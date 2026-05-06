Detox für Body & Soul

Wie man mit der ältesten Heilkunst der Welt entgiften und zu mehr Energie gelangen kann, verriet Christina Drexler, CEO des Ayurveda Resort Mandira. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Molekularbiologin und Krebsforscherin Dr. Hanna Heikenwälder. Sie sprach über Zellreinigung, Scheinfasten und die Rolle von antientzündlicher Ernährung, Bewegung und Stress in der Krebsprävention. Dabei gelang ihr etwas Seltenes: ein hochkomplexes Thema verständlich, fundiert und gleichzeitig alltagsnah zu vermitteln – ohne Angst, aber mit viel Wissen und Ermutigung. Neben weiteren Keynotes und Talks trugen erstklassige Workshops, inspirierende Aussteller und kulinarische Highlights (Bowls von Eat Happy, Schmankerl von Weber Grill) zu einem Event bei, das komplexes Wissen, Wohlfühlen und Community auf besondere Weise verbindet. Für einen Gänsehautmoment sorgte auch Digital-Detox-Pionierin Monika Schmiderer, als sie den Besucherinnen einen kraftvollen Impuls mitgab – als Denkanstoß für Veränderung: „Ich weiß, es klingt verrückt, aber …“ – und damit einen Raum öffnete für das, was entstehen kann.