Sterne, Herzen und gravierbare Styles: In dieser Saison rückt Schmuck in den Fokus, der mehr erzählt als sein Design. Denn bedeutungsvolles Schenken zeigt vor allem eines: wie gut man einander kennt.
Zu Weihnachten denken wir an unsere Liebsten und daran, womit wir ihnen eine echte Freude bereiten können. Die schönsten Geschenkideen für die Festtage sind oft jene, die sich anfühlen, als wären sie nur für eine einzige Person bestimmt. Diesen Gedanken greift die neue Pandora Holiday Kollektion auf. Sie feiert Beziehungen, Erinnerungen und gemeinsame Momente und gibt Individualität und persönlichen Geschichten Raum. Aus himmlisch inspirierten Sternen, einem neu interpretierten Herzen und gravierbaren Styles entstehen so bedeutungsvolle Geschenke für alle, die uns am nächsten stehen.
Himmlischer Glanz
Kaum ein Motiv steht so sehr für die Weihnachtszeit wie der Stern. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieser in den neuen Designs der Pandora Timeless Kollektion. Spitz zulaufende Baguette-Steine, in Sternmustern angeordnet, sorgen dort aus jedem Blickwinkel für Brillanz. Ausdrucksstarke, 14 Karat vergoldete Silhouetten in Kreisform werden von funkelnden Sternen akzentuiert und von gerillten Linien umrahmt, die an Licht in Bewegung erinnern. Ihre Fortsetzung findet die himmlische Geschichte in Pandora Moments: Ein strahlender vierzackiger Stern, begleitet von Reihen vergoldeter Details und glitzernder Steine, fängt hier den Zauber einer Sternschnuppe ein.
„Für diese Holiday Kollektion wird Schmuck zu einem persönlichen Kosmos, in dem Bedeutung und Magie miteinander verschmelzen“, so die Pandora Creative Directors Francesco Terzo und A. Filippo Ficarelli.
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Ein Klassiker, neu gedacht: das Herz
Neben den Sternen spielt in der Pandora Holiday Kollektion auch eines der beständigsten Symbole der Marke eine wichtige Rolle. Der neue Puffy Heart Charm interpretiert die ikonische Herzform neu und verleiht ihr mit seiner abgerundeten, dreidimensionalen Silhouette eine moderne Note. Erhältlich ist er in farbiger Emaille ebenso wie mit platinbeschichteter oder 14 Karat vergoldeter Veredelung, wobei eine spezielle Diamantschliff-Technik unter der Oberfläche für zusätzliche Struktur und Tiefe sorgt.
Über den Wolken: Illustrationen von Clym Evernden
Gemeinsam mit dem renommierten Künstler und Illustrator Clym Evernden hat Pandora handgezeichnete Illustrationen zum Thema „Above the Clouds“ entwickelt, die in den Pandora Stores weltweit eine immersive Holiday-Welt erschaffen. Wer einen Geschenke-Guide für die Festtage sucht, findet in der Pandora Holiday Kollektion mit himmlischen Charms, Herzmotiven und personalisierbaren Schmuckstücken vielfältige Möglichkeiten, Liebe und Individualität Ausdruck zu verleihen.
Die Pandora Holiday Kollektion ist in allen Pandora Stores sowie online unter at.pandora.net erhältlich.