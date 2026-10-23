Generation Vielleicht: Warum sich junge Menschen so schwer entscheiden können

Doch wie bringen wir diesen Ruf nach mehr Stabilität in die Gesellschaft? „Über zwischenmenschliche Beziehungen. Je individueller eine Gesellschaft ist, desto mehr Verbindung, Konnektivität braucht es wieder. Das bedeutet, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir müssen uns bewusst machen, was uns Menschen ausmacht und was uns von der KI unterscheidet, immer unterscheiden wird.

Geben wir das an jüngere Menschen weiter, wird alles stabiler, wir können besser mit Veränderungen jonglieren und in eine gute Zukunft gehen.“ Ist die Fähigkeit, nicht perfekte Entscheidungen auszuhalten, eine der wichtigsten Kompetenzen der Zukunft? „Ja, absolut“, so die Trendforscherin: „Wir kommen aus einer Wohlstandszeit, in der wir die Illusion aufgebaut haben, alles müsse perfekt und sicher sein und wir könnten auch die Zukunft kontrollieren. Menschliche Hybris. Das konnten wir noch nie und werden wir auch nie können. Je ungewisser alles wird, desto häufiger müssen wir Neuland betreten, und dabei kann mehr schiefgehen. Wir müssen lernen, das zu akzeptieren und damit umzugehen. Nur zu Hause zu sitzen, keine Wahl zu treffen, ins Internet zu starren und zu verharren, das geht nicht.

Da fehlt das Lebendige, das alles erst lebenswert macht.“ Varga-Polzhofer rät zur besseren Entscheidungsfindung: „Deadlines setzen und statt aus 20 Optionen zu wählen, lieber radikal auf drei reduzieren. Alles andere sofort aussortieren und das Gehirn entlasten. Bei einer anstehenden Berufswahl den Druck herausnehmen. Nur noch die wenigsten bleiben ein Arbeitsleben lang im selben Job.

Die bei Praktika oder Quereinstiegen erworbene Erfahrung hilft mehr als ewiges Grübeln dabei, herauszufinden, was man möchte.“ Auch Unis und Arbeitgeber sind gefordert. Sie sollten vermehrt Zukunftscoaching und Mentoring anbieten. Statt ziellos zu reisen, sollte man lieber strukturierte Programme wie ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren.