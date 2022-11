Bereits mit 13 Jahren begann sich Mady Morrison mit Yoga zu beschäftigen. Nach Jahren intensiver Auseinandersetzung mit verschiedensten Yoga-Stilen fing sie damit an, Yoga über soziale Medien zu unterrichten. Mit ihren YouTube-Videos erreicht Mady heute Millionen von Menschen und hat sich zu einem der größten Social-Media-Stars im deutschsprachigen Raum entwickelt.

Steckbrief Name: Mady Morrison

Mady Morrison Geburtstag: 15. Januar 1990

15. Januar 1990 Geburtsort: Berlin, Deutschland

Berlin, Deutschland Wohnort: Österreich

Österreich Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Beruf: Yogalehrerin, YouTuberin und Bloggerin

Mady Morrisons junge Jahre - der Beginn einer Yoga-Karriere

Nachdem sich ihre Eltern im Alter von neun Jahren getrennt hatten, wuchs Mady Morrison bei ihrer Mutter in Berlin auf. Erstmals in Kontakt mit Yoga kam sie im Alter von 13 Jahren. Durch ihre Sportlehrerin wurde die Teenagerin zur damals noch nicht so weit verbreiteten Sportart motiviert und inspiriert. Ein interessantes Detail in diesem Zusammenhang: Bereits Madys Großmutter unterrichtete eine Zeit lang Yoga und gab ihrer Enkelin sogar Yoga-Bücher aus den 1960er-Jahren mit auf den Weg.

Um sich fit zu halten, ging Mady während ihrer Jugend mehrmals die Woche ins Fitnessstudio und probierte mehrere Ernährungsformen aus wie beispielsweis Low-carb. Die Kombination aus intensiven Workouts und einer eingeschränkten Ernährung wirkte sich jedoch negativ auf ihren Körper und ihr Glücksgefühl aus. Nachdem ihr die Trainingseinheiten mit Gewichten im Fitnessstudio zunehmend langweilig vorkamen, fand Mady ihr Glück zunehmend im Yoga.

Die durch Achtsamkeit und Bewusstsein geprägt Philosophie des Yogas veränderte zunehmend ihr Leben. Während ihres Studiums begann Mady mit Bikram Yoga, einer Yogaform, die bei 40 Grad Raumtemperatur praktiziert wird. Zwar eignet sich Bikram Yoga hervorragend, überschüssige Kalorien zu verbrennen, doch auch mit dieser Art des Yogas wurde Mady nicht abschließend glücklich.

Erst im Vinyasa Yoga fand die heutige Yoga-Lehrerin ihre Berufung. Bei dieser Form des Yogas werden die Asanas genannten Übungen nicht einzeln durchgeführt, sondern in fließenden Bewegungen aneinandergereiht. Deshalb wird Vinyasa Yoga häufig auch als "Medition in Bewegung" genannt. Der dynamische Yogastil ist nicht nur fordernd für den Körper, sondern wirkt sich auch beruhigend auf den Geist aus. Ein besonderer Fokus des Vinyasa Stils liegt auf der Atmung.

2014 absolvierte Mady Morrison in Berlin ihre Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Im Anschluss begann sie, Yoga in der deutschen Hauptstadt und in Potsdam zu unterrichten. Neben ihrer Yoga-Tätigkeit studierte Morrison noch Kommunikationsdesign und nutzt ihre dabei erworbenen Kenntnisse bis heute in den Bereichen Editorial Design, Fotografie und Videographie für ihren Auftritt im Internet.

Dank Yoga-Video zum Social-Media-Star

Ihre Karriere als Social-Media-Star startete Mady Morrision im Alter von 21 Jahren, als sie erstmals einen eigenen Blog veröffentlichte. Als reisebegeisterte Person begann Mady zuerst, Beiträge rund ums Reisen zu veröffentlichen. Erst über die Jahre verlagerte sich ihr Social-Media-Fokus auf Themen wie Yoga, Ernährung und Bewegung.

Im Februar 2015 startete Mady ihren Yoga-Kanal auf YouTube, der sich innerhalb weniger Monate zu einem der beliebtesten Sportkanäle entwickelte. (siehe auch Pamela Reif: Die deutsche Fitness-Influencerin und Workout-Queen) Heute gehört Madys YouTube-Kanal mit über 2,7 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten Sportvideo-Channels im deutschsprachigen Raum.

Auch auf Instagram hat sich die Yoga-Expertin in den letzten Jahren zu einem wahren Social-Media-Star entwickelt. Inzwischen zählt Madys Instagram-Seite fast 850.000 Follower. Und auch auf Facebook folgen rund 250.000 Fans den Beiträgen der Yoga-Lehrerin.

Mehrere Auszeichnungen darf Mady ihr Eigen nennen

2017 gab Mady Morrison ihr Debüt vor den Fernsehkameras und war in einer Folge der sixx-Fernsehserie "Fitness Diaries" zu sehen. Im Februar 2018 wurde der Social-Media-Star mit dem Young ICON’s Award in der Kategorie "Social Talent" ausgezeichnet. Wenige Monate später war die Yoga-Expertin auch beim Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie "Best of Sports" für eine Auszeichnung nominiert.

Mady Morrison kann mehr als nur Yoga

Wer glaubt, Madys Leben würde ausschließlich aus Yoga bestehen, irrt sich gewaltig. Seit ihrer Jugend ist Mady eine wahre Sportskanone, die sich für nahezu jede Sportart begeistern kann. Egal, ob Akrobatik, Fußball, Kraftsport, Laufen, Reiten, Skaten oder Surfen – Mady ist dabei und das mit ganzem Herzen. Ihre besondere Liebe gilt dem Crossfit-Training, dessen gymnastische Elemente für sie den perfekten Ausgleich zu ihrer Arbeit als Yoga-Trainerin darstellen.

Aber auch ihre Liebe zum Reisen hat sich Mady bis heute erhalten. Schon als Kind war sie viel in anderen Ländern unterwegs und lernte neue Menschen und Kulturen kennen. Bereits mit 15 Jahren reiste sie alleine in die USA. Besonders gerne verbindet der YouTube-Star seine Aufenthalte im Ausland mit der Freiwilligen-Arbeit.

So arbeitete Mady bereits zwei Monate lang auf einer Kuh- und Pferdefarm auf Island und half beim Hüten von Pferden in den Bergen Nordthailands. Besonders am Herzen liegen ihr dabei die Kontakte zu den Einheimischen, von denen sie sich gerne in die Geheimnisse von Land und Leuten einweihen lässt.

Warum sie so eine außergewöhnliche Yoga-Lehrerin ist

Im Unterschied zu vielen anderen Yoga-Lehrerinnern geht es Mady um viel mehr als nur um Übungen zur Verbesserung der eigenen Fitness. Für sie ist Yoga nicht nur ein sportliches Erlebnis, sondern ein ganzer Lebensstil. Diesen Lifestyle und die dahintersteckende Philosophie des Yogas möchte Mady ihren Fans und Followern zugänglich machen.

» Ich möchte Yoga für jeden zugänglich machen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Körperzustand. Ich versuche, einen Ort zu erschaffen, an dem meine Yoga-Teilnehmer frei sein könne, ganz ohne Wertung. Sich erlauben zu sein. «

Ihr Konzept scheint anzukommen. Das beweist nicht nur die große Zahl an Fans auf allen Social-Media- Kanälen, sondern auch die Tatsache, dass Morrisons Community aus Menschen jeder Altersstufe besteht. Von Teenagern über Auszubildende, Studierende und Berufstätige bis zu Rentner fühlen sich Yoga-Begeisterte jeden Alters von Madys Yoga-Einheiten angesprochen.

Morrison ist davon überzeugt, dass Yoga vor allem Menschen in schwierigen Zeiten ihres Lebens dabei hilft, ihren Fokus auf sich selbst zu richten und ihr inneres Gleichgewicht wieder zu erlangen. Diese innere Balance ist es, die sie ihren Followern in ihren zahlreichen Videos vermittelt.

Das Erfolgsgeheimnis von Mady Morrison

Yoga-Lehrer:innen gibt es wie Sand am Meer. Doch nur sehr wenige schaffen es wie Mady Morrison, internationale Berühmtheiten zu werden. Die Berlinerin ist heute die klare Nummer 1 unter den Yoga-Trainer:innen in den sozialen Netzwerken. Doch was ist eigentlich das Geheimnis ihres Erfolges?

Die meisten ihrer Fans und Followers werden sagen, dass es die Kombination von Madys unglaublicher Leichtigkeit und ihrer unvergleichlichen Authentizität ist. Trotz ihrer Bekanntheit unterrichtet Mady Yoga nicht von oben herab, sondern praktiziert den Sport mit ihrer Community auf Augenhöhe. Sie gibt ihren Schülern das Gefühl, Yoga mit einer guten Freundin und nicht mit einer strengen Lehrerin zu machen.

In ihren Videos gibt sich Mady stets authentisch und nahbar. Sie schmunzelt, macht Witze und fühlt sich in ihre Teilnehmer:innen ein. In der teils immer noch elitären Yoga-Unterrichtspraxis beileibe keine Selbstverständlichkeit. Madys Leichtfüßigkeit und gute Laune sind ansteckend. Kein Wunder, dass ihre Fanbase immer noch wächst.

Nicht zuletzt achtet die Yoga-Expertin darauf, ihre Schülerin mit ihren Übungseinheiten nicht zu überfordern. In ihren klar strukturierten Yoga-Stunden lässt sie neben kraftvollen und anspruchsvollen Übungen stets ausreichend Raum für Leichtigkeit und Entspannung. Ihre Fans scheinen es ihr zu danken.

Was wir von ihr lernen können

Auf ihrem YouTube-Kanal, Instagram-Account und Blog nimmt Mady Morrison ihre Fans mit in ihren Alltag und gibt ihnen wertvolle Tipps für ein fitteres, gesünderes und nicht zuletzt auch achtsameres Leben.

Mit ihren Yoga-Trainings will sie ihren Followern vor allem Geduld vermitteln. Der Sport hat sie gelehrt, herunterzufahren, zu entspannen und sich vor allem Zeit zu nehmen. Wer sich in Geduld übt und nicht gleich aufgibt, wird am Ende des Tages mit Erfolg belohnt.

Auch in Sachen Ernährung hat Mady viele wertvolle Tipps für ihre Community parat. Für eine Spitzensportlerin wie Mady ist vor allem ihre negative Einstellung zu Verboten äußerst interessant. Bereits in ihrer Jugend hat Mady gelernt, dass Verbote letztlich nur zu Frustration führen. Deshalb verbietet sie sich nichts, achtet im Gegenzug jedoch darauf, ungesunde Speisen "achtsam" zu genießen.

Diese Achtsamkeit begleitet den Yoga-Star auch in ihrem Alltag. Sie fokussiert sich auf den gegenwärtigen Moment und lässt sich nicht von äußeren Einflüssen ablenken. Das gilt auch beim Essen. Eine von Madys Weisheiten in Bezug auf die Ernährung: Keine Ablenkung bei den Mahlzeiten! Dadurch wird die innere Stimme besser hörbar, die einem sagt, wann der Körper Hunger hat und wann er satt ist.