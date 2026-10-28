Die Kunst, bei sich anzukommen

Jenny Jürgens stand noch keine fünf Minuten auf der Bühne, da erhielt sie bereits den ersten großen Applaus. Die ehemalige Schauspielerin und Tochter von Udo Jürgens erzählte offen von ihren Ängsten, dem jahrelangen Ringen um die eigene Identität und dem Mut, sich künstlerisch wie persönlich neu zu entdecken. Sie sprach über ihren Weg zur Fotografie, das Frausein und die Freiheit, das eigene Leben neu zu gestalten. Ihrem 60. Geburtstag im Jänner sieht sie gelassen entgegen: „Ich rechne mittlerweile lieber in Sommern. Wie viele gute werden es noch sein? Und was möchte ich noch erleben?“

Der Wechsel vom Scheinwerferlicht hinter die Kamera bedeutet für sie auch Selbstbestimmung: Als Fotografin entscheidet sie selbst, wohin sie schaut und welchen Ausschnitt sie zeigt. Ihre Serie „Miradas“ – „Blicke“ – erzählt von dieser persönlichen Sicht auf Menschen, Augenblicke und Details. Offen sprach Jürgens auch über Wechselbeschwerden und empfahl den Frauen mit Humor und Nachdruck, ein eigenes Konto zu haben und gut auf sich zu achten. Zugleich könne es heilsam sein, den Blick über das eigene Leben hinaus zu richten: Ihr Engagement gegen Altersarmut mit dem Projekt „Herzwerk“ habe sie selbst sehr bereichert. Erinnerungen an ihren berühmten Vater ergänzten das Gespräch über Herkunft, Verbundenheit und den eigenen Weg. „Ich nehme mir jetzt die Freiheit, mich nicht mehr permanent von anderen Menschen beurteilen zu lassen“, sagte sie. Wieder Applaus.