Larissa Marolt, die sich selbst als „Rebell in der Branche“ sieht, kann man am besten als Tausendsassa bezeichnen. Und der Erfolg gibt ihr Recht – egal ob sie als Model, Schauspielerin oder Teilnehmerin in den verschiedensten TV-Shows unterwegs ist und von etlichen Mitbewerbern und auch von der Presse so manches Mal als Zicke bezeichnet wurde. Larissa kam als zweites von vier Kindern des Hoteliers und Politikers Heinz Anton Marolt und seiner Frau Elke zur Welt, aufgewachsen ist sie in St. Kanzian am Klopeiner See.

Ihre Leidenschaft zur Bühne entdeckte Marolt schon sehr bald und mit 14 Jahren war sie bereits im Jugendtheaterclub des Stadttheaters Klagenfurt aktiv. Schulbildung war ihr immer wichtig und so absolvierte sie zwischen all ihren Terminen die Matura im Jahr 2010. Und sie legte auch Wert auf eine gute Schauspielausbildung und besuchte von 2011 bis 2014 das Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York.