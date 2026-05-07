Wie wird man eine gute Chefin

VERANTWORTUNG. An ihre ersten beruflichen Jahre denkt sie gern zurück. Neben ihrem Job bei McDonald’s modelte Nikolic sowohl in Österreich als auch in Serbien: „Der Wechsel zwischen den beiden Welten hat mir immer wieder neue Impulse gegeben und mich in meiner Entwicklung vorangebracht.“ Noch dazu konnte die junge Mutter aufgrund der flexiblen Arbeitszeiten ihre Berufstätigkeit gut mit der Erziehung ihres Sohnes vereinbaren. Über die Zeit formierte sich ein klarer Wunsch: „Ich wollte mitgestalten. Meine Vorgesetzten haben das sehr unterstützt.“ Nikolic übersiedelte von Gmunden nach Wien und startete als Leiterin in einem neu eröffneten Restaurant. Von der Crewmitarbeiterin zur Vorgesetzten – ein großer Schritt: „Dazu kommt, dass es Kolleg:innen gibt, die schon sehr lange dabei sind und einzelne Arbeitsschritte vielleicht sogar besser beherrschen als man selbst.“ Letztlich war das kein Problem, im Gegenteil: „Das Know-how meiner Leute hilft mir, das Restaurant erfolgreich zu führen.“ Von ihren Mitarbeiter:innen verlange sie vollen Einsatz, aber im Gegenzug fördern „wir auch Talente und bieten jede Menge Chancen“. Gut findet Nikolic, dass bei McDonald’s Vielfalt großgeschrieben wird: „Bei uns arbeiten Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern. Diskriminierung hat keinen Platz. Und Frauen haben dasselbe Gehalt und dieselben Möglichkeiten. Auch für Mütter und Alleinerziehende gibt’s ideale Varianten.“ Ihr eigener Sohn sei mittlerweile selbstständig: „Dennoch ist es nicht immer ganz leicht. Doch ich kann das gut mit meinem flexiblen Dienstplan managen.“ Mit Vorurteilen komme sie gut zurecht. Sie weiß, dass für viele ein Job bei McDonald’s bedeute, „Burgerbrater:in“ zu sein: „Sobald ich jedoch erkläre, ein Restaurant mit einer hohen Umsatzgröße, umfangreichem Verantwortungsbereich und 100 Mitarbeiter:innen zu leiten, folgt das große Staunen.“ Und was bedeutet ihr Erfolg? Für Nikolic ist klar: „Etwas zu bewegen und zu gestalten und dabei sichtbare Ergebnisse zu sehen und Verantwortung zu übernehmen.“