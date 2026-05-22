WOMAN Pop-Up x PY Studio

Am 6. Juni 2026 haben Sie die Möglichkeit, die Stücke exklusiv beim WOMAN Pop-Up im PY Studio in 1010 Wien zu entdecken.

Außerdem erwarten Sie an diesem Tag kraftvolle Pilates Klassen im PY Studio inklusive Goodie Bag für alle Teilnehmer sowie Kaffee oder Matcha als kleine Erfrischung nach dem Workout.