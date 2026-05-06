„Kunst der Balance" brachte inspirierende Impulse nach Wien: 900 Frauen kamen ins Hyatt Regency und machten das Event zum Treffpunkt für moderne Frauengesundheit.
Ein Tag wie aus dem Bilderbuch: Bei strahlendem Sonnenschein und Frühlingstemperaturen versammelten sich am 25. April etwa 900 Frauen (und ein paar Männer), um sich mit Gleichgesinnten beim Event „Kunst der Balance“ im Hyatt Regency Wien einen Tag lang ganz dem Thema „Detox für Body & Soul“ zu widmen. Bereits zum vierten Mal lud WOMAN zu einem Event der Superlative: Mit spürbarer Leidenschaft für die Themen Medizin und ganzheitliche Gesundheit brachten die Organisator:innen renommierte nationale und internationale Expert:innen auf die Bühne, die neueste Erkenntnisse verständlich und inspirierend vermittelten. In anspruchsvollen Workshops wurde Wissen rund um Beauty und bewussten Lebensstil greifbar, während ausgewählte Ausstellungspartner zusätzliche Impulse setzten. Den ganzen Tag über dominierte eine entspannte Atmosphäre, die Austausch fördert, Perspektiven eröffnet und nachhaltig bewegt.
Im Zentrum standen auch heuer wieder professionell kuratierte Bühnentalks, charmant moderiert von ORF-„Guten Morgen Österreich“-Star Eva Pölzl und Chefredakteurin Kristin Pelzl-Scheruga.
Den Auftakt machte Dr. Peter Gartner, Allgemeinmediziner und ärztlicher Leiter im Park Igls Medical Spa Resort. Seine wichtigste Botschaft: „Gut kauen und das Abendessen zumindest gelegentlich ausfallen lassen!“ Im Anschluss daran informierte Dr. Katharina Burkhardt, Vorreiterin auf dem Gebiet der Hormonforschung, über die Zusammenhänge von Mikronährstoffen und einem ausbalancierten Hormonsystem: Ihre anschaulich präsentierten Folien wurden hundertfach abfotografiert, und sie erntete Standing Ovations. Von ihrem Wissen profitierten die Besucher:innen zudem am Stand von Sunday Natural.
Besonders stimmungsvoll wurde das Ambiente durch JYSK, unseren exklusiven Einrichtungspartner, der mit viel Gespür für Design und Wohlfühlatmosphäre einen stilvollen Rahmen schuf und maßgeblich dazu beitrug, dass sich die Gäste rundum inspiriert und willkommen fühlten.
„Jeder Mensch ist biologisch einzigartig und deshalb sollte auch Gesundheit individueller gedacht werden“, erklärte Ärztin und Olympia-Seglerin Dr. Lara Vadlau im Gespräch über personalisierte Medizin. Wer sich noch genauer über Gen-Analysen informieren wollte, konnte dies am Stand von Permedio. Wie sehr auch unser Geist regelmäßige Entlastung braucht, machte Biohacker und Psychologe Max Gotzler in seiner mitreißenden Keynote deutlich. Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften zeigen, wie sich das Gehirn gezielt lenken lässt: Fragen wie „Warum bin ich so erfolgreich?“ oder „Warum ist meine Beziehung so liebevoll?“ entfalten oft eine stärkere Wirkung als klassische Affirmationen.
Wie man mit der ältesten Heilkunst der Welt entgiften und zu mehr Energie gelangen kann, verriet Christina Drexler, CEO des Ayurveda Resort Mandira. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Molekularbiologin und Krebsforscherin Dr. Hanna Heikenwälder. Sie sprach über Zellreinigung, Scheinfasten und die Rolle von antientzündlicher Ernährung, Bewegung und Stress in der Krebsprävention. Dabei gelang ihr etwas Seltenes: ein hochkomplexes Thema verständlich, fundiert und gleichzeitig alltagsnah zu vermitteln – ohne Angst, aber mit viel Wissen und Ermutigung. Neben weiteren Keynotes und Talks trugen erstklassige Workshops, inspirierende Aussteller und kulinarische Highlights (Bowls von Eat Happy, Schmankerl von Weber Grill) zu einem Event bei, das komplexes Wissen, Wohlfühlen und Community auf besondere Weise verbindet. Für einen Gänsehautmoment sorgte auch Digital-Detox-Pionierin Monika Schmiderer, als sie den Besucherinnen einen kraftvollen Impuls mitgab – als Denkanstoß für Veränderung: „Ich weiß, es klingt verrückt, aber …“ – und damit einen Raum öffnete für das, was entstehen kann.
Über die Autor:innen
Kristin Pelzl-Scheruga
Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.