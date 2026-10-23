MagazinShop

Teezeremonie für unsere Haut

Subressort
Pflege
Aktualisiert
Lesezeit
2 min

©Unsplash
  1. home
  2. Beauty
  3. Pflege

Wenns draußen kälter wird, haben wir Lust auf Tee - aber nicht nur in der Tasse! Denn er hat unzählige Benefits für die Haut.

von

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Wer kränkelt, trinkt erst mal einen Tee, denn das Heißgetränk punktet nicht nur mit wohltuender Wärme und gutem Geschmack, sondern auch mit unzähligen Health Benefits. Vielleicht haben Sie sich die beruhigenden Eigenschaften sogar schon einmal äußerlich zunutze gemacht, etwa mit Kamillentee-Pads bei gereizter Haut oder als belebendes DIY-Gesichtswasser aus frisch aufgebrühten und danach abgekühlten Kräutern?

Beauty-Liebhaberinnen gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter und setzen bei ihrer Skincare auf die Teewirkstoff Power! Grüntee und Kamille wirken nämlich antimikrobiell, entzündungshemmend und antioxidativ und können daher bei Entzündungen oder Unreinheiten helfen.

Schwarztee enthält Polyphenole und hat dadurch eine antioxidative Wirkung. Die darin enthaltenen Tannine wirken zusätzlich adstringierend. Und wer sich Erfrischung oder einen strahlenden und verfeinerten Teint wünscht, greift zu Pfefferminze.

Über die Autor:innen

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Redakteurin für Mode & Beauty

Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.