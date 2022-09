1,3 Millionen Singles in Österreich sehnen sich nach einer neuen Liebe. Das fand eine bevölkerungsrepräsentative Studie im Auftrag von ElitePartner.at heraus. Na dann aber los. Die Partnerbörse ElitePartner ermöglicht kultivierten und gebildeten Singles ernsthafte und langfristigen Beziehungen mit Gleichgesinnten zu finden. Bei uns erfährst du wie die bekannte Dating Plattform funktioniert und welche Besonderheiten es gibt. Gibt es hier wirklich nur Akademiker? Wie seriös ist ElitePartner und so hoch ist die Erfolgsquote.

Was ist ElitePartner?

Elite Partner gehört zu den führenden Online Dating Plattformen im deutschsprachigen Raum. Die Partnervermittlung wendet sich an Akademiker:innen und "niveauvolle Singles" mit dem Wunsch nach einer langfristigen Beziehung. ElitePartner ging 2004 in Deutschland online, ein Jahr später folgten Österreich und die Schweiz. Hier triffst du Singles, die auf der Suche nach einer verbindlichen Beziehung sind. Auch wenn ElitePartner mit dem Slogan "für Kultivierte und gebildete Singles wirbt" und tatsächlich auch 70 % der Nutzer:innen einen akademischen Hintergrund haben, ist ein bestimmter Abschluss keine ElitePartner-Voraussetzung. "Niveau ist für uns eine Haltung, die jeder haben kann – unabhängig vom Bildungsabschluss. "

Wie funktioniert ElitePartner?

Um ein Profil zu erstellen, musst du zunächst den ElitePartner Test zu deiner Beziehungspersönlichkeit ausfüllen. Der Test basiert laut ElitePartner auf aktuellen Erkenntnissen zur Beziehungsforschung. Hie geht es darum, basierend auf deinen Bedürfnissen, Zielen und Werten – Mitglieder zu finden, die wirklich zu dir passen. Dann kannst du noch Fotos hinzufügen und hast die Möglichkeit dein Profil in mehrere Abschnitte zu unterteilen. Es gibt zahlreiche Felder für Freitexte sowie Checkboxen zur Angabe deiner bevorzugten Sportarten, Hobbies, Freizeitbeschäftigungen oder kulinarischen Vorlieben.



Was sind die Besonderheiten?

Als besonderes Merkmal von ElitePartner ist der hohe Anteil an Mitgliedern mit akademischem Abschluss hervorzuheben: Rund 70 Prozent der rund 3,8 Millionen registrierten Mitglieder (in Deutschland) zählen demnach in diese Gruppe, was das Niveau naturgemäß anhebt. Ein weiteres Highlight ist der wissenschaftliche Persönlichkeitstest, der mit Sicherheit zur der hohen Vermittlungsquote von 42 Prozent beiträgt. Anhand der detaillierten Fragen werden die Profile auf Übereinstimmungen hin analysiert und dir dann vorgeschlagen – der Vermittlungserfolg bestätigt dieses Vorgehen. ElitePartner gilt als die optimale Plattform für Partnersuchende mit hohen Ansprüchen. Ebenfalls besonders ist das ausgewogene Geschlechterverhältnis mit 54% – Männer 46% Frauen.

Wie vertrauenswürdig ist die Plattform?

ElitePartner ist eine seriöse Dating Plattform. Es gibt umfassende Qualitätschecks der einzelnen Profile, welche von Hand geprüft sind. Ein Viertel der Anmeldungen wird aussortiert, was dazu führt, dass es so gut wie keine Fake-Profile gibt. Deine Bilder sind ebenso geschützt wie auch deine Anonymität. Du kannst dich hier also sicher fühlen, und davon ausgehen, dass du auf keine Betrüger:innen herein fällst.



» Damit du vielversprechende Kontakte bekommst, prüfen wir jede Anmeldung und schalten nur ernstgemeinte, niveauvolle Profile frei. «



ElitePartner

Was sind die Vor-und Nachteile

Vorteile

+ Hohe Vermittlungsquote. Mit 42% liegt die Erfolgsquote dieser Dating Plattform extrem hoch.

+ ElitePartner legt wert auf seriöse Profile, die bei der Anmeldung geprüft werden.

+ Sehr guter Kundenservice. Dieser gibt dir Hilfestellung, Tipps und Tricks für mehr Erfolg beim Online Dating.

Nachteile

- Premium Mitgliedschaften sind teuer und müssen für mindestens sechs Monate abgeschlossen werden.

- Die langen Kündigungsfristen (12 Wochen) können zu einer ungewollten Verlängerung deiner Mitgliedschaft führen.

Eine Registrierung über die ElitePartner App ist nicht möglich.

Wie hoch ist die Erfolgsquote?

Wenn du dir genügend Zeit für den Persönlichkeitstest nimmst, stehen die Chancen sehr gut, da durch deine Angaben im Test ermittelt wird, welche Singles zu dir passen könnten. Mit falschen Antworten kommst du hier nicht weiter. Kaum zu glauben aber wahr, ElitePartner hat eine Erfolgsquote von 42% Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass Nutzer:innen ernste Absichten verfolgen und nicht nur auf schnellen Sex und Freundschaft Plus aus sind. Auch das ausgeglichene Geschlechterverhältnis: Frauen 54% – Männer 46% spricht erhöht die Erfolgschancen.

Wie teuer ist die Suche nach der Liebe?

Im Vergleich zu anderen Dating Apps, liegt ElitePartner auf jeden Fall im oberen Preis Segment. Damit du die App optimal nutzen kannst, ist eine Premium Mitgliedschaft wichtig, da du sonst keine persönlichen Nachrichten verschicken und eigene Fotos freischalten kannst.

ElitePartner Premium Angebote:

6 Monate ElitePartner Mitgliedschaft für 55,90€ im Monat.

12 Monate ElitePartner Mitgliedschaft für 35,90€ im Monat.

24 Monate ElitePartner Mitgliedschaft für 25,90€ im Monat.

Für diese Zielgruppe ist ElitePartner geeignet

Das Durchschnittsalter liegtbei 40 Jahren und Mindestalter für eine Mitgliedschaft bei 20 Jahren. Die Plattform richtet sich vor allem an User:innen, die eine langfristige Beziehung mit ernsthaften Absichten suchen. Wenn du also nur an lockeren Flirts und Spaß interessiert bist, ist vielleicht eher Tinder etwas für dich. Bei ElitePartner kannst du jemanden mit einem ähnlich hohem Bildungsniveau finden und Personen, die ebenfalls Wert auf Datenschutz und Sicherheit beim Online Dating legen.



Kündigungsfristen: Darauf solltest du achten

Achtung aufgepasst: Solltest du eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen haben, verlängert diese sich automatisch, wenn das Abonnement nicht bis 12 Wochen vor Ende der Mitgliedschaft gekündigt wird. Damit du die Frist nicht verpasst, solltest du dir noch vor Vertragsabschluss die Kündigungsadresse notieren und am besten in deinem Kalender eintragen, wann du deine Mitgliedschaft beginnst.

ElitePartner oder Parship. Was ist besser?

Na ja, das kommt ganz darauf an, was du dir die von der Dating Plattform erhoffst. Auf jeden Fall gehören beide Plattformen zu den renommiertesten in Österreich. Zudem verfügen beide Seiten über eine TÜV SÜD-zertifizierte Software, was für Seriosität spricht. Ebenfalls bieten sowohl Parship als auch ElitePartner einen persönlichen Kundenservice an. Bei Parship gibt es derzeit mehr aktive Nutzer:innen. Bei ElitePartner hingegen ist der Akademiker:innen-Anteil höher. Hier kannst du beispielsweise als Suchkriterium: "Ich will nur Akademiker:innen sehen" angeben.