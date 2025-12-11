69 Ideen, das Jahr gut zu beenden

1. DIE EINE NACHRICHT SCHICKEN – an Freund:innen, bei denen man sich schon viel zu lange nicht mehr gemeldet hat.

2. SOCIAL MEDIA AUSMISTEN und sich folgende Frage stellen: Machen Sie die Beiträge in Ihrem Feed glücklich? Falls nein, wird es Zeit, diesen Profilen zu entfolgen.

3. 24 STUNDEN OHNE SPIEGEL verbringen und spüren, wie es ist, einfach nur zu sein – ganz ohne Bewertungen von außen.

4. „Ich will mich endlich um die Vollversion der ID Austria kümmern – um mir zukünftig lästige Amtswege zu ersparen.“ – Elisabeth Mittendorfer, Redakteurin

5. EISBADEN GEHEN und durch den Kälteschock die körpereigenen Glückshormone boosten.

6. PERSÖNLICHE JAHRESINVENTUR MACHEN und in drei Bereiche kategorisieren: Was darf bleiben? Was darf gehen? Was will wachsen?

7. MIT EINEM KOFFER am 31. Dezember um die Häuser ziehen. Nach einer peruanischen Silvestertradition soll das bewirken, dass das neue Jahr viele tolle Reisen mit sich bringt.

8. RADIKAL AUSSORTIEREN – bei manchen sind es Sport-Accessoires, bei anderen Jutebeutel: Was Sie im vergangenen Jahr nicht gebraucht haben, werden Sie nicht vermissen, versprochen!

9. BÜCHER VERSCHENKEN an Freund:innen, Arbeitskolleg:innen, Nachbar:innen – oder an eine Organisation spenden.

10. „Die Lieblings-Playlist laut aufdrehen, ein fancy Outfit anziehen und noch einmal so tanzen, als würde niemand zusehen.“ – Nina Horcher, Redakteurin

11. DIGITALE FOTOS löschen. Ja, auch die 5.000 Selfies dürfen dran glauben!

12. „Eine Buccal-Massage buchen und sich danach wie neu geboren fühlen!“ – Angelika Strobl, Redakteurin

13. OFFLINE SEIN – einen Tag lang oder noch besser ein ganzes Wochenende.