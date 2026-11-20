Tapas, Rioja, Strände – Spanien ist uns allen als Urlaubsland ans Herz gewachsen. Aber die Nation auf der Iberischen Halbinsel ist nicht nur in Sachen Kulinarik und Tourismus ein Vorreiter. Auch beim Gewaltschutz hat Spanien eine Vorzeigerolle. Was durchaus bemerkenswert ist. Denn ausgerechnet jenes Land, das lange als patriarchales „Macho-Paradies“ galt, ist heute ein internationales Musterbeispiel im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Vor mehr als 20 Jahren begann Spanien, gestützt von einer starken Frauenbewegung, das Problem nicht länger als private Angelegenheit zu betrachten – sondern als gesellschaftliche Herausforderung, die politische Konsequenzen verlangt. Und das zeigte Wirkung.