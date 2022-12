Über Phosphor wird meist wenig gesprochen . Das liegt daran, da es in unserer heutigen Ernährung meist an verschiedensten Vitaminen oder Spurenelementen wie Selen, Zink, Eisen und Kupfer fehlt. Phosphor ist jedoch im Übermaß vorhanden, dennoch ist der Mineralstoff grundlegend für die Aufnahme weiterer Vitamine.

Was ist Phosphor?

Das natürliche Vorkommen von Phosphor beschränkt sich ausschließlich auf Phosphate. Phosphate sind Salze, die an andere Mineralstoffe gebunden sind. Ebenso liegt Phosphor im menschlichen Körper nur in Phosphaten vor. Der Grund dafür ist, dass im Körper nahezu der gesamte Phosphor mit Sauerstoff verbunden ist und sich so Phosphat bildet.

Phosphat ist eine wichtige körpereigene Elektrolyte. Diese sind Mineralstoffe, die bei Auflösung in Körperflüssigkeiten wie Blut eine elektrische Ladung in sich tragen. Der Stoffwechsel von Phosphor ist stark mit dem von Kalzium verbunden. Deshalb werden sie in der Labordiagnostik immer gemeinsam untersucht.

Wo kommt Phosphor vor? [Tabelle]