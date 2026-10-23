Was heißt eigentlich ...? Beauty Jargon erklärt!

Weil wir wissen, dass der internationale Beauty-Jargon durchaus für Verwirrung sorgen kann, haben wir uns sechs bekannte Make-up-Buzzwords genauer angesehen. Tutorials inklusive!
Tightlining
Damit das Augen-Make-up besonders sinnlich und intensiv wirkt, umranden Profis ihre Wasserlinie gerne mit einem dunklen wasserfesten Kajal. Tipp: Vor dem Auftrag die Wasserlinie vorsichtig trockentupfen. Damit die Farbe möglichst lange hält, kann man den Kajal mit etwas Lidschatten in der gleichen Farbe setten, also fixieren (siehe Bella Hadid oben).
Blush Drapping
Contouring? Ist ja so 2016! Make-up Artists wie Patrick Ta (siehe Look unten) setzen auf eine Technik, bei der mit Blush das Gesicht akzentuiert wird. So geht’s: Ein leichter Pfi rsichton oder sanftes Rosa (Achtung, die Shade muss zum Hauttyp und -unterton passen) wird bei den Schläfen beginnend über die Wangenknochen aufgetragen und bis auf die oberen Wangen verblendet. Bäckchen, Nase und Hals werden ausgelassen.
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Blurred Lips
Bei dieser Technik setzt man auf weiche Kanten statt auf präzise umrandete Lippen. Dafür trägt man einen Lippenstift (besonders gut eignen sich Produkte mit Velvet-Finish) in der Mitte auf und tupft diesen mit dem Finger oder einem Pinsel sanft nach außen. Wer mag, kann den Look anschließend noch mit einem Gloss versiegeln.
Reverse Contouring
Beim Reverse Contouring wird das Gesicht mit einem hellen Concealer akzentuiert, indem dieser unter den Wangenknochen, seitlich der Nase und unterhalb der Lippe aufgetragen wird.
Buffing
Für ein ebenmäßiges Finish arbeiten wir Foundations in Buffing-Bewegungen ein, also kreisend, mit leichtem Druck und einem fest gebundenen Pinsel.
Baking
Beim Baking presst man eine große Menge loses Puder auf den Concealer und entfernt dieses nach einigen Minuten des Wartens wieder mit einem Pinsel. Das mattiert und sorgt für lange Haltbarkeit.