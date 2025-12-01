Emma Heming-Willis: Über die Courage, loszulassen

Wie es ihm geht, ich würde einfach gerne wissen, wie es ihm geht.“ Ihre Stimme bricht, Tränen schießen ihr in die Augen, als Emma Heming-Willis in der US-amerikanischen ABC-Show „Good Morning America“ vergangenen August auf die Frage antwortet, was sie ihren Mann gerne fragen würde. Die berührende Szene verdeutlicht, wie es gesundheitlich um Bruce Willis steht. Ende 2022 wurde bei dem 70-jährigen Schauspieler Frontotemporale Demenz (FTD) diagnostiziert, eine unheilbare neurodegenerative Erkrankung, bei der die Nervenzellen im Gehirn nach und nach absterben. Nachdem er zunehmend unter Sprach- und Konzentrationsschwierigkeiten litt, gab Willis bereits im März 2022 das Ende seiner Schauspielkarriere bekannt und zog sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Nicht nur für den Hollywoodstar, auch für seine Frau sei damals eine Welt zusammengebrochen. Seit 2009 sind der einstige Actionheld und das ehemalige Model verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter: Mabel, 13, und Evelyn, 11.

Wie die Familie mit der belastenden Situation umgeht, beschreibt die 47-Jährige jetzt in ihrem Buch „Eine ganz besondere Reise“ (Kailash Verlag, € 24,70). Darin teilt Heming-Willis nicht nur intime Einblicke in ihr Leben als Pflegepartnerin und Mutter. Gemeinsam mit führenden Expert:innen klärt sie außerdem über Demenzerkrankungen auf und zeigt, wie Angehörige Betroffene bestmöglich unterstützen können – ohne sich dabei selbst aufzugeben. Sie ist überzeugt: Das würde auch Bruce Willis wollen, „weil es zu seinen Grundprinzipien gehörte, anderen zu helfen“. Nach der Diagnose ihres Mannes habe sie sich einen solchen Ratgeber selbst gewünscht, erzählt die Autorin. „Dass ich mich alleingelassen fühlte, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts“, schildert Heming-Willis. „Plötzlich ist man mit einer ganz neuen Wirklichkeit konfrontiert, die man bewältigen muss.“