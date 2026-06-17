Alina Zellhofer: Die Match-Macherin

Sie erklärt uns die Fußball-WM. ORF-Sportmoderatorin Alina Zellhofer über Eigentore und die längsten 90 Minuten ihres Lebens.
ORF-Sportjournalistin Alina Zellhofer wird als Hauptmoderatorin mit ihren Kolleg:innen live vom Wiener-WM-Studio aus durch die Matches führen. Uns verriet die beliebte Sportexpertin, was sie vom runden Leder über das Leben gelernt hat.
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