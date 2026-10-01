Hautnah dabei: Wir waren zu Besuch in einem Naturkosmetiklabor

So auch das neue Serum „System Absolute verjüngendes Beauty-Fluid“, das mit einem pflanzlichen NAD+-Booster aus Sonnenblumen die Zellenergie und die natürlichen Regenerationsprozesse der Haut unterstützt. Laborleiterin Guylaine Le Loarer erklärt dazu: „NAD+ ist als Coenzym in unserem Körper für den Energiestoffwechsel und die Zellreparatur und damit auch für ein straffes Hautbild verantwortlich. Da es allerdings aus zu großen Molekülen besteht, um in unsere Haut und Zellen einzudringen, braucht man in Hautpflegeprodukten einen solchen Booster, der den Spiegel des Coenzyms erhöht.“ Ergänzt wird die neue Formel durch Grünalgenextrakt und eine innovative 3D-Wirkstoffmatrix aus dem Tarabaum. Das beigefügte Wasser stammt zudem aus eigener Quelle aus 166 Meter Tiefe.