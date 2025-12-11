69 Ideen, das Jahr gut zu beenden

Ende gut, alles gut? Wenn die Tage kürzer werden, lohnt es sich, innezuhalten: Was war schön? Wo dürfen wir noch aufräumen oder nachhaken? 69 kluge (und lustige!) Anregungen, um 2025 gebührend zu verabschieden. Machen Sie mit, der Countdown läuft!
Oh là là, schon wieder ein Jahr vorbei? Nun ja – fast. Und bevor Sie sich der weihnachtlichen Geschenkliste stellen und im „Sehen wir uns noch vor Weihnachten“-Marathon versinken, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, kurz innezuhalten. Machen Sie es sich mit Ihren Lieblingskeksen gemütlich, um in Ruhe die vergangenen Monate zu reflektieren: Was brauchen Sie, um 2025 gut abschließen zu können und Platz für Neues zu schaffen? Wir wissen ja: Der Übergang von einem Jahr zum nächsten ist eine großartige Gelegenheit, um in sich reinzuhören, sich selbst etwas Gutes zu tun und womöglich gleich mal neue Gewohnheiten zu etablieren. Keine Sorge, das ist definitiv keine weitere To-do-Liste. Aber eine Einladung: Wir haben für Sie 69 schöne Ideen gesammelt, die Sie inspirieren dürfen. Jahreswechsel als Akt der Befreiung? Here we go …
1. DIE EINE NACHRICHT SCHICKEN – an Freund:innen, bei denen man sich schon viel zu lange nicht mehr gemeldet hat.
2. SOCIAL MEDIA AUSMISTEN und sich folgende Frage stellen: Machen Sie die Beiträge in Ihrem Feed glücklich? Falls nein, wird es Zeit, diesen Profilen zu entfolgen.
3. 24 STUNDEN OHNE SPIEGEL verbringen und spüren, wie es ist, einfach nur zu sein – ganz ohne Bewertungen von außen.
4. „Ich will mich endlich um die Vollversion der ID Austria kümmern – um mir zukünftig lästige Amtswege zu ersparen.“ – Elisabeth Mittendorfer, Redakteurin
5. EISBADEN GEHEN und durch den Kälteschock die körpereigenen Glückshormone boosten.
6. PERSÖNLICHE JAHRESINVENTUR MACHEN und in drei Bereiche kategorisieren: Was darf bleiben? Was darf gehen? Was will wachsen?
7. MIT EINEM KOFFER am 31. Dezember um die Häuser ziehen. Nach einer peruanischen Silvestertradition soll das bewirken, dass das neue Jahr viele tolle Reisen mit sich bringt.
8. RADIKAL AUSSORTIEREN – bei manchen sind es Sport-Accessoires, bei anderen Jutebeutel: Was Sie im vergangenen Jahr nicht gebraucht haben, werden Sie nicht vermissen, versprochen!
9. BÜCHER VERSCHENKEN an Freund:innen, Arbeitskolleg:innen, Nachbar:innen – oder an eine Organisation spenden.
10. „Die Lieblings-Playlist laut aufdrehen, ein fancy Outfit anziehen und noch einmal so tanzen, als würde niemand zusehen.“ – Nina Horcher, Redakteurin
11. DIGITALE FOTOS löschen. Ja, auch die 5.000 Selfies dürfen dran glauben!
12. „Eine Buccal-Massage buchen und sich danach wie neu geboren fühlen!“ – Angelika Strobl, Redakteurin
13. OFFLINE SEIN – einen Tag lang oder noch besser ein ganzes Wochenende.
14. DIE FRAU AM NACHBARTISCH auf einen Kaffee, ein Stück Torte oder Pommes einladen.
15. DIESES EINE BILD AUFHÄNGEN oder zumindest endlich einrahmen.
16. DEN KÜHLSCHRANK AUSMISTEN, reinigen und sich ein letztes Mal im Jahr mit den Überbleibseln etwas richtig Gutes kochen. Bon Appétit!
17. DIE ÜBERGANGSJACKE in die Reinigung bringen.
18. „Alle Gutscheine einlösen, die mit Jahresende ablaufen – und sich und andere damit beschenken.“ – Michaela Strachwitz, Chefredakteurin Mode & Lifestyle
19. DAS PASSWORT-CHAOS BESEITIGEN und endlich einen Passwortmanager installieren. Und nein, „Louvre“ ist keine gute Wahl.
20. EINEN LIEBESBRIEF AN 2025 SCHREIBEN und alles Unerwartete Schöne, Schwierige der vergangenen zwölf Monate erwähnen. Sagen Sie zum Schluss: Danke, dass du mich verändert hast.
21. ABOS HINTERFRAGEN und laufende Mitgliedschaften sowie Verträge checken. Tipp: WOMAN darf bleiben! ;-)
22. DAS ALTE FAMILIENREZEPT kochen, das an die Kindheit erinnert.
23. ANDEREN GUTES TUN und gleich einen Dauerauftrag für eine soziale Spende einrichten.
24. BEAUTYPRODUKTE AUFBRAUCHEN und den geöffneten Rest aussortieren (ja, auch dieses eine Serum).
25. EINER FREMDEN PERSON ein Kompliment machen und sich über das ehrliche Lächeln freuen.
26. DEN GIRLSTRIP aus dem Gruppenchat holen und konkret planen. #London2026!!!
27. MUTTERMALE CHECKEN, die Gesundenuntersuchung vereinbaren oder eine Mammografie machen lassen.
28. ZUM RAUCHEN aufhören.
29. DIE FOTOS VOM URLAUB in einem Fotobuch verewigen und sich über die haptische Erinnerung freuen.
30. „Den Jänner mit schönen Vorhaben füllen, um sich in der tristen Zeit auf etwas zu freuen.“ – Katrin Jaritz, Redakteurin
31. DEN CHAT MIT DEM EX endgültig löschen und damit auch ein längst überfälliges Stück Ballast loswerden.
32. DAZU GEHÖRT AUCH: die EINE Telefonnummer löschen. Und blockieren.
33. EIN WUNSCHGLAS mit zwölf kleinen Wünschen für die kommenden Monate anlegen und sich, wenn möglich, jeden Monat einen davon erfüllen.
34. SCHÖNE MOMENTE in den Kleiderschrank bringen und alles nach Erinnerungen statt nach Farben sortieren.
35. EINEN SPAZIERGANG an einen besonderen Ort machen, an dem man 2025 glücklich war, und bewusst Danke sagen.
36. DIE STIEFEL zum Schuster bringen.
37. EINEN ABEND allein mit sich verbringen, als wäre man seine beste Freundin: Lieblingsessen, Kerzen, Musik, kein Handy – und auf sich anstoßen.
38. EINEN TALISMAN basteln. Aus etwas, das symbolisch für Stärke oder Hoffnung steht, z. B. ein Stein, Ring oder Foto.
39. EINEN SONG AUSWÄHLEN, der das Motto fürs neue Jahr wird – aufdrehen!
40. EINE DON’T-DO-LISTE voller Dinge, die man 2026 nicht mehr tun will, erstellen.
41. SICH AUCH SELBST VERGEBEN, denn Shit happens – jede:r macht Fehler.
42. KÜCHE AUSSEGNEN: den Herd putzen, eine Kerze anzünden und sich für alles, was man in diesem Jahr gekocht oder geteilt hat, bedanken.
43. ALTE LIEBESBRIEFE LESEN und sich daran erinnern, zu welchen Gefühlen das eigene Herz fähig ist.
44. EINEN DAUERAUFTRAG für das eigene Sparkonto einrichten – und sich 2026 über die wachsene Summe freuen.
45. IN DEN STREICHELZOO gehen und ein Schaf oder eine Ziege umarmen – Hauptsache, kuschelig!
46. BYE BYE SAGEN zu negativen Glaubenssätzen: Was wollen Sie endlich loslassen? Aufschreiben und sich davon für immer verabschieden.
47. GESCHIRR ZERSCHMETTERN – und zwar vor der Haustür von guten Freund:innen. Je größer der Scherbenhaufen, desto besser wird das neue Jahr, glauben die Dän:innen.
48. NEIN SAGEN für 24 Stunden – und schauen, was passiert.
49. JA SAGEN für 24 Stunden – und schauen, was passiert.
50. ZUR PYJAMAPARTY einladen: mit kuscheligen Decken, Kerzen, Tee.
51. MIT EINER BLINDVERKOSTUNG dem Barschrank Aufmerksamkeit schenken. Freund:innen freuen sich über gemeinsames Restltrinken: Schmeckt das noch?
52. MIT WELCHEN SONGS verbinden Sie besondere Momente? Sie verdienen einen Platz in Ihrer persönlichen „Top of 2025“-Playlist.
53. BEI EINEM MITTERNACHTS-SPAZIERGANG die Ruhe genießen.
54. „Einen Versöhnungsanruf tätigen und aufrichtig verzeihen. Denn das Leben ist zu kurz, um Groll zu hegen.“ – Stephanie Gisch, WOMAN-Redakteurin
55. „Mit der Achterbahn fahren – und schreiend alle angestauten Emotionen rauslassen.“ – MELANIE ZINGL, WOMAN-Chefredakteurin
56. VISIONBOARDS mit Freund:innen erstellen – und sich gegenseitig die wichtigsten Wünsche fürs neue Jahr präsentieren.
57. WEINTRAUBEN ESSEN, denn in Spanien hat es Tradition, zu Silvester zu jedem Gongschlag um Mitternacht eine Traube zu verspeisen. Wer’s schafft, dem winken zwölf Monate Glück. (Und ein Lachanfall.)
58. NEUE ERDE und neue Töpfe für die Zimmerpflanzen besorgen: Auch unsere grünen Mitbewohner freuen sich über einen freshen Start!
59. JEMANDEN UMARMEN für 20 Sekunden. Dann soll es „therapeutisch“ wirken und Stress senken – aber nur, wenn sich beide wohlfühlen.
60. DIE EINE LADE aussortieren. Ja, es muss endlich sein.
61. FRÜH GENUG AUFSTEHEN, um den Sonnenaufgang zu bewundern.
62. DEN FLUG BUCHEN. Sie wissen schon, welchen.
63. DAS EINE BUCH endlich (fertig) lesen – vielleicht ja auf dem Flug?
64. AUF EIN DATE mit sich selbst gehen – ob zum Dinner ins Lieblingsrestaurant, ins Kino oder ins Theater.
65. EIN HAUSHALTSBUCH für das neue Jahr anlegen. Am besten digital, um den Überblick überall zu bewahren.
66. MIT EINER 7-TAGES-CHALLENGE eine schöne Gewohnheit antrainieren, die Sie schon lange im Kopf haben, und damit ins neue Jahr starten.
67. EINE POSTKARTE an Ihr zukünftiges Ich schicken. Zustellung in zwölf Monaten.
68. ZU SILVESTER kurz vor Mitternacht die Fenster öffnen, tief einatmen, Augen schließen und das alte Jahr genüsslich hinausatmen.
69. DIESE LISTE UM EIGENE IMPULSE ERWEITERN und sie gerne ins neue Jahr mitnehmen (und mit Freund:innen teilen).