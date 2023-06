Egal wo sie hinkommt, ihr fliegen die Herzen zu: Prinzessin Catherine von Wales begeistert Menschen auf der ganzen Welt mit ihrer sympathischen und warmherzigen Art. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz William ist sie außerdem in den obersten Kreis der Royals aufgestiegen und zu einer tragenden Säule der britischen Monarchie geworden.

Doch auch der Weg der heutigen Prinzessin war nicht immer frei von Stolpersteinen, Problemen und Krisen. Mehr über die spannende Geschichte von Kate liest du hier.

Steckbrief Kate Middleton Name: HRH Catherine, Prinzessin von Wales, GCVO (bürgerlich Catherine Elizabeth Middleton)

HRH Catherine, Prinzessin von Wales, GCVO (bürgerlich Catherine Elizabeth Middleton) Titel: Princess of Wales

Princess of Wales Geboren am: 9. Januar 1982

9. Januar 1982 Geburtsort: Reading, Vereinigtes Königreich

Reading, Vereinigtes Königreich Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Beruf: Mitglied der britischen Royal Family, Schirmherrschaft über mehr als 20 Wohltätigkeits- und Militärorganisationen

Mitglied der britischen Royal Family, Schirmherrschaft über mehr als 20 Wohltätigkeits- und Militärorganisationen Partner: William, Prinz Wales (verh. 2011)

William, Prinz Wales (verh. 2011) Kinder: George Alexander Louis (*2013), Charlotte Elizabeth Diana (*2015) und Louis Arthur Charles (*2018)

George Alexander Louis (*2013), Charlotte Elizabeth Diana (*2015) und Louis Arthur Charles (*2018) Geschwister: Pippa Middleton (*1983), James Middleton (*1987)

Pippa Middleton (*1983), James Middleton (*1987) Wohnort: Schloss Windsor, Norfolk, London

Kate Middletons behütete Kindheit

Unter dem Namen Catherine Elizabeth "Kate" Middleton erblickte die heutige Prinzessin am 9. Jänner 1982 in Reading in der Grafschaft Berkshire das Licht der Welt. Sie ist die älteste Tochter von Carole und Michael Middleton, die als Flugdienstleiter und Flugbegleiterin tätig waren. Kate hat auch zwei jüngere Geschwister, namens Pippa und James. Als Kate zwei Jahre alt war, zog die Familie nach Jordanien um, da ihre Eltern für die Fluggesellschaft British Airways arbeiteten.

Kate besuchte zu dieser Zeit einen englischsprachigen Kindergarten. Zwei Jahre später kehrte die Familie Middleton zurück ins Vereinigte Königreich und die Eltern gaben ihre Jobs in der Flugbranche auf. Stattdessen gründeten sie ein Versandhandelsunternehmen, das Partyzubehör und Deko verkaufte.

Das Unternehmen wurde sehr erfolgreich und schaffte es zu einem Unternehmenswert von 30 Millionen Pfund. Kate wuchs wohl behütet auf und verbrachte ihre Teenager-Jahre recht unspektakulär in Berkshire in Südengland. Da die Familie durch das erfolgreiche Unternehmen finanziell sehr gut aufgestellt war, konnte Kate teure Privatschulen und Internate besuchen, wo sie sich auch durch sehr gute Leistungen auszeichnete.

Auf der Uni lernte Kate ihre große Liebe Prinz William kennen

Nach dem Abschluss an der Privatschule Marlborough College nahm sich Kate eine Auszeit in Florenz, um Italienisch zu lernen. Anschließend unterstützte sie während ihres Gap Years ein Entwicklungsprojekt in Chile.

Zurück in Großbritannien arbeitete Kate den Sommer über als Deckhelferin auf Yachten im Hafen von Southampton, ehe sie sich für Kunstgeschichte und Psychologie an der University of St. Andrews in Schottland einschrieb.

Im Jahr 2005 schloss sie ihr Studium mit einem Master in Kunstgeschichte ab. Doch ihr Studium bescherte ihr nicht nur einen akademischen Titel, sondern es sollte auch der Grundstein für die vielen royalen Titel sein, die Kate heute trägt: Denn im Jahr 2001 lernte sie Prinz William auf der Universität kennen. Zwar war er anfangs nur ihr Mitbewohner, doch schon bald entwickelten sich aus der Freundschaft tiefere Gefühle. Ihre Beziehung hielten die beiden fast ein Jahr lang geheim. Ein gemeinsamer Skiurlaub bereitete dem Versteckspiel jedoch ein Ende.

Als die Beziehung öffentlich wurde, bekam Kate auch erstmals zu spüren, was es bedeutete, an der Seite eines Mitglieds der Königsfamilie zu leben: Ständig wurde sie durch Paparazzi der britischen Boulevard-Presse verfolgt und belagert. Ob das der Grund für die zwischenzeitliche Trennung des Paares im Jahr 2007 war, ist unbekannt.

Doch die Erleichterung war groß, als nur wenige Monate später bekannt wurde, dass Kate und William wieder zusammengefunden hatten. Im Frühjahr 2008 lernte sie schließlich auf der Hochzeit von Williams Cousin erstmals die Queen kennen – es wurde also ernst zwischen Kate und William.

Zwei Jahre später zog das junge Paar in ein Cottage auf dem Bodorgan Estate in Wales, wo Prinz William seine Rettungsdienstausbildung absolvierte. Noch im selben Jahr, genauer gesagt im Oktober 2010, machten Kate und William eine Reise nach Kenia, um den erfolgreichen Abschluss von Williams Ausbildung zu feiern. Dort verlobten sich die beiden, William übergab seiner Kate den Verlobungsring seiner verstorbenen Mutter Diana. William soll in einer Lodge am Rutundu Lake im Herzen Kenias um die Hand der künftigen Herzogin angehalten haben. Einen Monat später, am 16. November 2010, machte das Königshaus die royale Verlobung öffentlich.

Royale Hochzeit von William & Kate wird zum Großereignis

Es war der 29. April 2011, als mit der Hochzeit die Liebesgeschichte von Prinz William und Herzogin Kate gekrönt wurde. Im Zuge einer prunkvollen und traditionsreichen Zeremonie, die weltweit live im Fernsehen übertragen wurde, gaben sich die beiden in der Westminster Abbey das Ja-Wort.

Kate begeisterte als atemberaubend schöne Braut die Massen, nicht zuletzt wegen ihres eleganten Brautkleides, das von der Designerin Sarah Burton für Alexander McQueen entworfen wurde.

Royal Wedding von Catherine Kate Middleton & Prinz William 2011 - am Bild Kate und Schwester Pippa Middleton

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verfolgten das Ereignis und spätestens ab dem Zeitpunkt, als Kate von ihrem Papa den Altar entlang geführt wurde, war sowohl ganz Großbritannien als auch der Rest der Welt dem Kate-Fieber verfallen. Die frisch gebackene Duchess of Cambridge darf seither offiziell mit den Worten "Her Royal Highness" angesprochen werden.

Royale Traumhochzeit Kate & William 2011

Übrigens: 2019 hatte Queen Elizabeth II. Kate in den "Royal Victoria"-Orden als "Dame Grand Cross" aufgenommen. Seit dem Tod der Queen am 8. September 2022 trägt Catherine den höherrangigen Titel Princess of Wales, da Prinz William zum Thronfolger und somit zum Prince of Wales aufgestiegen ist. Nach der verstorbenen Prinzessin Diana trägt mit Catherine nun erstmals wieder ein Mitglied der königlichen Familie diesen Titel.

Georg, Charlotte & Louis: Kate schenkt Großbritannien einen Thronfolger

Nach der Hochzeit wartete die Öffentlichkeit und vor allem die Presse natürlich gespannt darauf, im Dezember 2012 war es dann soweit: Der Palast verkündete offiziell, dass William und Kate erstmals Eltern werden. Für diesen Anlass war sogar extra die britische Nachfolgeregelung modernisiert worden, sodass das erstgeborene Kind – unabhängig vom Geschlecht – von nun an Thronfolger:in werden konnte.

Am 22. Juli 2013 erblickte schließlich mit Prinz George Alexander Louis ein Junge das Licht der Welt. Die Geburt des kleinen Prinzen wurde von einer Welle der Begeisterung und Freude auf der ganzen Welt begleitet. Unvergessen sind auch bis heute die Bilder der Freude strahlenden Kate, die als frisch gebackene Mama auf den Stufen vor dem Krankenhaus ihr Baby der Welt präsentierte.

Kate Middleton und Prinz William mit Baby George 2013

Aber Kate und William haben mit der Geburt ihres Sohnes die Familienplanung noch nicht abgeschlossen: Am 2. Mai 2015 wurde Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana geboren. Beide Schwangerschaften waren für Kate mit starken körperlichen Einschränkungen verbunden, denn die Prinzessin litt an Hyperemesis Gravidarum, einer Erkrankung die ungewöhnlich starke und monatelang anhaltende Übelkeit während der Schwangerschaft hervorruft.

Doch selbst das hinderte die Prinzessin nicht daran, noch einmal schwanger zu werden und so erblickte am 22. Juli 2013 mit Prinz Louis Arthur Charles der jüngste Sohn von William und Kate das Licht der Welt. Damit scheint die Familie komplett zu sein.

Das sind Kates (royale) Verpflichtungen

Seit der Geburt ihrer drei Kinder ist Kate natürlich in erster Linie Mama, doch im Grunde übernahm sie bereits seit ihrer Vermählung allerlei königliche Aufgaben und Engagements zur Unterstützung der Königin. Seither hat sie auch die Schirmherrschaft über mehr als 20 Wohltätigkeits- und Militärorganisation übernommen und arbeitet mit besonders viel Herzblut in den Themenbereichen Kinder, Sucht, Kunst und psychische Gesundheit.

Was allerdings nur die wenigsten wissen: Kate hat auch mal ganz "normale" Jobs ausgeübt. So arbeitete sie etwa vor der Verlobung mit Prinz William circa ein Jahr lang als Accessoire-Einkäuferin für die Modekette "Jigsaw". Aufgrund ihrer Leidenschaft für Kunst kuratierte sie außerdem eine Fotoausstellung, um Spenden für UNICEF zu sammeln.

In den folgenden Jahren organisierte sie auch einige Veranstaltungen, die Gelder für den guten Zweck bringen sollten. Ihren Hauptjob allerdings übte Kate im Familienbetrieb aus, wo sie für die Bereiche Katalogdesign und -produktion sowie Marketing und Fotografie verantwortlich war. Auch hier konnte sie ihr Anliegen für die Wohltätigkeit ausleben: So organisierte sie beispielsweise in Kooperation mit Charity-Organisationen Partys für kranke Kinder oder stellte Partyzubehör zur Verfügung.

Kates unvergleichliches Gespür für Mode

Neben ihren königlichen Aufgaben und sozialen Verpflichtungen ist die heutige Prinzessin von Wales auch zur Stilikone avanciert. Was sie trägt ist meistens innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, weshalb man sogar schon vom Kate-Middleton-Effekt spricht. Warum das so ist? Nun, Kate hat den royalen Stil einfach perfektioniert. Ihr Geheimnis: Die Prinzessin ist eine Meisterin darin teure (Erb-)Stücke mit preiswerten Teilen zu kombiniere. Zu ihren Signature-Pieces zählen etwa Kleider mit fließenden Silhouetten und tailliertem Schnitt.

Auch klassische Mäntel in perfekt abgestimmten Farben sieht man sehr häufig an ihr. Im Familien-Alltag darf es bei der Prinzessin aber auch gerne lässig zugehen: So sieht man Kate auch immer wieder in Jeans und Sneakern.

Mit zahlreichen Looks hat sie in der Vergangenheit bereits – sei es gewollt oder ungewollt – an die verstorbene Mutter ihres Mannes, Prizessin Diana, erinnert. Und auch einige Schmuckstücke aus Dianas Schatzkammer trägt Kate regelmäßig.

Kate-Kult: Darum lieben alle die Princess Catherine Of Wales

Doch es war nicht immer alles rosig: Speziell zu Beginn ihrer Beziehung mit William musste Kate auch böse Kommentare in der britischen Presse über sich ergehen lassen. So wurde sie etwa als "Waity Katie" ("wartende Katie") verspottet, da lange keine Verlobung verkündet wurde.

Nach ihrer Hochzeit hat sich ihr Bild in den Medien aber deutlich verbessert.

Mit der zunehmenden Präsenz von Meghan Markle, der Ehefrau von Prinz Harry, wurden aber wieder vermehrt böse Gerüchte gestreut. Außerdem wurden die beiden Damen ständig miteinander verglichen und vermeintliche Streitigkeiten medial breit getreten.

Alles in allem genießt Kate aber ein hohes Ansehen. Laut einer Umfrage von April 2023 ist sie sogar auf Platz 3 der beliebtesten Royals – und das noch vor ihrem Mann William oder König Charles, denn Platz 1 belegte die verstorbene Queen Elizabeth und Platz 2 Prinzessin Anne, die Tochter der Queen.

Wir gönnen Kate ihre Errungenschaften, denn die Sympathien hat sie sich vor allem durch Fleiß und harte Arbeit verdient. Neben den Anforderungen des königlichen Lebens jongliert sie stets geschickt ihre Mama-Rolle und die Erziehung ihrer drei Kinder.

Sie wirkt wie eine wahre Super-Mama, die stets liebevoll und vertraut mit ihren Kindern umgeht. Zudem ermöglicht sie ihnen trotz des Aufwachsens mit royalen Verpflichtungen unter den Augen der Öffentlichkeit eine einigermaßen normale Kindheit.

Nahbar ist die Familie übrigens nicht nur über die klassischen Medien und bei Besuchen im Volk, sondern auch auf Social Media: Auf dem Account "The Prince and Princess of Wales" gewährt das königliche Paar auf Instagram über 15 Millionen Follower:innen viele Einblicke in ihr Leben. Wir können gar nicht genug bekommen von Kate, William und ihren entzückenden Kindern und hoffen, dass sie uns auch in Zukunft ein wenig an ihrem aufregenden Leben teilhaben lassen.