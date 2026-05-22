WOMAN Pop-Up x PY Studio

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Kennen Sie schon die WOMAN Collector’s Pieces? Dabei handelt es sich um eine besondere Auswahl an Produkten, die Design, Qualität und Persönlichkeit vereinen.

Am 6. Juni 2026 haben Sie die Möglichkeit, die Stücke exklusiv beim WOMAN Pop-Up im PY Studio in 1010 Wien zu entdecken.

Außerdem erwarten Sie an diesem Tag kraftvolle Pilates Klassen im PY Studio inklusive Goodie Bag für alle Teilnehmer sowie Kaffee oder Matcha als kleine Erfrischung nach dem Workout.

WOMAN Collector’s Pieces – Wear the Message.

Die WOMAN Collector’s Pieces verbinden reduziertes Design mit einer klaren Aussage – auffällig, ohne laut zu sein. Ob praktische Begleiter oder elegante Essentials: stilvoll, inspirierend und ganz im Sinne von WOMAN tragen Sie die Botschaft nach außen. Von T-Shirts und Caps bis hin zu Pilatessocken und Yogamatten.

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 © Ulrike Schwab

PY Studio & Base

Buchen Sie jetzt Ihre WOMAN x PY Pilatesklasse am 6. Juni 2026 über PYGroup.

Wählen Sie zwischen effektiven Reformer-Klassen, die Ihr Körpergefühl, Ihre Stabilität und Haltung auf ein neues Level bringen oder klassischen Matten-Klassen, die sich ideal für den Aufbau von Stabilität, Flexibilität und Körperbewusstsein eignen.

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