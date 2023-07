Gewichtszunahme in der Schwangerschaft

Wir haben bei Ernährungsexpertin Claudia Nather nachgefragt, welche Rolle der Body-Mass-Index (BMI) bei der Gewichtszunahme während der Schwangerschaft spielt – denn im World Wide Web stolpert man auch immer wieder über Tabellen, die eine Zunahme des Gewichts anhand des BMIs berechnen: "Aus meiner Sicht spielt der BMI in der Schwangerschaft eine geringe Rolle, da das Verhältnis zwischen Größe, Alter und Gewicht unter diesen Umständen nicht im Gleichgewicht ist. Im Bindegewebe kann sich beispielsweise viel mehr Wasser ablagern als sonst, was sich wiederum auf das Körpergewicht auswirkt und somit auch auf den BMI."

Isst man während der Schwangerschaft für zwei? Wem kommt diese Frage bekannt vor? Entweder hast du dir sie selbst gestellt oder deine Oma wollte dir einen gut gemeinten Ratschlag mit auf den Weg geben. Aber ist dieser Mythos wahr? Die Antwort: ein klares Nein! "Ich als Ernährungstrainerin empfehle auch in der Schwangerschaft normale Portionen zu essen, denn was der Embryo mitnascht, ist so gering, dass es sich nicht auf die eigene Versorgung bzw. das eigene Hungergefühl auswirkt. Allerdings hat Mutter Natur dafür gesorgt, dass die besonders wichtigen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente als erstes über die Nabelschnur an das Ungeborene weitergegeben werden. Deshalb ist es in der Schwangerschaft besonders wichtig, sich sehr gesund zu ernähren, sodass genug für einen selbst bleibt und die werdende Mutter keine Mangelerscheinungen erleidet. Das heißt: nicht mehr essen, sondern besser essen", so die Expertin. Dr. Eva Lehner-Rothe: "Dieses 'Soll ich in der Schwangerschaft für zwei essen' ist ein hochgradiger Blödsinn, das ist auch wissenschaftlich entkräftet. Der Kalorienbedarf einer Schwangeren erhöht sich im 2. Trimester um maximal 250 Kalorien pro Tag und im 3. Trimester um 500 Kalorien im Vergleich zu vor der Schwangerschaft. Wichtig ist, dass die Schwangere ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist."

Das sagen die Expertinnen: Ernährung in der Schwangerschaft

"Es braucht nicht viel mehr Kalorien, aber mehr Nährstoffe, man sollte auch supplementieren, wenn man schwanger ist. Schwangere sollten sich ausgewogen ernähren und Vitaminpräparate zu sich nehmen", so die Ärztin.

Frau Nather: "Besonders vor und in den ersten Wochen der Schwangerschaft ist eine ausreichende Menge an Folsäure sehr wichtig. Folate sind beispielsweise in grünem Blattgemüse wie Spinat, Salat, Kohl und Fenchel enthalten, aber auch in Gurken, Tomaten, Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Nüsse, Orangen und Vollkornprodukten. Daran lässt sich unschwer erkennen, dass eine bunte und vitaminreiche Ernährung vor, in und nach der Schwangerschaft das A und O ist."

Die Expertin fasst noch einmal zusammen, was in der Schwangerschaft in punkto Ernährung wichtig ist: "Nicht für zwei essen! Auch, wenn es der uralte Spruch der Oma ist – er stimmt einfach nicht. Tatsache ist, dass das wachsende Baby im Bauch nur sehr wenig braucht, dafür aber von ausgelesener Qualität. Für die werdende Mutter bedeutet das schlichtweg, dass sie nicht mehr, sondern gesünder essen sollte. Es empfiehlt sich das sogenannte 'Processed Food', wie z. B. Fertigprodukte zu meiden und für eine bunte und vielfältige Ernährung zu sorgen. Wer täglich zu frischem Obst und Gemüse greift und gesunde, Omega 3-reiche Öle zu sich nimmt, ist auf der sicheren Seite für sich selbst und das Baby. Und nicht vergessen, viel zu trinken! All das gilt übrigens auch für die Stillzeit."

"Angst" vor der Zunahme des Gewichts – was tun?

"Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht so leicht ist, wenn man Zahlen auf der Waage sieht, die man so nicht kennt," gesteht Dr. Eva Lehner-Rothe, die selbst zweifache Mama ist. "Das Wichtigste ist, dass man sich regelmäßig bewegt, wenn man gar nichts Sportliches machen möchte, dann sollte man zumindest einen Schwangerschaftsyogakurs besuchen."

Tipp der Expertin: "Ich empfehle allen Schwangeren dringend Yoga zu machen, weil es eine gute Möglichkeit ist, sich auf die Geburt vorzubereiten und sich eine schöne Auszeit zu nehmen, in der man sich eine Stunde um seinen Körper und sein Baby kümmert. Man darf Ausdauersport machen, Kraftsport weitermachen und es tut einfach gut, wenn man Sport in der Schwangerschaft macht, denn die Geburt per se ein sehr körperlich anstrengendes Ereignis ist und wenn man da völlig unsportlich und unvorbereitet in das Ganze hineingeht, sind die Frauen meistens überfordert.

Und was rät Claudia Nather, wenn Frauen "Angst" vor der großen körperlichen Veränderung während der Schwangerschaft haben? "Das ist ein sehr entscheidendes Thema. Als Mutter weiß ich nur allzu gut, dass man in der Schwangerschaft sehr dazu neigt, sich 'gehen zu lassen'. Dabei wäre es viel wichtiger für die werdende Mama und ihr sich entwickelndes Baby tatsächlich zu gehen. Bewegung und frische Luft sind leicht umzusetzende und wirksame Mittel, die Schwangerschaft und bevorstehende Geburt zu erleichtern."

Sie spricht auch einen weiteren wichtigen Punkt an, den vielen Schwangeren im Kopf herumschwirrt: Wie nehme ich nach der Geburt das zugenommene Gewicht wieder ab? "Grundsätzlich gilt: Je mehr man in der Schwangerschaft zunimmt, umso mehr muss man sich dann nach der Geburt bemühen, zu seinem Normalgewicht zu finden. Daran scheitern viele Frauen, weil sie sich in der Zeit der Schwangerschaft ein unkontrolliertes Essverhalten angewöhnt haben. Davon ist nach der Geburt oftmals schwer loszukommen, was zu Unzufriedenheit und Frust führen kann."

» Es tut gut, wenn man weiß, man nimmt einfach zu, weil man schwanger ist und nicht, weil man sich falsch ernährt. «