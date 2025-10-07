Zwischen Ruhm und Ruhe: Warum Stars meditieren

Ob zweimal täglich wie Oprah Winfrey oder draußen in der Natur à la Gisele Bündchen: Viele Stars sprechen heute offen darüber, wie Meditation ihr Leben bereichert – und inspirieren damit Millionen Menschen. Denn sicher ist: Sich regelmäßig in einen Raum der Ruhe zurückzuziehen, in dem Atmung, Gedanken und Gefühle bewusst wahrgenommen werden, bietet nicht nur für jene im Rampenlicht einen wertvollen Gegenpol zum oftmals stressigen Alltag. „In erster Linie lernt man sich dabei selbst besser kennen“, weiß Mona Schramke, Leiterin des Meditationszentrums Meditas in Wien (wien-meditation.at). „Wenn wir einfach dasitzen und nichts tun oder verändern müssen, begegnen wir uns selbst. Und zwar ganz pur und unmittelbar.“

Die Meditationsexpertin merkt an: Um innere Ruhe zu finden, muss man aber nicht erst minutenlang still sitzen. „Man kann sich jederzeit bewegen in der Meditation – es geht nicht um die Haltung an sich, sondern darum, das zielgerichtete Handeln einzustellen.“ Im Schneider- oder Lotussitz zu verweilen, habe sich lediglich als Symbol für dieses Nichthandeln etabliert. Die grundlegende Intention dahinter: wieder mit sich selbst in Kontakt zu treten „und auch wahrzunehmen, was gerade im Körper passiert, welche Gedanken, Gefühle, Widerstände aufkommen oder eben auch, ob ein Bewegungsimpuls entsteht“. Letztendlich geht es darum, jene Methode zu finden, die am besten zu einem passt. Was Meditation ist und was nicht, ist dabei Auslegungssache und hängt auch vom Ziel ab.

Für Schramke, die selbst seit über 20 Jahren regelmäßig praktiziert, besonders spannend: „Egal was in der Meditation geschieht, es hat immer mit einem selbst zu tun.“ Sie ist überzeugt: Wer übt, für ein paar Augenblicke einfach nur zu sein, übt auch Selbstregulation. „In diesem Raum fallen die Rollen weg, an denen wir so festhalten.“ Ob im Berufsleben als Führungskraft, Kolleg:in oder im Privaten als Mutter, Tochter, Partner:in oder Freund:in, jede:r von uns erfüllt so einige. „Bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ist das noch potenzierter“, vermutet die Expertin.