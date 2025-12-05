Anke Engelke: „Ich plädiere dafür, mit allem zu rechnen.“

Rita und Hans, seit über 30 Jahren verheiratet, haben es sich in ihrem Leben gemütlich gemacht: Der Schuldirektor (Ulrich Tukur) steht kurz vor seiner Pensionierung, Rita (Anke Engelke) arbeitet als Krankenschwester. Sooft wie möglich genießt sie die Ruhe im Haus, in dem seit Jahrzehnten jeder Raum gleich aussieht. Mit Anfang 60 ist sich die Mutter eines erwachsenen Sohnes sicher: Viel wird da jetzt nicht mehr kommen. Warum also noch große Veränderungen anstreben und das Badezimmer neu verfliesen, wie Hans das gerne hätte? Doch dann brechen zwischen Trivialität und neuem Lebensabschnitt plötzlich alte Wunden auf …

In der berührenden Tragikomödie „Dann passiert das Leben“, aktuell im Kino, mimt Anke Engelke, 59, eine Frau, die eigentlich nicht mehr viel erwartet – und durch einen Schicksalsschlag plötzlich doch dazu gezwungen wird, ihr Leben zu hinterfragen. Inwiefern Krisen auch Chancen bedeuten können, reflektiert die deutsche Schauspielerin im großen WOMAN-Interview. Wir erreichen sie via Videochat am Tag der Deutschlandpremiere in Hamburg, wo sie top gestylt und gut gelaunt am Bildschirm erscheint. Sie sieht toll aus, darauf gehen wir später aber noch genauer ein, in einem Gespräch, das weit über Äußerlichkeiten hinausreicht.