Guerlain ist eine französische Luxusmarke im Bereich der Kosmetik. Das Unternehmen ist zudem eines der ältesten Parfümhäuser der Welt, das auch den kaiserlichen hof belieferte.

Steckbrief: Guerlain Firmenname: Guerlain

Pierre-Francois-Pascal Guerlain (1798 - 1864)

1828

Paris

LVMH-Gruppe

Véronique Courtois (CEO)

7,7 Milliarden Euro (Gesamtumsatz 2022 LVMH Sparte Parfüms & Kosmetik)

Bienenflasche, umgedrehtes Herz das Verpackungen ziert

Parfums, Hautpflege, dekorative Kosmetik

Die innovativen Produkte von Guerlain beeinflussen seit langem die Trends der Schönheitsindustrie und können auf eine lange und spannende Geschichte zurückblicken. Erfahre in diesem Artikel mehr darüber.

Geschichte des Hauses Guerlain

Die Firma Guerlain wurde im Jahr 1828 gegründet, als Pierre-Francois-Pascal Guerlain seine erste Boutique in Paris öffnete. Der ausgebildete Arzt und Chemiker erzielte sofortigen Erfolg, dank seiner innovativen Neuheiten. Guerlain war wahrscheinlich der erste, der eine wissenschaftlich fundierte Hautpflege, einen Kajalstift und eine Wimperntusche entwickelte. Im Jahr 1840 wurden dann die ersten Lippen-Produkte aus dem Hause vorgestellt.



Ein absolutes Highlight des Labels sind natürlich die legendären Parfums - mit mehr als über 1.100 Duftkreationen - von denen einige wahrscheinlich zu den größten Meisterwerken der Parfümerie-Kunst zählen.

Guerlain als Hoflieferant

Das L'eau de Cologne Impériale wurde von Pierre-Francois-Pascal für die Kaiserin Eugénie, Gattin von Napoleon III, anlässlich ihrer Hochzeit im Jahr 1853 kreiert. Dadurch wurde Guerlain zum offiziellen Hoflieferanten ernannt und erlangte an allen europäischen Höfen große Bekanntheit.

Er verzierte die Flasche mit den Bienen des Kaiserreichs. Der "Bienen"-Flakon wurde so zu einer Ikone und seitdem ziehen sich die Bienen auch auch durch die Geschichte von Guerlain. Sie wurde zum Symbol des Hauses, das Designs inspiriert und gläserne Flakons schmückt.

Es folgten weitere königliche Aufträge, unter anderem von Königin Victoria und Königin Isabella II. von Spanien sowie von anderen Königshäusern.

Nach dem Tod von Pierre-François Guerlain im Jahr 1864 übernahm sein Sohn Aimé Guerlain dessen Platz als Parfumeur. Sein Bruder Gabriel übernahm die Leitung. Die Welt der Düfte war im Umbruch und brachte neue, aufregende synthetische Ingredienzien mit sich, welche Aimé aufgriff und damit den eindeutigen Stil der Guerlain-Parfümerie schuf.

© Elke Mayr / Nägele & Strubell, Wien, Graben

Innovationen und berühmte Düfte von Guerlain

Mit der Kreation von "Ne m'oubliez pas" (1870), kreierte das Haus den ersten Lippenstift in einer einziehbaren Metall-Tube, der auch damals schon nachfüllbar war. 1909 wurde dann der erste Lip-Liner von Guerlain auf den Markt gebracht.

Ein weiterer besonderer Lippenstift stellte 1939 einen Durchbruch im Design dar, da er sich durch einen speziellen Schiebe-Mechanismus mit einer Hand öffnen lies.

Shalimar (1925) war der erste orientalische Damenduft in der Geschichte der Parfümerie und zählt auch heute noch zu den bekannten Produkten von Guerlain.

1939 eröffnete Guerlain in der Avenue des Champs-Elysées 68 eines der ersten "Spas" in Paris.

Auch Jahre später setzt das Haus Guerlain diese Tradition der Neuheiten fort. Mit der Einführung von Terracotta, einem Bronzer und Meteorites, dem ersten Puder, das farbige Perlen enthält, um Leuchtkraft zu erzeugen und den Hautton auszugleichen.

1950 wurde das erste Serum (Guerlain Emulsion d'Ambroisie) auf den Markt gebracht. Es war seinerzeit das erste Produkt, welches unter einer Hautcreme aufgetragen wurde und ebnete den Weg für die weitere Entwicklung von Seren.

Der erste moderne Duft:

Aimé Guerlain, der Sohn von Pierre-François-Pascal, gilt als Erfinder fortschrittlicher Düfte, da er als Erster natürliche mit synthetischen Duftstoffen kombinierte. Sein Duft Jicky wurde 1889 kreiert. Dieser gilt zudem auch als eines der ersten Unisex-Parfums.

Seit seiner Gründung wurde Guerlain als Familien-Unternehmen geführt, bis es 1994 an den Luxuskonzern LVMH verkauft wurde.

Dieser verzeichnete 2022 in der Sparte Parfüm & Kosmetik einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro. Das Portfolio der Luxus-Gruppe im Kosmetik-Bereich umschließt neben Guerlain auch Parfums von Marken wie Dior, Kenzo und Givenchy oder Fenty-Beauty. Guerlain konnte laut Pressebericht von LVMH sein Wachstum fortsetzen, vor allem dank der starken Pflegeserie Abeille Royale, der Kollektion Aqua Allegoria und der außergewöhnlichen Parfums L'Art et la Matière.

Guerlain engagiert sich zudem für die Erhaltung der Bienen. Das "For Bees Conservation"-Programm ist dem Schutz der Artenvielfalt gewidmet.

Das Motto von Innovation und der Anspruch an Qualität wird auch heute noch in den Produktionsstätten des Hauses in Frankreich fortgesetzt: In Orphin, das sich auf Parfüm spezialisiert hat, und in Chartres, wo Skincare- und Make-up-Produkte hergestellt werden. 2005 wurde Guerlain für sein außergewöhnliches Know-how als "Living Heritage Company" ausgezeichnet.

Bei Markenbotschafter:innen setzt Guerlain unter anderem auf Schauspieler:innen wie Michelle Yeoh oder Angelina Jolie sowie auf verschiedene regionale Influencer.

Die Brand hat in der Rue Saint-Honoré 392 in Paris einen eigenen Concept Store , in dem sich interessante Exponate wie alte Rezept-Bücher, Fotos und vieles mehr befinden. Guerlain ist aber mittlerweile auch schon lange im digitalen Zeitalter angekommen - Ein interaktives Programm hilft dabei, die vielen Düften, die es im Laden gibt, kennenzulernen.

Must-Haves und beliebteste Produkte

Neben den luxuriösen Düften in den schönen Flakons, ist die Brand auch für ihre Lippenstifte sehr bekannt. Für diese beisen Produkte bietet Guerlain unter anderem auch eine personalisierte Gravur an. Teint und Make-up-Produkten sowie luxuriöse Hautpflege stehen ebenfalls auf dem Programm der Luxusmarke.

Make-up-Produkte

Das Terracotta Bronzing Puder:

Der Bronzer zählt zu den absolute beliebtesten Bestsellern der Marke und eignet sich auch gut für leichtes Contouring. Dieses Produkt von Guerlain wird oft als eines der besten Make-up-Produkte der Marke angesehen. Der klassische Terracotta Bronzer verleiht der Haut natürlich Bräune und besteht zu 96 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Arganöl pflegt die Haut zusätzlich.

Meteorite Light - Strahlende Highlighting Luxus: Die für Guerlain typische Stardust-Technologie sorgt dafür, dass die mehrfarbigen Perlen im Meteorites Puder der Haut ein strahlendes dezentes Leuchten verleiht. Das Puder kann als Highlighter verwendet werden, um bestimmte Gesichtspartien wie Wangenknochen und Brauen hervorzuheben oder um den gesamten Teint aufzuhellen. Das ganze gibt es auch als Primer oder in flüssiger Form mit leichter Tönung, die einen strahlenderen Teint versprechen.

➠ Erfahre in folgendem Artikel mehr zum Thema Make-up & Schminken!

Lippenstifte: Der Rouge G, mit seiner chicen Verpackung ist wie viele andere Lippenprodukte von Guerlain ein Must-Have. Die Produkte zeichnen sich besonders durch ihre angenehme feuchtigkeitsspendende Formulierung aus.

© Elke Mayr / Nägele & Strubell, Wien, Graben

Luxuriöse Hautpflege von Guerlain: Abeille Royale Cremes & Orchidée Impériale

Honig von der Insel Ouessant in Frankreich ist der Hauptbestandteil der luxuriösen Abeille-Royale-Serie, die mit Hyaluron die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgen.

Der schwarzen Orchidee werden besondere Anti-Aging-Wirkungen zugeschrieben. Die seltene Pflanze kommt in den gehobenen reichhaltigen und recht teuren Produkten der Orchidée-Impériale-Produkte zum Einsatz.

© Elke Mayr / Nägele & Strubell, Wien, Graben

Die große Parfum-Tradition

Pierre-Francois-Pascal Guerlain gründete nicht nur das Unternehmen, er sorgte dafür, dass das Haus in nur 50 Jahren zum "Patent-Parfümeur Ihrer Majestät" für Kaiserin Eugénie und zum angesehensten Haus an allen europäischen Höfen wurde.

Aimé Guerlain (1834 - 1910) erfand 1889 die moderne Parfümerie. Zu dieser Zeit strebten alle Parfumeure danach, die Düfte der Natur zu reproduzieren. Aimé brach mit den damaligen Konventionen und änderte den Lauf der Duftgeschichte, indem er zum ersten Mal synthetische Noten in natürliche Kompositionen einbrachte. Der Duft wurde unter dem Namen Jicky vermarktet.

Obwohl er von Guerlain als Damenduft vermarktet wurde, war er anfangs bei Männern erfolgreicher und hat sich so als beliebter Unisex-Duft erwiesen. Mehr als ein Jahrhundert später wird Jicky immer noch verkauft und ist damit eines der ältesten Parfüms, das fortlaufend produziert wird.

Jacques Guerlain (1874 - 1963) zeichnete 400 Kreationen mit seinem Namen aus, darunter einige Düfte, die international besonders erfolgreich waren wie L'Heure Bleue, Mitsouko und Shalimar. Zudem gab es 1934 spezielle Parfums um Papier oder Daschentücher mit Duft zu versehen. Der Duft L'Heure Bleue gehört angeblich zu den Favoriten von Brigitte Bardot und Kate Moss.

Als Jacques 1963 starb, übernahm sein Enkel Jean-Paul Guerlain. Er wurde 1937 geboren. Die beiden hatten schon vorher miteinander gearbeitet. Ode, das letzte Parfüm von Jacques Guerlain, wurde gemeinsam mit Jean-Paul kreiert, ebenso wie der bekannte Herrenduft Vétiver. Von ihm stammen Habit Rouge und die Idee für Aqua Allegoria. Er ist auch das Talent hinter Vétiver, Samsara und vielen anderen erfolgreichen Düften des Hauses.

Der Schweizers Thierry Wasser trat 2008 als erster familienfremder Parfumeur in die Geschichte des Hauses ein. Thierrys Ankunft bei Guerlain brachte eine neue Ära zeitgenössischer Düfte ein wie das blumige Idylle oder das köstlich süße La Petite Robe Noire.

Seit 2014 ist Delphine Jelk an der Seite von Thierry Wasser für Guerlain tätig und mischt die Welt der Parfumeure auf.