Alina Zellhofer: Die Match-Macherin

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Sie erklärt uns die Fußball-WM. ORF-Sportmoderatorin Alina Zellhofer über Eigentore und die längsten 90 Minuten ihres Lebens.

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Angelika Strobl

ORF-Sportjournalistin Alina Zellhofer wird als Hauptmoderatorin mit ihren Kolleg:innen live vom Wiener-WM-Studio aus durch die Matches führen. Uns verriet die beliebte Sportexpertin, was sie vom runden Leder über das Leben gelernt hat.

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