The Change They Live: Unsere Gewinnerinnen

Mit dem „The Change We Live“-Award ehren wir Frauen, die etwas bewegen – und die die letzten 25 Jahre besonders geprägt haben. Die fünf Gewinnerinnen im WOMAN-Porträt.
Fünf Frauen, fünf Arten Veränderung anzustoßen: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläumsvon WOMAN waren 25 Frauen für den „The Change We Live“-Award nominiert. Fünf von ihnen haben das große Community-Voting für sich entscheiden können. Sie prägen Österreich mit ihrem Mut, ihren Ideen und ihrer Haltung. Madeleine Alizadeh zeigt seit über einem Jahrzehnt, wie viel politische Kraft in digitaler Sichtbarkeit steckt. Martha Schultz durchbrach als erste Frau an der Spitze der Wirtschaftskammer eine historische Grenze. Melisa Erkurt bringt mit ihrem Journalismus Pers- pektiven in die Öffentlichkeit, die viel zu lange gefehlt haben, und erreicht damit eine neue Generation. Nicola Werdenigg brach das Schweigen über sexualisierte Gewalt im Spitzensport und kämpft dafür, dass Betroffene gehört werden. Und Verena Altenberger nutzt ihre Kunst, um Frauen jenseits von Klischees sichtbar zu machen. Sie alle warten nicht darauf, dass sich etwas verändert. Sie gestalten den Wandel selbst – und inspirieren damit Hunderttausende.
Madeleine Alizadeh
Bekannt als dariadaria, verbindet sie Unternehmertum mit Haltung. Auf Instagram ist sie ein Star und nutzt Reichweite für Engagement.
Als Madeleine Darya Alizadeh 2010 ihren Blog „dariadaria“ startete, ahnte sie nicht, dass daraus eine der bekanntesten Stimmen für Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Raum werden würde. Was als Online-Tagebuch begann, entwickelte sich zu einer Plattform für bewussten Konsum, Frauenrechte und gesellschaftliche Veränderung. Heute ist die Wiener Unternehmerin, Autorin, Podcasterin und Aktivistin auf Social Media Hunderttausenden Menschen ein Begriff. Mit ihrem Fair-Fashion-Label Dariadéh beweist sie, dass sich Haltung und wirtschaftlicher Erfolg nicht ausschließen müssen. In ihrer Vision geht es ihr weniger darum, alles richtig zu machen, als darum, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen anzustoßen. Dass sie nicht überall auf Zustimmung stößt, nimmt sie mutig in Kauf.
WOMAN EMPFIEHLT
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Nicola Werdenigg
Sie weiß, was es bedeutet, gegen ein übermächtiges System aufzustehen. Mutig und unermüdlich kämpft sie gegen Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt.
Die ehemalige Skirennläuferin hat nicht nur sportliche Erfolge vorzuweisen. Sie brach das Schweigen über Machtmissbrauch und Vergewaltigung und schritt furchtlos voran: in einem System, in dem Frauen lange ungehört blieben. Ihre öffentlichen Aussagen über sexualisierte Gewalt lösten 2017 eine breite Debatte über die Machtstrukturen im österreichischen Spitzensport aus. Bis heute macht sich Nicola Werdenigg für Betroffene stark und wird nicht müde, für die Rechte von Frauen einzustehen. Ihr Engagement gilt dabei nicht nur der Aufarbeitung vergangener Fälle, sondern vor allem auch dem Schutz jener, die heute Sport betreiben.
Verena Altenberger
Die Schauspielerin mimt Frauen jenseits von Klischees und spricht offen über die Verantwortung der Filmbranche.
Mit der Rolle der heroinabhängigen Helga in „Die beste aller Welten“ gelang Verena Altenberger 2017 der Durchbruch. Seitdem zeigt die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin auf der Leinwand wie auf den großen Bühnen, wie facettenreich weibliche Lebensrealitäten sind – und wie wenig sie sich in Klischees pressen lassen. 2021 und 2022 verkörperte sie die Buhlschaft im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. Mit ihrem kahl rasierten Kopf und einer feministischen Interpretation der traditionellen Figur setzte sie neue Maßstäbe. Ihre Kreativität und Bekanntheit nutzt Altenberger nicht nur für ihre Kunst, sondern auch, um gesellschaftspolitische Debatten anzustoßen. Sie spricht offen über den Druck, dem Frauen in einer Branche ausgesetzt sind, in der ihr Aussehen oft ebenso aufmerksam beurteilt wird wie ihre Leistung.
Martha Schultz
Sie ist die erste Frau an der Spitze der WKO – dabei begann ihr Einsatz für Unternehmerinnen lange vor ihrer Präsidentschaft.
Als Unternehmerin weiß Martha Schultz aus eigener Erfahrung, vor welchen Herausforderungen weibliche Führungskräfte stehen, wenn sie Beruf und Familie vereinbaren wollen. Seit Jahren setzt sie sich deshalb für bessere Kinderbetreuung, mehr Sichtbarkeit von Unternehmerinnen und faire Chancen in der Wirtschaft ein. Mit Initiativen zur Förderung von weiblichen Führungskräften will Schultz mehr Frauen den Weg in Räume ebnen, in denen wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Ihr Anliegen: Frauen sollen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern die Spielregeln aktiv mitgestalten. Als Präsidentin der WKO steht Schultz seit Jänner 2026 selbst an der Spitze einer der einflussreichsten Interessenvertretungen des Landes. Ihre Präsidentschaft ist mehr als eine Premiere – sie ist auch eine Chance, Bedingungen strukturell zu verbessern.
Melisa Erkurt
Journalistin, Autorin, Lehrerin – sie ist in vielen Metiers zu Hause. Und aus der Medienwelt nicht mehr wegzudenken.
Melisa Erkurt will verändern, wer in unserer Gesellschaft gehört und gesehen wird. Die österreichische Journalistin und Unternehmerin mit bosnischen Wurzeln setzt sich für mehr Chancengleichheit und die Sichtbarkeit von Menschen mit Migrationsgeschichte ein. Sie hinterfragt stereotype Rollenbilder und Vorurteile. In ihrem Buch „Generation haram“ (erschienen 2020) zeigte sie, wie das Bildungssystem junge Menschen benachteiligt, statt sie zu fördern. Erkurt sammelte auch selbst Erfahrungen als Lehrerin an einer Wiener AHS, die in das Buch einflossen. Mit ihrem Medienprojekt „die_chefredaktion“, das im Jahr 2021 gegründet wurde und seither Journalismus auf sozialen Medien macht, gibt sie heute jungen Stimmen eine Plattform. Ihr Engagement gilt nicht nur mehr Vielfalt, sondern auch der gerechten Repräsentation von Frauen.