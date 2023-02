Ana Ivanovic: Ein Star auf und abseits des Tennisplatzes

Ana Ivanovic gewann die French Open in Paris und eroberte 2008 Platz 1 der Weltrangliste im Damentennis – wie ihr einstiges Kindheitsidol Monika Seles, Steffi Graf oder Serena Williams. Ihre große Bekanntheit und Popularität nutzt der ehemalige Tennisstar heute als UNICEF-Botschafterin im Einsatz für die Belange von Kindern. Zudem ist die internationale Powerfrau mit einer eigenen Hautpflegeserie geschäftlich unterwegs.

Steckbrief Ana Ivanovic Name: Ana Ivanovic

Ana Ivanovic Geboren am: 6. November 1987

6. November 1987 Geburtsort: Belgrad, Serbien

Belgrad, Serbien Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Wohnort: Westendorf, Tirol/Österreich

Westendorf, Tirol/Österreich Beruf: Ehemalige Profi-Tennisspielerin, UNICEF-Botschafterin und Geschäftsfrau

Ehemalige Profi-Tennisspielerin, UNICEF-Botschafterin und Geschäftsfrau Ehepartner: Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger Kinder: 2 Söhne (Luca *2018 und Leon *2019)

Bereits im Alter von fünf Jahren, als die Tennisspielerin ihrer Landsfrau Monika Seles im Fernsehen verfolgte, stand Ana Ivanovics Berufswunsch fest: Tennisprofispielerin. 16 Jahre später wurde aus dem Traum der kleinen Ana Wirklichkeit.

Ana Ivanovic entwickelte früh ihre Begeisterung für den Tennissport

Bereits im Alter von fünf Jahren begann Ana Ivanovic mit dem Tennisspielen. Auslöser für ihre Sportbegeisterung war ihre sehr erfolgreiche Landsfrau Monica Seles, deren Spiele sie im Fernsehen verfolgte. Um dem Wunsch ihrer Tochter nachzukommen, meldeten sie ihre Mutter Dragana und ihr Vater Miroslav Ana in einer Tennisschule an.

Im Alter von 14 Jahren zog Ana mit ihrer Mutter in die Schweiz, wo sie deutlich bessere Trainingsbedingungen als in ihrer Heimat Serbien vorfand. In der Schweiz fand sie auch ihren zukünftigen Manager, den Basler Geschäftsmann Dan Holzmann. Für ihren Wunschtraum einer Tenniskarriere verfolgte Ana als Jugendliche einen intensiven Trainingsplan.

Beginn der Karriere auf dem Tennisplatz

Im Alter von 16 Jahren begann Ivanovic ihre Profikarriere als Tennisspielerin durch erste Teilnahmen an Turnieren der International Tennis Federation (ITF). Bereits in ihrer ersten Saison als Profispielerin hatte sie mit dem Einzug in das Juniorinnen-Endspiel in Wimbledon einen großen Erfolg. Im Finale unterlag sie jedoch Kateryna Bondarenko.

Ihr erster großer Auftritt in einem Turnier der Women’s Tennis Association (WTA) hatte Ivanovic im Oktober 2004 als sie in Zürich gegen Venus Williams auf dem Platz stand. Trotz mehrerer Satzbälle verlor die junge Serbin das Match am Ende knapp mit 6:7 und 6:7. Obwohl sie in den ersten Monaten ihrer Profikarriere noch viele Niederlagen einstecken musste, kämpfte sich Ana von Weltranglistenplatz 705 im Jahr 2003 auf Platz 97 im Jahr 2004 vor.

2005 gewann Ivanovic das Tennisturnier im australischen Canberra. Zudem besiegte sie in diesem Jahr zum ersten Mal auch Spielerinnen aus den Top10 des Damentennis. Mit dem Einzug in das Viertelfinale im French Open zeigte Ivanovic auch in einem Grand Slam Turnier erstmals ihr Können. Sie beendete das Jahr auf Platz 16 der Weltrangliste und schaffte damit zum ersten Mal den Sprung unter die 20 besten Tennisspielerinnen der Welt.

Erste Turniererfolge von Ana Ivanovic

In den Jahren 2006 und 2007 feierte Ana Ivanovic ihren ersten großen Turniererfolg im Damentennis. 2006 gewann sie beim WTA-Turnier von Kanada im Finale gegen die Schweizerin Martina Hingis, damals die Nummer neun der Welt, mit 6:2 und 6:3. Aufgrund dieses Erfolgs wurde sie bei den darauffolgenden US Open sogar als Geheimfavorit gehandelt, musste sich dort jedoch in der dritten Runde Serena Williams geschlagen geben.

2007 gewann sie in Berlin ihr zweites WTA-Turnier. Bei den French Open im gleichen Jahr erreichte Ivanovic erstmals in ihrer Karriere das Endspiel eines Grand Slam Turniers, das sie jedoch gegen Justine Henin verlor. Im August 2007 kletterte sie durch ihren Sieg im WTA-Turnier von Los Angeles auf Rang 4 der Weltrangliste.

Grand Slam Gewinn und Platz 1 der Weltrangliste

2008 sollte Ana Ivanovics erfolgreichstes Jahr auf dem Tennisplatz werden. Anfang des Jahres errichte sie das Finale der Australien Open, das sie in zwei Sätzen gegen die Russin Maria Scharapowa verlor. Trotz der Finalniederlage rückte Ana auf Platz 2 der Weltrangliste vor. Im bekannten Turnier von Indian Wells in den USA feierte sie mit dem Finalsieg gegen die Weltranglisten-Dritte Swetlana Kusnezowa ihren bis dato größten Erfolg.

Am 7. Juni 2008 gelang Ana Ivanovic schließlich der größte Triumph ihrer Tenniskarriere. Durch einen Sieg im Finale der French Open feierte sie ihre ersten Grand Slam Sieg und eroberte zwei Tage später Platz 1 der Weltrangliste. Damit war Ivanovic nach Monica Seles die zweite Serbin als Nummer 1 im Damentennis. Im Oktober gewann Ivanovic beim Turnier im österreichischen Linz noch einen dritten Titel in diesem so erfolgreichen Jahr.

Ana Ivanovic beendet ihre Tenniskarriere

In den beiden darauffolgenden Jahren ging es mit Ana Ivanovic sportlich bergab. Aufgrund vieler kleinerer Verletzungen konnte die Serbin nicht mehr an ihre Leistungen aus dem Jahr 2008 anknüpfen. Erst 2010 feierte sie abermals in Linz einen weiteren Turniererfolg. Sie beendete das Jahr 2010 versöhnlich durch einen weiteren Sieg beim WTA-Turnier auf Bali. Das Turnier auf der indonesischen Insel konnte sie auch im darauffolgenden Jahr für sich entscheiden.

Im Jahr 2012 konnte Ivanovic zwar keinen Turniererfolg verbuchen. Da sie jedoch in zahlreichen Turnieren spätere Runden erreichte, beendete sie das Jahr auf Platz 12 der Weltrangliste. Nach einem recht erfolglosen Jahr 2013 konnte Ivanovic 2014 wieder drei Titel gewinnen, und zwar beim Turnier von Auckland in Neuseeland, in Monterrey in Mexiko und beim Rasenturnier von Birmingham in England. In den Jahren 2015 und 2016 gelang Ana Ivanovic kein weiterer Titelgewinn, weshalb sie sich Ende Dezember 2016 dazu entschloss, ihre Sportkarriere zu beenden.

Große Liebe Bastian Schweinsteiger

Ana Ivanovic war zwei Jahre lang mit dem australischen Profigolfer Adam Scott liiert. Im Jahre 2013 folgte eine kurze Beziehung zum serbischen Basketballnationalspieler Ivan Paunic. Ihre große Liebe fand die serbische Tennisspielerin schließlich im deutschen Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger. Am 12. Juli 2016 heiratete das Promi-Sportlerpaar in Venedig.

Ivanovic und Schweinsteiger sind Eltern von zwei Söhnen. Nachdem die Familie Ivanovic-Schweinsteiger mehrere Jahre in Chicago in den USA lebte, ist sie inzwischen nach Westendorf bei Kitzbühel in Tirol umgezogen, wo sich das Sportler-Promipaar ein Haus gebaut hat.

IMAGO / Future Image | Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic bei der 19. Verleihung der Best Brands Awards im Hotel Bayerischer Hof. München, 26.04.2022

Social-Media-Star und Geschäftsfrau

Neben ihrer Karriere als Tennisprofi etablierte sich Ana Ivanovic auch abseits des Tennisplatzes über die Jahre als Star. Sie wurde für ausgewählte Marken das Werbegesicht sowie Markenbotschafterin. Schon während ihrer Sportkarriere schrieb sie Kolumnen für die Melbourne Zeitung "The Age". Auf Social Media teilt sie mit ihren Fans und Follower:innen immer wieder private Schnappschüsse mit ihrem Ehemann aus ihrem Alltag.

Aufgrund ihres persönlichen Interesses an Körperpflege- und Schönheitsprodukten startete Ivanovic 2022 ihre eigene Kosmetiklinie. Unter dem Namen "Natural Performance" bietet sie zahlreiche Hautpflegeprodukte für Damen und Herren an. Unterstützt wurde sie bei der Entwicklung der Produkte und der Brand von der bekannten Kosmetikunternehmerin Judith Williams.

Ana Ivanovic ist UNICEF-Botschafterin



2007 wurde Ana zur UNICEF-Botschafterin ihres Heimatlandes Serbien ernannt. Seitdem unterstützt sie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen beim Fundraising, bei der Durchführung von Hilfsprogrammen und bei der Öffentlichkeitsarbeit, in dem sie die Arbeit von UNICEF einer breiten Öffentlichkeit vorstellt. Einen besonderen Schwerpunkt setzt Ivanovic in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich der Prävention von Gewalt gegen und unter Kindern in Schulen und auf digitalen Plattformen.

Neben ihrer Tätigkeit für UNICEF ist Ivanovic auch Botschafterin der Quercus Foundation. Die britische Stiftung setzt sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen ein, die in extremer Armut leben. Laut eigener Aussage ist Ana stolz darauf, bedürftigen Kindern in unterprivilegierten Gegenden Träume zu ermöglichen.

Ana Ivanovic ist sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene in zweierlei Hinsicht ein Vorbild. Zum einen hat sie über die Jahre bewiesen, was es heißt, Biss zu haben. Zum anderen beweist die Powerfrau heute, dass sie eine Frau mit einem großen Herzen ist.

Ana hat bereits früh ihren Kindheitstraum erkannt und über die Jahre daran festgehalten. Sie hat keine Mühen gescheut, um ihren Weg ins Damenprofitennis zu finden und sich über viele Jahre die Weltrangliste hochgekämpft. Belohnt wurde sie dafür mit zahlreichen Turniersiegen und Platz 1 in der Weltrangliste der Damen.