Hautnah dabei: Wir waren zu Besuch in einem Naturkosmetiklabor

Pflanzenwirkstoffe in ihrer natürlichen Umgebung: das steckt hinter den Produkten von Annemarie Börlind.
Reise in den Schwarzwald
Wie beeindruckend unser Reiseziel sein würde, ließ sich bereits vom Flugzeug in Richtung Stuttgart aus erkennen. Denn kurz bevor wir im Juli in der Hauptstadt Baden-Württembergs landeten, erstreckte sich der rund 6.000 Quadratkilometer große Schwarzwald unter uns – und damit auch der Unternehmenssitz von Annemarie Börlind. Dorthin lud die Naturkosmetikmarke für eine exklusive Preview einer Pflegeneuheit ein. Als besonderes Extra gab es eine Führung durch das Forschungslabor, die Fertigung sowie den Schaugarten. Denn von Pflege bis Make-up produziert das Familienunternehmen größtenteils hier am Standort.
Karft der Natur
So auch das neue Serum „System Absolute verjüngendes Beauty-Fluid“, das mit einem pflanzlichen NAD+-Booster aus Sonnenblumen die Zellenergie und die natürlichen Regenerationsprozesse der Haut unterstützt. Laborleiterin Guylaine Le Loarer erklärt dazu: „NAD+ ist als Coenzym in unserem Körper für den Energiestoffwechsel und die Zellreparatur und damit auch für ein straffes Hautbild verantwortlich. Da es allerdings aus zu großen Molekülen besteht, um in unsere Haut und Zellen einzudringen, braucht man in Hautpflegeprodukten einen solchen Booster, der den Spiegel des Coenzyms erhöht.“ Ergänzt wird die neue Formel durch Grünalgenextrakt und eine innovative 3D-Wirkstoffmatrix aus dem Tarabaum. Das beigefügte Wasser stammt zudem aus eigener Quelle aus 166 Meter Tiefe.
WOMAN EMPFIEHLT
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Plant-Based
Angebaut und extrahiert werden die Rohstoffe unter strengen Umweltschutzmaßnahmen und unter dem Erhalt der Biodiversität. „Zusätzlich prüfen wir stets, dass es verlässliche Wirksamkeitsnachweise unserer Inhaltsstoffe gibt. Dafür arbeiten wir unter anderem mit einem externen dermatologischen Institut zusammen, das unsere Produkte mit unabhängigen Proband:innen testet“, ergänzt Le Loarer. Nach der Führung gab es noch ein pfl anzliches Abendessen unter freiem Himmel, das bewies: Natürliche Produkte können mit ihren chemischen und tierischen Pendants längst mithalten.