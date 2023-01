Dass Gwyneth Paltrow einmal Schauspielerin werden würde, war vorauszusehen, stammt sie doch aus einer Film-Familie. Ihre Mutter war die Schauspielerin Blythe Danner mit deutscher Abstammung und ihr Vater der Regisseur und Fernsehproduzent Bruce Paltrow, der polnisch-jüdischer und belarussisch-jüdischer Herkunft war. Auch ihr Bruder Jake Paltrow ist in der Filmbranche tätig.

Steckbrief: Gwyneth Paltrow Name: Gwyneth Katherine Paltrow

Gwyneth Katherine Paltrow Geboren am: 27. September 1972

27. September 1972 Geburtsort: Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten Wohnort: Montecito, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Montecito, Kalifornien, Vereinigte Staaten Sternzeichen: Waage

Waage Beruf: Model, Sängerin, Schauspielerin, Unternehmerin

Model, Sängerin, Schauspielerin, Unternehmerin Familienstand: seit 2018 verheiratet mit Brad Falchuk; geschieden von Chris Martin

seit 2018 verheiratet mit Brad Falchuk; geschieden von Chris Martin Kinder: Tochter Apple (*2004), Sohn Moses (*2006)

Gwyneth spricht fließend spanisch. Grund dafür ist ihr einjähriger Aufenthalt als Teenager in Spanien. Ein Kunstgeschichte-Studium brach sie leider ab und widmete sich stattdessen der Schauspielerei. Dass sie dafür Talent hat, bewies sie schon in jungen Jahren, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter in diversen Theaterstücken mitwirkte.

Die Anfänge ihrer Karriere

Bereits mit 18 Jahren gab Gwyneth Paltrow ihr Theaterdebüt und in ihrer ersten Filmrolle in "Shout" war sie gleich an der Seite eines Weltstars zu sehen. Nämlich mit John Travolta. In dieser Manier ging es weiter.

Da ihr Patenonkel Steven Spielberg ist, bekam sie auch die Rolle der Wendy im Fantasyfilm "Hook". Gemeinsam mit Robin Williams, Dustin Hoffmann und Julia Roberts überzeugte sie ihr Publikum. In "Sieben" brillierte sie mit Brad Pitt und Morgan Freeman. Leider nichts wurde mit der Rolle der Rose in "Titanic", denn die ergatterte schlussendlich Kate Winslet.

Gwyneth Paltrows Durchbruch

Mit der Rolle der Viola De Lesseps in "Shakespeare in Love" gelang Paltrow der internationale Durchbruch und die junge Künstlerin wurde mit zahlreichen Filmpreisen ausgezeichnet. Gwyneth Paltrow kann sich über sehr viele Preise freuen. So bekam sie etwa 1999 den Oscar und den Golden Globe für die Hauptrolle in "Shakespeare in Love".

2011 ergatterte sie den Bambi in der Kategorie "Film International" und den Emmy als "Beste Darstellerin" in einer Comedyserie. Zudem wurden ihr die Goldene Kamera, der Blockbuster Entertainment Award, der MTV Movie Award und der Screen Actors Guild Award verliehen. Allerdings wurde Paltrow auch für eine Goldene Himbeere nominiert, als schlechteste Schauspielerin in "Mortdecai – der Teilzeitgauner".

In weiteren Filmen mit Jude Law, Matt Damon, Cate Blanchett, Ben Affleck oder Angelina Jolie zeigte Gwyneth jedoch wieder ihr Können. Zumeist mit großem Erfolg, allerdings gab es auch Ausnahmen – wie etwa die Komödie "Flight Girls", die beim Publikum nicht besonders gut ankam. Gwyneth verdiente viel Geld mit ihrer Schauspielerei – das Forbes-Magazin zählte sie zu den bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods.

Nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin

Die Schauspielerei war Paltrow nach einiger Zeit doch zu wenig, und sie besann sich ihres Gesangstalentes. Das Debüt gab sie dann 2000 im Film "Traumpaare – Duets" als freche Karaoke-Sängerin, bei dem ihr Vater Regie führte. Und nun hatte sie auch in diesem Metier Blut geleckt. Live-Auftritte und gemeinsame Projekte mit den Rappern Jay-Z und Cee Lo Green folgten, genauso wie eine Rolle in der Musical-Sendung "Glee".

Sie zeigte ihr Talent als Sängerin im Film "Kaltes Blut" und in "Country Strong" und es folgten diverse Alben wie etwa "Forget You!", "Kiss" oder "Turning Tables". 2011 erreichte Gwyneth Paltrow mit dem Gary Glitter-Song "Do You Wanna Touch Me" den Platz 1 der australischen Charts.

Erfolgreiches Testimonial: Gwyneth Paltrow

Auch Max Factor entdeckte das Potential das in der Entertainerin steckt und wählte sie als das Gesicht für die "100 Jahre glamouröse Looks"-Kampagne aus. Das kam nicht von ungefähr, denn die Firma war die Erste, die ein Film-Make-up kreierte und damit große Erfolge feierte.

Zu Ehren dieses Jubiläums durfte Paltrow in die Rollen etlicher Filmdiven schlüpfen. Und so war sie als Audrey Hepburn, Farrah Fawcett, Madonna oder Brigitte Bardot zu bewundern.

Aber nicht nur in der Beautybranche fungierte Gwyneth als Testimonial. Sie war auch das Gesicht der vegetarischen Eigenmarke Veggie von Spar. Gedreht wurde der TV-Spot in Paris und vor rund zehn Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt.

Gwyneth ist auch stolz auf ihre Werbedeals mit Max Mara und Hugo Boss. So bewarb sie den raffinierten Duft "Boss Ma Vie" und war zuvor Botschafterin für "Boss Jour" und "Boss Nuit". Für "Boss Ma Vie" wurde die Schauspielerin von Jason Wu in einen feminin wirkenden eleganten schwarzen Anzug gesteckt. Und bei diversen Fotoshootings posierte die Schauspielerin in Mode von Max Mara.

Ihr Blog "Goop" ist ein Millionen-Unternehmen

Gwyneth Paltrow verdiente ihr Vermögen nicht nur als Schauspielerin, Sängerin, Testimonial und Model. Sie machte sich auch als Unternehmerin einen Namen. 2008 gründete sie ihren Wellnessblog goop.com, der zuerst ganz schüchtern als Newsletter begann und Wissenswertes aus aller Welt in puncto Wellness, Fitness, Beauty und Lifestyle brachte.

Nach einigen Jahren zeigte sich der Erfolg und aus dem Blog wurde ein Millionen-Unternehmen. Paltrow startete auch mit einer eigenen Kosmetiklinie und war der Esoterik nicht abgeneigt – sie verkauft u.a. Wunderpülverchen, ein Vaginaspülgerät oder Mittel, die gegen Vampire helfen sollen.

Und sie erregte bei ihrer Netflix-Serie "The Goop Lap" Aufmerksamkeit mit skurrilen Heilsversprechen und fragwürdigen Gesundheitstipps. Aber Paltrow machte sich auch als Verfasserin von exquisiten Kochbüchern einen Namen wie etwas "The Clean Plate: Eat, Reset, Heal".

Gwyneth Paltrows soziales Engagement

Paltrow weiß, wie wichtig Aktivismus und soziales Engagement ist. Sie engagiert sich für den "Bruce Paltrow Oral Cancer Fund" in Zusammenarbeit mit der "Oral Cancer Foundation". Ziel ist es nicht nur ihrem an Krebs verstorbenen Vater zu gedenken, sondern auch Bedürftigen zu helfen.

Das ist auch der Grund, warum sie viele Jahre im Vorstand der "Robin Hood Foundation" war, die sich der Linderung von Problemen widmet, die durch Armut in New York verursacht werden. Und Gwyneth ist Markenbotschafterin für wohltätige Zwecke bei der "Frederique Constant Foundation".

An Osteoporose erkrankt

Vor rund 20 Jahren verlor Gwyneth ihren Vater an einer Krebserkrankung der Mundhöhle. Auch ihre Mutter entdeckte vor wenigen Jahren einen Knoten an ihrem Hals, der sich als die gleiche Art von Krebs herausstellte, an der ihr Mann gestorben war.

Und auch Gwyneth Paltrow ist nicht so gesund, wie sie gerne wäre. Denn sie leidet an einer Vorstufe von Osteoporose, also an einer sehr geringen Knochendichte. Damit ihre Krankheit nicht fortschreitet, kämpft sie mit Vitamin D und viel Sonne dagegen an.

Verlobte von Brad Pitt, Hochzeit mit Chris Martin

Die Schauspielerin führt nicht nur ein abwechselndes Berufsleben, sondern hatte auch etliche Beziehungen mit bekannten Künstlern. So war sie etwa zwei Jahre lang mit Brad Pitt verlobt und auch mit Ben Affleck liiert. Ihr wird zudem eine Affäre mit dem Spanischen König Felipe nachgesagt, den sie angeblich auf Mallorca kennengelernt hatte.

Richtig ernst wurde es dann mit dem Sänger der britischen Band Coldplay, Chris Martin. Die beiden heirateten 2003 und ein Jahr später wurde die gemeinsame Tochter Apple geboren. 2007 folgte dann Sohn Moses. Die Ehe wurde 2016 geschieden.

Heute ist Gwyneth Paltrow, die 2014 zum Judentum konvertierte, mit dem TV-Produzenten Brad Falchuk verheiratet. Die beiden wohnen in einer prächtigen Villa in Montecita, in Kalifornien. Und sie haben berühmte Nachbarn, wie etwa Oprah Winfrey oder Prinz Harry und Herzogin Meghan.