Ist meine Vagina normal? Diese Frage beschäftigt viele Frauen. Im Unterschied zum Penis können die wenigsten eine anatomisch korrekte Vulva oder Vagina zeichnen. Für viele ein Tabuthema. Aber nicht für uns! Das weibliche Geschlechtsorgan ist ein wahres Kunstwerk. Ob Vulva, Vagina oder Yoni. Es gibt die unterschiedlichsten Bezeichnungen. Jede ist einzigartig und schön. Diese unterschiedlichen Formen gibt es und das hat es mit der Vagina-Op auf sich. Wie bekommt FRAU die besten Orgasmen der Welt? Bei uns erfährst du alles, was du über das weibliche Wunderorgan wissen musst.

Vagina,Vulva und Co: Wie ist das weibliche Geschlechtsorgan aufgebaut?

Zunächst: Vulva und Vagina sind nicht dasselbe. Tatsächlich wird das äußere Geschlechtsorgan korrekt als Vulva bezeichnet, die eigentliche Vagina (Scheide) hingegen bezeichnet die innere Struktur.

Vagina

Zu der Vagina zählen Uterus, Eierstöcke, Gebärmutterhals und Eileiter, die zu den Fortpflanzungsorganen zählen. Die Tiefe der Vagina beträgt im Durchschnitt circa 10 cm. Hierbei handelt es sich allerdings wirklich um einen reinen Durchschnittswert. Die Länge bzw. die Tiefe der Vagina variiert von Frau zu Frau.

Vulva

Vulva, das äußerlich sichtbare Genital, umfasst Venushügel, Schamlippen und den äußeren Teil der Klitoris. Auch der Harnröhrenausgang sowie der Vaginaleingang gehören dazu.

Kitzler

Die Klitoris oder auch "Kitzler" genannt, ist weitaus mehr, als nur die sichtbare Spitze. Der Kitzler besteht aus einem komplexen Geflecht aus 8.000 Nerven. Hier wird deine sexuelle Lust gesteigert. Der größere Teil der Klitoris befindet sich jedoch im Körperinneren und ist von außen nicht zu sehen.

(c)iStock

Eierstöcke und Eileiter

Die zwei Eierstöcke liegen links und rechts von der Gebärmutter. Sie sind etwa so groß wie Walnüsse, wobei die Größe sich während des Monatszyklus stark verändert. Die Eierstöcke sind an elastischen Bändern an der Innenseite des kleinen Beckens aufgehängt. Die Eileiter dienen dazu, die Eizellen von den Eierstöcken in die Gebärmutter zu transportieren. Findet jedoch keine Befruchtung und Einnistung während der fruchtbaren Tage statt, baut der Körper die nicht mehr benötigte Gebärmutterschleimhaut wieder ab und die Periode setzt ein.

Die Eierstöcke haben zwei Hauptfunktionen: Zum einen stellen sie monatlich Eizellen bereit, die befruchtet werden können, und zum anderen produzieren sie weibliche Geschlechtshormone.

Warum haben wir eigentlich manchmal so starke Krämpfe? Und wie kann es sein, dass einige Frauen ihren Eisprung spüren können? Die Antwort gibt´s im Video:

Gebärmutter

Die Gebärmutter (Uterus) gehört zu den inneren Sexualorganen des weiblichen Körpers, sieht aus wie eine umgekehrte Birne und nimmt insbesondere während deines Zyklus eine wichtige Rolle ein. Die wohl wichtigste Aufgabe der Gebärmutter: Während einer Schwangerschaft kann sich hier die befruchtete Eizelle zu einem lebensfähigen Kind entwickeln. Der weibliche Körper - ein wahres Wunder.

Wenn du hingegen eine Schwangerschaft verhindern möchtest, gibt es bestimmte Verhütungsmittel , die auch direkt in die Gebärmutter eingesetzt werden. Die Kupferspirale wird beispielsweise von einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt durch den Muttermund hindurch in die Gebärmutter eingesetzt. Die Kupferkette wird in die Muskulatur der Gebärmutterwand eingehakt werden und hält um die fünf Jahre

So unterschiedlich können Vaginen (und Vulven) sein

Vaginas sehen alle gleich aus? Von wegen! Es gibt viele verschiedene Vagina-Formen und alle sind auf ihre Art einzigartig und schön. Wir stellen dir die 5 bekanntesten Vagina Formen vor:

1 Ms.Barbie: Sie gilt aufgrund ihrer Symmetrie als die “Idealform", kommt aber am seltensten vor. Die äußeren Vulvalippen umschließen die inneren, kleinen Vulvalippen komplett. Der Klitorismantel bedeckt die Klitoris.

2 Ms. Curtains: Die Curtain-Form ist die häufigste. Die inneren Schamlippen sind länger als die großen äußeren und sind dementsprechend deutlich sichtbar. Der Klitorismantel, also die Haut, die die Klitoris umgibt, ist ebenfalls oft zu sehen.

3 Ms. Tulip: Diese Form erinnert ein bisschen an eine geöffnete Tulpenblüte. Im Gegensatz zu Ms. Curtains ist der Klitorismantel sichtbar, die inneren Schamlippen jedoch nicht.

4 Ms. Puffs: Die Ms. Puffs-Vulva ähnelt der Ms. Barbie, jedoch sind die äußeren Vulvalippen etwas dicker und stehen am Schambein weiter hervor.

5 Ms. Horseshoe: Bei dieser Form breitet sich die Öffnung der Vulva von oben aus und legt die kleinen Vulvalippen frei. Es erinnert an die Form eines Hufeisens.



Every Vulva is unique. Every Vulva is Beautiful

Trotzdem fühlen sich viele Frauen mit der Form ihrer Vulva unwohl. Sie denken, dass ihr Geschlechtsorgan nicht dem Schönheitsideal entspricht und schämen sich dafür. Totaler Unsinn!

Die Wiener Künstlerin Viktoria Krug fertigt Gipsabdrücke von Vulven an um zu zeigen: Jeder Mensch ist individuell schön. Sie will mit Tabus und dem normativen Schönheitsideal brechen.

Auch die Rasierbrand Hey Estrid zeigt mit der Kampagne Human Renaissance verschiedene Körper in ihrer schönsten und natürlichsten Form. Gemeinsam mit verschiedenen Visionären hat Hey Estrid Kunstwerke, die entweder von der Renaissance inspiriert sind oder aus ihr stammen, neu interpretiert.

(c) HeyEstrid

» Untersuchungen von Estrid haben ergeben, dass sich zwei Drittel der Menschen in der Schönheitsbranche unterrepräsentiert fühlen. «

For Human Beauty soll neue Standards für die Schönheitsindustrie schaffen und überholte Schönheitsvorstellungen durchbrechen. Auch die feministische Autorin Florence Given gehört zu den Brand Ambassadors. Die Kampagne erinnert die Menschen daran, dass alle Körper schön sind.

Eine Vulva gilt für viele nur dann als schön, wenn sie unbehaart und straff ist und die inneren Vulvalippen nicht herausragen. Viele Frauen greifen zur Intimrasur und eifern dem Schönheitsdeal nach. Body Positivity ist wichtig und dazu gehört eben auch die Vagina. Ein liebevoller, anerkennender Blick auf die weiblichen Geschlechtsteile - das sollten wir alle haben!

Was hat es mit der Vagina-Op auf sich?

Unterschiedliche Vagina Formen sind also ganz normal und sollten nicht zu Scham oder Unsicherheit führen. Das die äußeren Schamlippen die inneren Schamlippen verdecken, ist für viele das Schönheitsideal einer Vagina. Und genau das möchten viele durch eine Operation erreichen. Frauen lassen sich hier die inneren Schamlippen kürzen und eine zu ausgeprägte Klitoris unter die Haut verlegen. Eine OP ist allerdings auch immer mit Komplikationen verbunden. Einem Schönheitsideal nachzueifern, sollte daher auf keinen Fall die Motivation für eine OP sein.

Eine OP ist sinnvoll, wenn

Schmerzen im Alltag auftreten. Manche Frauen klagen beispielsweise über Schmerzen beim Fahrrad fahren.

Das Sexualleben durch die Form und damit verbunden Schmerzen beeinträchtigt ist.

Häufiger Infektionen auftreten. Wenn die Inneren Schamlippen hervorragen, können sich in den Hautfalten vermehrt Bakterien sammeln – eigentlich besteht die Aufgabe der äußeren Schamlippen darin, die Intim-Schleimhäute abzuschirmen.

Vaginalflora - so pflegst du die Scheide richtig

Die Scheidenflora beeinflusst erheblich das gesamte Wohlbefinden einer Frau. Eine gesunde Vagina hat einen leicht sauren pH-Wert von 3,8 bis etwa 4,4 und sogenannte Milchsäure-Bakterien schützen unseren Körper vor krankmachenden Keimen. Die Vagina braucht keine hygienische Unterstützung, da sie sich durch den Ausfluss selbst reinigt. Eine gewisse Menge an Ausfluss ist deshalb vollkommen normal und Teil des natürlichen Reinigungsprozesses. Ein veränderter Ausfluss jedoch kann auch auf eine Infektionskrankheit hinweisen.

Der Ausfluss

Jede kennt ihn. Jede hasst ihn. Der weibliche Ausfluss wird von Drüsen im Gebärmutterhals gebildet und hat verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel verhindert er das Endringen von Bakterien und schafft ein optimales Klima in der Vagina für eine mögliche Befruchtung. Wusstest du, dass die Art deines Ausflusses verrät wann nächster Eisprung ist und die fruchtbaren Tage bevortehen? Zum Zeitpunkt des Eisprungs wird dein Ausfluss wässrig und deutlich dünnflüssiger. Wir sollten also dankbar sein - auch hierbei hat sich unser Körper etwas gedacht.

(c)iStock

Juckreiz - Und jetzt?

Keine Sorge. In den meisten Fällen ist der Juckreiz harmlos und leicht in den Griff zu bekommen. Manche Frauen spüren beispielsweise ein Jucken vor ihrer Periode. Wir erklären dir die häufigsten Gründe für ein unangenehmes Gefühl im Intimbereich und was du dagegen tun kannst:

#1 Scheidenpilz. Fast jede Frau hatte bereits das "Vergnügen". Neben dem typischen Juckreiz setzt meist zusätzlich ein geronnener, weißer oder dickflüssiger Ausfluss ein. In der Regel wird er durch ein Ungleichgewicht des pH-Werts ausgelöst. Hier helfen Cremes oder Tabletten aus der Apotheke. In drei Tagen sollte da unten wieder alles gut sein.

#2 Sexuell übertragbare Infektion. Hast du beim letzten Mal nicht mit einem Kondom verhütet? Kläre in jedem Falle bei einem Frauenarzt/einer Frauenärztin ab, ob es sich vielleicht um eine Geschlechtskrankheit handelt.

#3 Allergie gegen verwendete Reinigungs- oder Intimprodukte. Wie schon erwähnt, die Vagina reinigt sich von selbst. Wenn du doch ein Intimpflegeprodukt verwenden möchtest, empfehlen wir dir die V- DROPS von Dr. Barbara Sturm. Diese wurden entwickelt, um den weiblichen Intimbereich gesund zu erhalten und die Haut zu beruhigen. Die Produkte sind etwas teurer, dafür aber sehr hochwertig und 100% tierversuchsfrei.

She comes - So bekommst du die besten Orgasmen der Welt

Frauen kommen leider viel seltener als Männer. Eine gleichzeitige Stimulation des G-Punkts und der Klitoris ist der schnellste Weg zum Orgasmus. Wir haben ein paar Tricks für dich, wie du am besten kommst:

Rule No.1. Lerne deinen Körper und deine erogenen Zonen kennen. Das geht alleine, mit den Händen, mit Sexspielzeugen oder aber mit dem/der Partner:in - Hauptsache wild drauf los experimentieren.

Das geht alleine, mit den Händen, mit Sexspielzeugen oder aber mit dem/der Partner:in - Hauptsache wild drauf los experimentieren. Die passenden Schlüssel für gute Höhepunkte heißen Beckenbodentraining mit Liebeskugeln und Masturbation. Denn ein gut trainierter Beckenboden macht es viel leichter, einen Orgasmus zu kriegen.

mit Liebeskugeln und Masturbation. Denn ein gut trainierter Beckenboden macht es viel leichter, einen Orgasmus zu kriegen. Stress und psychische Blockaden können sich auf das sexuelle Verlangen auswirken und damit auch eine Ursache von Orgasmusstörungen sein. Zeit für Me -Time und Selfcare.

Orgasmen hassen Eintönigkeit. Zwei bis drei unterschiedliche Stellungen dürfen beim Sex daher ruhig schon mal drin sein.

dürfen beim Sex daher ruhig schon mal drin sein. Nicht zur Toilette gehen. Klingt komisch aber es hilft. Geh vor dem Sex nicht auf die Toilette, sondern behalte den Druck in der Blase . Dieser verstärkt die Stimulation beim Sex und sorgt für einen schnelleren und intensiveren Orgasmus.

Wir lieben uns selbst - Verschiedene Arten der Selbstbefriedigung

Während der vaginale Orgasmus durch die lustvolle Stimulation des Inneren der Vagina ausgelöst wird, meint ein klitoraler Orgasmus einen Höhepunkt, der durch die Stimulation der Klitoris zustande kommt.

» Laut dem AMORELIE Sexreport 2023 besitzen fast zwei Drittel (63%) aller Österreicher:innen mindestens ein Sextoy. «

Sex Toys bringen Spannung und Abwechslung in die Beziehung, den gemeinsamen Sex oder dein Solo. Ob Auflagevibrator oder G-Punkz Vibrator. Nehmt euer Glück selbst in die Hand & Treat Yourself.

(c)Elke Mayr

Auflege- und Druckwellenvibratoren

Sie kommen nur für die äußere Stimulation der Klitoris und Vulvalippen zum Einsatz und sind auf den klitoralen Orgasmus ausgelegt. Die Kombination aus Vibrieren und Saugen à la WOMANIZER solltest du unbedingt erleben.

G-Punk Vibratoren

G-Punkt Vibratoren werden vaginal eingeführt und zielen somit präzise auf die G-Zone. Vielleicht erlebst du hiermit sogar einen vaginalen Orgasmus.