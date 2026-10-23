Teezeremonie für unsere Haut

Wer kränkelt, trinkt erst mal einen Tee, denn das Heißgetränk punktet nicht nur mit wohltuender Wärme und gutem Geschmack, sondern auch mit unzähligen Health Benefits. Vielleicht haben Sie sich die beruhigenden Eigenschaften sogar schon einmal äußerlich zunutze gemacht, etwa mit Kamillentee-Pads bei gereizter Haut oder als belebendes DIY-Gesichtswasser aus frisch aufgebrühten und danach abgekühlten Kräutern?

Beauty-Liebhaberinnen gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter und setzen bei ihrer Skincare auf die Teewirkstoff Power! Grüntee und Kamille wirken nämlich antimikrobiell, entzündungshemmend und antioxidativ und können daher bei Entzündungen oder Unreinheiten helfen.

Schwarztee enthält Polyphenole und hat dadurch eine antioxidative Wirkung. Die darin enthaltenen Tannine wirken zusätzlich adstringierend. Und wer sich Erfrischung oder einen strahlenden und verfeinerten Teint wünscht, greift zu Pfefferminze.