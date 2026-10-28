Florine Imo und Melanie Thöni: Zwei Künstlerinnen, die mit Klischees brechen

Pink, Violett, Grün, ein bisschen Hellgelb – bunte Farbspritzer säumen den schwarz-weißen Bodenbelag. Wir befinden uns im ersten Stock des ehemaligen ORF-Funkhauses im 4. Wiener Bezirk. Florine Imo hat sich im 40erJahre-Bau, der zur Zwischennutzung für diverse Projekte dient, ihr Atelier eingerichtet. Beim Betreten des sonnendurchfluteten Zimmers fällt der Blick sofort auf eines ihrer neuesten Werke: eine lebensgroße Frauenfigur, die oben ohne auf einem pinken Motorrad sitzt. Ihr Haar weht im Wind, die hellgrünen Augen leuchten, sie lächelt verschmitzt. Auf der Nummerntafel des schnittigen Gefährts ist zu lesen: „LOL, Bye.“