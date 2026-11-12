The Change They Live: Unsere Gewinnerinnen

Bekannt als dariadaria, verbindet sie Unternehmertum mit Haltung. Auf Instagram ist sie ein Star und nutzt Reichweite für Engagement.

Als Madeleine Darya Alizadeh 2010 ihren Blog „dariadaria“ startete, ahnte sie nicht, dass daraus eine der bekanntesten Stimmen für Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Raum werden würde. Was als Online-Tagebuch begann, entwickelte sich zu einer Plattform für bewussten Konsum, Frauenrechte und gesellschaftliche Veränderung. Heute ist die Wiener Unternehmerin, Autorin, Podcasterin und Aktivistin auf Social Media Hunderttausenden Menschen ein Begriff. Mit ihrem Fair-Fashion-Label Dariadéh beweist sie, dass sich Haltung und wirtschaftlicher Erfolg nicht ausschließen müssen. In ihrer Vision geht es ihr weniger darum, alles richtig zu machen, als darum, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen anzustoßen. Dass sie nicht überall auf Zustimmung stößt, nimmt sie mutig in Kauf.