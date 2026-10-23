Was heißt eigentlich ...? Beauty Jargon erklärt!

Contouring? Ist ja so 2016! Make-up Artists wie Patrick Ta (siehe Look unten) setzen auf eine Technik, bei der mit Blush das Gesicht akzentuiert wird. So geht’s: Ein leichter Pfi rsichton oder sanftes Rosa (Achtung, die Shade muss zum Hauttyp und -unterton passen) wird bei den Schläfen beginnend über die Wangenknochen aufgetragen und bis auf die oberen Wangen verblendet. Bäckchen, Nase und Hals werden ausgelassen.