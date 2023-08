Jung, wunderschön, erfolgreich als Model und in einer Beziehung mit einem ehemaligen Fußballnationalspieler. Das Leben von Kasia Lenhardt schien von außen perfekt zu sein. Doch dann kam die Trennung. Gefolgt von einer Boulevardberichterstattung, in der jedes kleinste Beziehungsdetail öffentlich diskutiert wurde. Lügen und Hass verbreiteten sich im Netz. Alle gegen Kasia. Am Ende konnte sie nicht mehr und hat beschlossen ihr Leben zu beenden. Warum wollte eine so junge Frau sterben?

Darüber möchten wir nicht spekulieren, vielmehr wollen wir aufmerksam machen. Aufmerksam auf eine Frau und ihre traurige Geschichte. Eine Frau, deren Sorgen und Ängste neben einem berühmten Fußballspieler nicht wirklich ernst genommen wurden. Aufklären darüber, wie gefährlich Hass im Netz und Cybermobbing ist.