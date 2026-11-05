Woman Perspektiven: (Un)Sichtbar

Das fängt schon bei der Sichtbarkeit an. Eine Studie des Vereins FELIN (Female Leaders Initiative) zeigt, dass Frauen in den Medien immer noch deutlich weniger vorkommen, wenn es um Bereiche wie Politik, Wirtschaft und eben auch Sport geht. Die Zahlen sind deutlich: Männer dominieren die mediale Berichterstattung hier zu rund 80 Prozent.

Und Frauen stoßen weiterhin auf Vorurteile. Wenn etwa Männer-Fußballspiele von Kommentatorinnen in TV oder Radio begleitet werden, sorgt das immer noch für teils heftige Reaktionen. Dass nicht das Geschlecht darüber entscheidet, wie kompetent man ein Sportevent analysieren kann, hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Umso mehr Respekt sollten wir vor jenen Frauen haben, die sich durch nichts und niemanden aufhalten lassen. Sie sind die modernen Pionierinnen, die wir auch heute noch immer brauchen.

Vieles hat sich über die vergangenen Jahrzehnte natürlich gebessert. So gut wie alles davon haben sich Frauen selbst erkämpft. Und das ewige Ringen um Gleichberechtigung endet nicht, denn eine wirkliche Augenhöhe ist leider noch nicht erreicht. Die UNO hat kürzlich errechnet, dass es – angesichts des aktuellen Tempos – noch 171 Jahre bis zur echten Gleichstellung dauern wird. In manchen Ländern ist sogar eine Verschlechterung zu beobachten.

Was nun also? Aufgeben ist keine Option. Daher heißt es auch bei schwierigen Verhältnissen nach vorn zu schauen, seinen Platz einzufordern und gemeinsam weiterzumachen. Was das betrifft, sollten wir alle Sportlerinnen durch und durch sein. Denn Sichtbarkeit ist nicht nur ein Nice-to-have, sondern entscheidet über Einkommen, Absicherung und Erfolg.

Die Autorin setzt auf einen langen Atem beim ewigen Kampf um die Gleichberechtigung.

zettel.claudia@woman.at