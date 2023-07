Wer "TikTok" kennt, kennt sicherlich auch Nadine Breaty - sie ist immerhin die am meisten abonnierte deutsche Content Creatorin auf der beliebten Social-Media-Plattform. Momentan lässt sie 11.2 Millionen Follower:innen an ihrem Leben teilhaben. Trotz des großen Publikums ist die gebürtige Rostockerin jedoch stets auf dem Boden geblieben!

Eigenen Aussagen nach ist sie durch ihren (finanziellen) Erfolg nicht glücklicher geworden, sondern war es schon, als sie ihre Depressionen überwinden konnte. Auch Tabuthemen wie ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung, Mobbing oder Suizidversuche lässt Nadine nicht unausgesprochen - all dies gehört nun einmal zu ihrer Geschichte dazu, welche sie relativ transparent auf TikTok präsentiert.

Steckbrief: Nadine Breaty Name: Nadine Breaty

Nadine Breaty Geburtstag: 17. September 1998

17. September 1998 Geburtsort: Rostock, Deutschland

Rostock, Deutschland Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Wohnort: Rostock, Deutschland + Ibiza, Spanien

Rostock, Deutschland + Ibiza, Spanien Beruf: Influencerin, Webvideoproduzentin, Autorin, Model

Influencerin, Webvideoproduzentin, Autorin, Model Größe: 166 cm

5 spannende Fakten über Nadine Breaty

"Breaty" ist nicht Nadines richtiger, bürgerlicher Nachname.

Die TikTok-Videos der Influencerin haben insgesamt über 256.7 Millionen Likes (Stand Juli 2023).

Trotz ihres öffentlichen Auftrittes hat Nadine Breaty bisher keine Verifizierung in Form eines blauen Hakens auf TikTok.

Sie steht nach all den Jahren immer noch in sehr engem Kontakt mit ihrer Freundin aus dem Kindergarten.

Nadine Breaty backt gerne realitätsgetreue Kuchen aus Modelliermasse, sogenannte Fake Cakes.

Nadine Breaty trennt ihr Privatleben strikt vom Berufsalltag

Trotz ihrer hohen Internetpräsenz ist vergleichsweise wenig über Nadine bekannt. Bis auf ihre Krankheiten hält sie gewisse Themen aus der Öffentlichkeit heraus, um sowohl ihre eigene als auch die Privatsphäre ihrer Familie zu schützen - einer der vielen Gründe, wieso sich die Influencerin den Künstlernamen "Breaty" ausdachte. Ihren offiziellen Nachnamen möchte sie nicht verraten. Hinter den Kulissen erhält Nadine allerdings viel Support von ihren Eltern, Geschwistern und Freund:innen. Einen Partner gibt es momentan nicht.

Aufgewachsen ist der TikTok-Star in der Nähe von Rostock, eher ländlich. Hier lebt sie auch heute noch. Kein Wunder also, dass Nadine in ihrer Freizeit gerne spazieren geht und eine große Tierliebhaberin ist - davon gibt es auf dem Dorf nämlich eine Menge! Da ihr Beruf viel Zeit am Handy voraussetzt, versucht sie eine gesunde Work-Life-Balance zu schaffen. Dafür setzt sich die Creatorin feste Arbeitszeiten.

"Zum Beispiel bin ich am Wochenende immer offline oder nehme mir auch einen Tag frei, wenn es mir nicht so gut geht. In meiner Offline-Time bin ich in der Natur, lese meine Lieblingsbücher, male Bilder, arbeite im Garten und treffe mich mit Freund:innen", heißt es im "Cool"-Interview - ein Appell, weniger Zeit im Internet zu verbringen.

Dank ihres Piebaldismus hat die Influencerin weiße Haarsträhnen

Neben ihren "Vampirzähnen" hat Nadine ein weiteres, sehr einzigartiges Markenzeichen: Piebaldismus. Äh, wie bitte? Keine Sorge, wir klären auf - die Erbkrankheit kommt eher selten vor und ist daher relativ unbekannt. Bei Piebaldismus handelt es sich um eine Genmutation, bei der aufgrund einer Fehlverteilung der Melanozyten weiß-graue Haarsträhnen und helle Hautstellen entstehen. Dementsprechend wird die Pigmentstörung auch als partieller Albinismus bezeichnet. Im Gegensatz zu Vitiligo ist es keine chronische Erkrankung.

Nadine hingegen sieht ihren Piebaldismus nicht als Krankheit an, da sie nicht leidet. Viel eher ist es ein natürliches Tattoo und Familienzeichen - vererbt wurde ihr die Mutation nämlich von ihrem Vater. "Nachteile" gibt es dennoch: Betroffene Stellen sind sehr empfindlich und müssen daher vor allem im Sommer viel mit Sonnenschutz eingecremt werden. Auch existiert ein erhöhtes Risiko, Hautkrebs zu bekommen.

Die Influencerin hatte selbst nie ein Problem mit ihrer Pigmentstörung, wurde aber in der Schule viel gemobbt und beispielhaft mit einer Kuh verglichen. Hinzukamen Kommentare sowie Ratschläge, sich so nie in der Öffentlichkeit zu zeigen, die Beine mit Make Up abzudecken und die Haare zu färben. Ironisch, weil helle Strähnen und graue Haare mittlerweile total modern sind! Nadine rief sich während dieser Zeit immer wieder ins Gedächtnis, diese Menschen später nie wieder sehen zu müssen und suchte sich Freundschaften außerhalb der schulischen Bubble - eine Powerfrau durch und durch.

Im Alter von 19 Jahren wurde Nadine Breaty mit Borderline diagnostiziert

Nadines damaliger Klassenlehrer versuchte, die verbalen Angriffe zu verhindern, indem er drohte, die Mobber:innen von der Schule werfen zu lassen. Trotzdem wurden online sämtliche Hass-Pages erstellt, bis der damals 15-Jährigen etwas noch viel Erschreckendes widerfuhr: In einem anonymen Anruf wurde ihr gesagt, sie solle sich umbringen - was sie vier Jahre später wirklich versuchte.

Nachdem Nadine unbegründete Wutausbrüche bekam, keine Lebensfreude mehr hatte und feststellte, dass sie in eigentlich schönen Momenten wie beispielsweise einem Konzert ihres Lieblingskünstlers nichts mehr zu fühlen schien, suchte sie sich extern Hilfe. Die 19-Jährige verfasste einen Brief inklusive aller Symptome und Befürchtungen an einen Psychiater, woraufhin sie sich selbst in die Psychiatrie einwies. Hier wurde 2018 eine Borderline-Störung festgestellt, welche wahrscheinlich durch Nadines vorheriges Trauma und Depressionen verursacht wurde.

» Damals war es mir wichtig, wieder zu mir selbst zu finden, da ich täglich mit Selbstmordgedanken kämpfte. «

Obwohl Psychiatrien oft als etwas Negatives angesehen werden, betitelt Nadine die drei Monate Aufenthalt als die schönste Zeit ihres Lebens - einfach, weil sie währenddessen keine toxischen Interaktionen auf Social Media hatte und in Ruhe reflektieren konnte. Die Bloggerin vergleicht ihre Zeit dort mit einem Feriencamp, wo verständnisvolle Menschen ihr letztendlich das Leben retteten. Im Rahmen der #WieFühltSichDasAn-Kampagne der AOK existiert ein Tagebuch der TikTokerin, in dem sie einen vier Wochen mitnimmt und zeigt, wie es sich anfühlt, an einer psychischen Erkrankung zu leiden, aber auch, wie man diese abmildern kann.

Borderline wird durch Anspannungen und Triggerpunkte ausgelöst - auch Nadine kann von sich behaupten, seit der Diagnose und Behandlung ein sehr sensibler Mensch geworden zu sein. Deswegen ist es ihr wichtig, auf sich selbst zu achten, indem sie Sport macht und ihre Ernährung umgestellt hat. Außerdem legt sie viel Me-Time ein, versucht unbehagliche Situationen zu verlassen und gelegentlich "Nein" zu sagen. "Was mir hilft, um beides zu vereinen, ist eine To-do-Liste – die schreibe ich mir jeden Morgen als kleine Motivation und auch, um mir den Stress zu nehmen", heißt es in ihrem AOK-Tagebuch.

Social-Media-Anfänge auf YouTube und Instagram

Ihren YouTube-Channel erstellte Nadine bereits am 01. September 2014 - das erste Video "Suizid durch Instagram" folgte jedoch erst am 26. März 2016 und wurde mittlerweile offline gestellt. Heute konzentriert sich die Webvideoproduzentin auf Shorts, die von 4.1 Millionen Follower:innen verfolgt werden. Auf Instagram hingegen dreht sich alles um Lifestyle, Beauty und Fashion. Hier hat Nadine mit 1.1 Millionen Abonnent:innen ein vergleichsweise "kleines" Publikum. Dennoch gilt sie als eine der reichweitenstärksten deutschen Influencerinnern.