In der Schule wurde sie mit Plastikskeletten auf ihrem Platz geärgert, heute zählt sie zu den erfolgreichsten Models aller Zeiten: Gisele Bündchen gelang, was nur die allerwenigsten schaffen. Und auch, wenn sie sich 2015 von den Laufstegen dieser Welt verabschiedet hat, so ist sie bis heute ein gefragtes Werbegesicht geblieben. Außerdem widmet sie sich voller Hingabe ihrem Herzensthema: dem Umweltschutz. Alles über die beeindruckende Karriere von Gisele Bündchen liest du im großen WOMAN-Portrait!

Steckbrief Name: Gisele Caroline Nonnenmacher Bündchen

Gisele Caroline Nonnenmacher Bündchen Geburtstag: 20. Juli 1980

20. Juli 1980 Geburtsort: Horizontina, Brasilien

Horizontina, Brasilien Sternzeichen: Krebs

Krebs Beruf: Model und Unternehmerin

Model und Unternehmerin Partner: Tom Brady (verh. 2009 - 2022)

Tom Brady (verh. 2009 - 2022) Kinder: Vivian Lake Brady (2012), Benjamin Brady (2009)

Vivian Lake Brady (2012), Benjamin Brady (2009) Größe: 180 cm

Karrierestart: Mit 13 absolviert Gisele Bündchen ihren ersten Model-Kurs

Gisele Bündchen kommt am 20. Juli 1980 mit ihrer fünf Minuten später geborenen Zwillingsschwester Patricia in Brasilien zur Welt. Die beiden sind die mittleren von insgesamt sechs Töchtern des Universitätsprofessors und Autors Valdir Bündchen und der Bankangestellten Vânia Nonnenmacher.

Gisele und ihre Schwestern entstammen einer deutsch-brasilianischen Familie, die seit sechs Generationen in Brasilien lebt. Die Kinder wachsen in einfachen Verhältnissen auf, teilen sich sogar zu sechst Schlaf- und Badezimmer.

Als Gisele 13 Jahre alt ist, meldet ihre Mutter sie und zwei ihrer Schwestern für einen Model-Kurs an. Es folgen erste Model-Wettbewerbe, bei denen Gisele unter die Finalistinnen kommt. Trotz dieser ersten Erfolge, hat sie mit Selbstzweifeln zu kämpfen: So erzählt das Topmodel später, dass sie in der Schule oft "Olivia" gerufen worden ist, nach der schlaksigen Freundin der Zeichentrickfigur Popeye.

Sie selbst hat ihren Körper außerdem lange Zeit mit dem eines Moskitos verglichen – lange Arme und Beine sowie ein spindeldünner Körper. Erst als Gisele mit dem Volleyballspielen beginnt, wird ihr Körper durchtrainierter und weiblicher. Zu den Hochzeiten ihrer Karriere wird sie genau für ihren Körper geliebt und erhält den Spitznamen "The Body".

Vom Nachwuchsmodel zum Victoria's Secret Engel

Ihre Entdeckung als Model hat Gisele Bündchen ihrer Teilnahme am prestigeträchtigen Nachwuchswettbewerb "Elite Model Look" zu verdanken. Obwohl sie den Wettbewerb nicht gewinnt, steigt sie binnen kürzester Zeit zum gefragten Model auf. 1997 wird Gisele Bündchen dann für den berühmten Pirelli-Kalender abgelichtet.

Ab 1999 erlangt sie durch ihr Engagement als Laufsteg-Engel für die amerikanische Unterwäsche-Marke "Victoria's Secret" außerdem größere Bekanntheit in den USA. Im selben Jahr ziert Gisele mit grade mal 19 Jahren bereits das Cover der amerikanischen Vogue, die die kurvige Brasilianerin wiederum als "die Rückkehr des sexy Model-Typs" feiert.

Markengesicht, Geschäftsfrau und Mutter: Gisele ist mehr als nur ein Model

Bald beginnen sich auch die großen namhaften Modemarken um Gisele zu reißen: Im Lauf ihrer Karriere hat sie für so ziemlich jedes große Modehaus gemodelt, unter anderem etwa Givenchy, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Chloé, Ralph Lauren, Valentino oder Versace.

2007 beendet Victoria's Secret schließlich die Zusammenarbeit mit Gisele Bündchen. Der Grund sollen zu hohe Gehaltsforderungen des Models gewesen sein. Das Aus tut dem Erfolg der Brasilianerin aber keinen Abbruch: Schritt für Schritt gelingt ihr die Transformation vom Model zur erfolgreichen Geschäftsfrau.

Unter dem Markennamen "Ipanema“ entwirft und vermarktet sie bis heute erfolgreich Designer-Sandalen. Auch in Film und Fernsehen ist Gisele bald zu sehen: Im amerikanischen Remake des französischen Hit-Films "Taxi" spielt sie an der Seite von Queen Latifah und US-Talker Jimmy Fallon. Zwei Jahre später ergattert sie zudem einen Gastauftritt in dem Kult-Film "Der Teufel trägt Prada".

Auch musikalische Ausflüge unternimmt Gisele im Lauf ihrer Karriere. 2013 covert sie etwa den "The Kinks"-Klassiker "All Day and All of the Night" und 2014 veröffentlicht sie gemeinsam mit Bob Sinclar eine Neufassung des "Blondie"-Songs "Heart Of Glass". Deutlich erfolgreicher als ihre musikalischen Ambitionen ist aber ihre Zusammenarbeit mit dem schwedischen Moderiesen H&M: Die Plakate, welche das Topmodel im Bikini zeigen, kennt man vermutlich bis heute in ganz Europa.

Gisele und ihre Liebesbeziehungen

Von 2000 bis 2005 ist Gisele Bündchen in einer Beziehung mit dem Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio. Die Beziehung scheitert aber angeblich, weil Leo noch keine Kinder will und dem brasilianischen Model zu viel fremdflirtet.

2006 lernt Gisele dann den amerikanischen Football-Star Tom Brady kennen und lieben. Der Quarterback und das Topmodel heiraten 2009. Im selben Jahr kommt auch der gemeinsame Sohn Benjamin zur Welt, 2012 dann Tochter Vivian Lake. Jahrelang gelten Tom und Gisele als absolutes Vorzeige-Ehepaar. Doch 2022 bekommt das Image der Bilderbuchfamilie Risse, als sich das Paar nach 13 gemeinsamen Ehe-Jahren scheiden lässt.

So lebt Gisele Bündchen heute

Aufgrund ihrer beachtlichen Karriere, stieg Gisele Bündchen schnell zur absoluten Top-Verdienerin in ihrer Branche auf. Über viele Jahre hinweg galt sie als das bestbezahlte Model der Welt. Im Jahr 2022 wird ihr Gesamtvermögen auf rund 360 Millionen Euro geschätzt. Als sie 2015 also ihren Rückzug von den Laufstegen dieser Welt verkündet, hätte sie sich mit ihrem Vermögen wohl bereits vollkommen zur Ruhe setzen können. Doch Gisele ist bis heute ein gefragtes Werbegesicht für verschiedenste Marken.

Zudem hat sie es geschafft, aus ihrem eigenen Namen einen Markennamen zu machen. Auf Instagram folgen ihr rund 20 Millionen Menschen. Gisele präsentiert sich online ganz natürlich und bodenständig. Neben Fotos ihrer Modeljobs teilt sie auch Eindrücke aus dem Familienleben und verdeutlicht ihre Naturverbundenheit.

Ihren Einfluss nutzt Gisele Bündchen aber auch, um sich für Hilfsprojekte zu engagieren. So unterstützte sie etwa bereits "Ärzte ohne Grenzen" oder auch das Rote Kreuz. Außerdem liegt ihr der Umwelt- und Klimaschutz besonders am Herzen. So spendet sie jedes Jahr einen Teil der Einnahmen aus ihrer Schuh-Kollektion an eine ausgewählte Umweltschutzorganisation.

Für ihr Engagement erhielt sie auch den Titel als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen. Privat achtet sie ebenfalls auf Nachhaltigkeit, so soll sie ein Energiesparhaus mit modernster Solartechnik gekauft haben.

Rolemodel - das können wir uns von ihr abschauen

Gisele Bündchen gilt als eines der einflussreichsten Models der ganzen Welt, und das aus gutem Grund. Sie hat sich ihre Karriere von null weg aufgebaut und dabei auch schwierige Zeiten gemeistert. Was die wenigsten wissen: Auch eine Gisele Bündchen hat Ecken und Kanten. So hat sie vor Jahren in einem Interview enthüllt, dass sie in den 90er Jahren an Panikattacken litt.

Speziell die ersten Jahre ihrer Karriere hat sie deshalb nicht unbedingt in guter Erinnerung, versuchte sie doch ihre Ängste mit Alkohol, Kaffee und Zigaretten zu betäuben. Eine Freundin empfahl Gisele schließlich, sich helfen zu lassen – mit Erfolg. Das Topmodel stellte nicht nur die Ernährung um, sondern begab sich auch in professionelle Hände und sprach mit Familie und Freunden über ihre Probleme.

Heute ermutigt sie auch andere dazu, bei psychischen Problemen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir finden, diese Geschichte beweist, dass Gisele Bündchen mehr als ein Topmodel und eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist – denn sie möchte die Welt als besseren Ort hinterlassen.