Es handelt sich um ein Angebot für alle, die verschuldet sind und Hilfe brauchen. Dabei bekommt man Beratung in allen Schuldenfragen wie beispielsweise zu den Themen Inkassobüros, Lohnpfändung, Gerichtsvollzieher und Privatkonkurs und wird so auf dem Weg aus der Schuldenfalle begleitet.

Staatlich anerkannte Schuldenberatung ist grundsätzlich kostenlos. Daneben gibt es auch andere Stellen, die Schuldenberatung kostenpflichtig anbieten.

Wir haben ein Interview mit Gudrun Steinmann von der staatlich anerkannten Schuldnerberatung des Fonds Soziales Wien geführt und nachgefragt!

» Ich bezeichne unsere Funktion immer gerne als Coach. Wir motivieren die Menschen. Sie müssen aber selber bereit sein, den Weg zu gehen. «

Die Schuldnerberatung unterstützt dabei, die eigenen Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Expert:innen bieten eine professionelle Begleitung für einen Privatkonkurs, damit ein Leben auch ohne Schulden möglich ist.

Es gibt auch ein Angebot (Betreutes Konto) für Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Sie werden dabei beim Organisieren und Zahlen ihrer Rechnungen wie beispielsweise Miete, Strom und Heizung unterstützt.

Zudem wird auch an der Prävention gearbeitet, denn wer vorab lernt mit seinem Geld gut auszukommen, landet seltener in der Schuldenfalle. Dafür werden Schulungen für Jugendliche zum Thema Finanzbildung abgehalten.

Die Budgetberatung ist ein weiteres kostenloses Angebot. Dabei bekommt man einen besseren Überblick über das eigene Budget und erhält Tipps wo noch optimiert werden kann.

Die Schuldnerberatung hilft allen Betroffenen Menschen, von Privatpersonen bis ehemaligen Selbständigen, in allen Belangen zum Thema Schulden.

Laut Frau Steinmann gibt es bestimmte Gefahren und Alarmzeichen, bei deren Zutreffen, die Hilfe der Schuldnerberatung aufgesucht werden sollte.

Dazu gehören folgende Hinweise: Regelmäßige Rückstände bei den Fixkosten: Rechnungen wie Miete oder Strom können nur mehr zeitverzögert bezahlt werden Es trudeln Rechnungen vom Inkassobüro ein! Die Briefe werden nicht mehr geöffnet aufgrund der belastenden Situation. Es muss regelmäßig Geld von Familien und Freunden geborgt werden, um Löcher zu stopfen. Die Gerichtsvollzieher :innen stehen vor der Türe, weil unbezahlte Rechnungen geklagt wurden.

Woran erkennt man eine seriöse Schuldnerberatung?

Schuldnerberatungen, die in Österreich staatlich anerkannt sind, stehen unter dem Dachverband der ASB. Diese engagieren sich für Gesetzesänderungen und stellen auch Forderung, wie beispielsweise eine Erhöhung des Existenzminimums.

Und die Kosten einer Schuldnerberatung?

Die Beratung ist bei den offiziellen Stellen immer kostenfrei. Bei einem Privatkonkurs müssen die Kosten der Gläubigerschutzverbände, in der Regel 200-300€, von der Schuldner:in bezahlt werden.

Finanzielle Aushilfsmittel stehen nicht zur Verfügung, aber die staatlich anerkannte Schuldnerberatung verweist, wenn notwendig zu den richtigen Stellen, die hier weiter helfen können.

Ablauf einer Schuldnerberatung

Zuerst sollte ein Termin bei einer der staatlich anerkannten Beratungen ausgemacht werden. Die erste Abklärung kann telefonisch oder vor Ort stattfinden.

Welche Schulden bestehen und wie alt sind diese? Wie hoch sind die diese? Können die Fixkosten bezahlt werden? Gefährliche Schulden, Existenz betreffende Rechnungen sowie Strafen und Unterhalt sollten immer voranging bezahlt werden.

Dabei wird die Situation besprochen sowie aktuelle Ausgaben und Einnahmen erfasst. Es wird sozusagen der Ist-Stand erhoben.

Im nächsten Schritt wird dann die Höhe der Schulden überprüft, die passenden Möglichkeiten werden besprochen und sondiert. Der Ausweg kann ein Privatkonkurs sein oder beispielsweise Ratenvereinbarungen oder Abschlagszahlungen. Offene Verwaltungsstrafen müssen bezahlt werden, da sie nicht in einem Privatkonkurs geregelt werden können. Dabei hilft die Schuldnerberatung auch mit den Unterlagen und beim Zusammensammeln fehlender Dokumente.

Wie läuft ein Privatkonkurs ab?

Beim zuständigen Bezirksgericht muss ein Antrag auf Konkurs/ Insolvenz gestellt werden. Die Expert:innen der Schuldnerberatung bereiten die Anträge gemeinsam mit den Schuldner:innen vor (zu diesen müssen Unterlagen wie Einkommensbelege und Ausgabenbescheinigungen beigelegt werden), begleiten zu Gericht und sind auch für Fragen danach immer die erste Ansprechperson.

Zudem muss erklärt werden, wieso Schulden gemacht wurden und wieso diese nicht zurück bezahlt werden können. Das kann aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Erkrankungen sein, die zu einer Erwerbsunfähigkeit führen. Aber auch ehemalige Selbständigkeit sowie Scheidungen oder Trennungen können zu einer veränderten Einkommenssituation führen, die ein Auslöser sein kann.

Das Gericht prüft dann die Anträge. Wenn alle Unterlagen beisammen sind, wird alles geprüft. Wenn alles passt, wird der Konkurs eröffnet.

Dieses Verfahren hat aber auch einige Begleiterscheinungen. Jedes Vermögen wird verwertet. Das heißt, wenn beispielsweise ein Bausparvertrag oder andere wertvollen Gegenstände vorhanden sind, werden diese veräußert. Das Geld kommt dann den Gläubigern zu Gute.

Zudem werden alle Konkurse öffentlich einsehbar im Internet (Ediktsdatei der Justiz) eingetragen.

Ein Vorteil des Privatkonkurses ist, dass ab dem ersten Tag der Eröffnung, die Zinsen gestoppt werden. Bei einem persönlichen Gerichtstermin vor Ort, wird mit den Gläubigern gesprochen. Dabei wird dann ein entsprechender Zahlungsplan – fixer Betrag oder ein Abschöpfungsverfahren – ausgehandelt. Die Schuldnerberatung unterstützt die Schuldner:innen, einen nachhaltigen und bezahlbaren Plan auszuhandeln. Dieser kann auf einem Zeitraum von 3 bis 7 Jahren festgelegt werden. Kommt es nicht zu einer Einigung mit den Gläubigern, kann es auch zu Lohnpfändungen kommen.



Wer sich dabei an den Zahlungsplan hält, ist dann auch nach dem vereinbarten Zeitraum schuldenfrei. Natürlich kann es in Zeiten von Inflation und Teuerungen problematisch werden und viele kommen ans Limit - besonders Menschen mit geringen Einkommen, die keine Rücklagen schaffen können und jeden Euro umdrehen müssen.

In 40 Prozent der Fälle geht es in Richtung Privatinsolvenz. Die Schuldnerberatung hilft hier beim Ausfüllen der Dokumente, die dann beim zuständigen Bezirksgericht abgegeben werden. Sie vertritt Betroffene auch vor Gericht. Die Laufzeit beträgt dann 3 - 7 Jahre. Während dieser Zeit, in der keine weiteren Schulden gemacht werden sollten, steht die Schuldnerberatung als Ansprechperson weiterhin zur Verfügung. Für viele Menschen ist diese Zeit oft sehr schwierig, da sie sich am Existenzminimum befinden.

Laut dem Jahresbericht(2021) der Schuldnerberatung, haben viele Menschen, die diese aufsuchen, ein sehr geringes Einkommen, sind arbeitslos oder haben eine geringe Pension. Gerade Frauen leben oft am unteren Limit, da sie in Teilzeit arbeiten oder in schlechter bezahlten Berufen arbeiten. Prekäre Arbeitsverhältnisse führen dann oft dazu, das Schulden entstehen und nicht mehr bezahlt werden können.

➠ Erfahre in folgenden Artikeln mehr über das System der Pensionsversicherung und warum Frauen von Altersarmut öfter betroffen sind!

Laut Steinmann reißen aber auch übernommene Bürgschaften des Partners, Frauen in die Schuldenfalle, wenn sie herangezogen werden, weil dieser nicht mehr zahlen kann. Im Schnitt kommen 60 Prozent Männer und 40 Prozent Frauen zur Schuldnerberatung.

4 Tipps zur Vermeidung von Schulden

Gudrun Steinmann hat uns auch ein paar Tipps zur Prävention von Schulden mit auf den Weg gegeben. Denn wer erst gar nicht in die Schulden-Falle tappt und den Überblick über die eigenen Ausgaben nicht verliert, kann sich Trouble ersparen.

» Gerade jungen Menschen, wird es leichter gemacht in die Schuldenfalle zu tappen. Daher ist es wichtig aktiv über Geld und Schuldenprävention zu reden. Es kann sein, das man sich einmal verschuldet. Wie zeigen dafür Auswege an. Wichtig ist es dabei nach vorne zu schauen! «

1

Den Überblick behalten und regelmäßig den Kontostand prüfen – am besten mehrmals die Woche!

2

Beim Onlineshopping vorab immer gut überlegen, was man wirklich braucht. Impulskäufe vermeiden und sich nicht von der Werbung unter Druck setzen lassen. Lasse die Produkte im Warenkorb warten, vielleicht brauchst oder willst du sie am nächsten Tag dann gar nicht mehr.

3

Bei Kartenzahlungen nicht den Überblick beim Shoppen verlieren. Besser vorab ein maximales Budget für die Shoppingtour festlegen und auch hier vorab gut überlegen, was eigentlich wirklich gebraucht wird.

4

Öfter selber kochen und auf den Lieferservice verzichten!

Steinmann rät zudem sich besser früher als später mit den Finanzen zu beschäftigen und wenn nötig sich lieber frühzeitig an die Schuldnerberatung zu wenden. Fragen kostet nichts!

Unter folgendem Link findest du eine Liste der Beratungsstellen in Österreich. Hierbei handelt es sich um staatlich anerkannte Schuldenberatungen, dadurch sind sie besonderen Qualitätskriterien verpflichtet. Zudem können sie Schuldner:innen in Konkursverfahren vor Gericht vertreten.