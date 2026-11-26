Kaum ein Motiv steht so sehr für die Weihnachtszeit wie der Stern. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieser in den neuen Designs der Pandora Timeless Kollektion. Spitz zulaufende Baguette-Steine, in Sternmustern angeordnet, sorgen dort aus jedem Blickwinkel für Brillanz. Ausdrucksstarke, 14 Karat vergoldete Silhouetten in Kreisform werden von funkelnden Sternen akzentuiert und von gerillten Linien umrahmt, die an Licht in Bewegung erinnern. Ihre Fortsetzung findet die himmlische Geschichte in Pandora Moments: Ein strahlender vierzackiger Stern, begleitet von Reihen vergoldeter Details und glitzernder Steine, fängt hier den Zauber einer Sternschnuppe ein.

„Für diese Holiday Kollektion wird Schmuck zu einem persönlichen Kosmos, in dem Bedeutung und Magie miteinander verschmelzen“, so die Pandora Creative Directors Francesco Terzo und A. Filippo Ficarelli.