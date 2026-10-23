Generation Vielleicht: Warum sich junge Menschen so schwer entscheiden können

Warum fällt es jungen Menschen heute so schwer, sich festzulegen, und warum schieben sie Entscheidungen endlos auf? Zukunftsforscherin Christiane Varga-Polzhofer weiß mehr.
Der Blick haftet auf dem Laptop, Entscheidungen stehen an: Welches Studium? Welcher Job? Welche Stadt? Oder doch lieber aufs Land? Welche Wohnung? Welches Handy? Welcher ETF? Welche Dating-App? Selbst bei harmlosen Fragen – etwa, welches neue Lokal man ausprobieren möchte – zieht sich die Recherche endlos in die Länge. Man öffnet fünf Tabs, dann zehn, liest Bewertungen und Rankings, vergleicht Preise, fragt zwischendurch Freunde und dann zur Sicherheit noch die KI. Am Ende weiß man zwar mehr als zu Beginn. Nur eines nicht: Was jetzt?
Darin liegt ein Paradox bei den 19- bis 35-Jährigen. „Sie sind mit einem Informationsangebot aufgewachsen, das in Umfang, Geschwindigkeit und Zugänglichkeit historisch betrachtet nicht zu toppen ist. Nie war es so einfach, sich zu informieren, selten aber gleichzeitig so schwer, sich festzulegen“, weiß Trend- und Zukunftsforscherin Christiane Varga-Polzhofer: „Wir sind zu einer Multi-Options-Gesellschaft mutiert. Dieses ‚Du musst alle Möglichkeiten nutzen‘ sorgt für eine massive Überforderung“, ist die Expertin überzeugt. Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte spricht von „vertagter Lebensplanung“: Jeder zweite Mensch zwischen 19 und 31 Jahren trifft langfristige Entscheidungen, etwa bezüglich einer zusätzlichen Ausbildung, eines anspruchsvollen Karrierewegs oder ob er beziehungsweise sie eine Familie gründen möchte, später – vor allem aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit.
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Recherche als Beruhigung
Hinzu kommt ein kultureller Wandel: „Früher waren Lebenswege und gesellschaftliche Erwartungen in vieler Hinsicht stärker vorgegeben. Familie, Beruf, Wohnort oder Rollenbilder folgten häufiger etablierten Mustern. Man hat eine Ausbildung gemacht, ein Haus gebaut und eine Familie gegründet, ohne so viel darüber nachzudenken. Ob das als gut oder schlecht zu bewerten ist, es gab jedenfalls Orientierung und Stabilität“, so Varga-Polzhofer. Unsere Gesellschaft ist vielfältiger und komplexer geworden. Es gibt ganz viel „sowohl als auch“. Lebensläufe sind nicht mehr linear. Man darf den Job wechseln, eine Zeit im Ausland verbringen, ein Unternehmen gründen, mit 35 wieder studieren, in Teilzeit arbeiten. Die Freiheit ist real, erzeugt aber einen neuen Druck, meint die Grazer Expertin. „Wenn alles möglich ist, warum sollte ausgerechnet diese eine Option die richtige sein?“
Rund 61,5 Prozent der Jugendlichen haben laut einer Studie der Universität Bielefeld akute Angst vor Fehlentscheidungen, über 50 Prozent blockieren bei komplexen Finanz- und Vorsorgefragen völlig. Die Furcht vor einer schlechten Entscheidung führt zu einer Suche nach der perfekten. Doch „Angst ist ein Zukunftsverhinderer“, weiß die Trendforscherin. Die sozialen Medien sind an dieser Entwicklung maßgeblich beteiligt: „Es werden uns perfekte Leben widergespiegelt. Vor allem Jugendliche reagieren überfordert, zweifeln daran, ein solches erreichen zu können – und resignieren“, sagt Varga-Polzhofer. „Bei kleinen Dingen ist das harmlos. Bei Karriere, Beziehungen beziehungsweise der Wohnortwahl bekommt es allerdings eine andere Dimension. Ein weiterer psychologischer Effekt ist, lieber das Leben der anderen zu konsumieren, statt das eigene anzugehen.“
Künstliche Intelligenz hat diese Dynamik noch einmal fundamental verändert. „Früher setzten allein der Aufwand und begrenzte Informationsquellen der Recherche eine natürliche Grenze“, erklärt Varga-Polzhofer, die auch an einer Grazer Fachhochschule unterrichtet. Heute könne man eine Entscheidung endlos mit einer KI diskutieren: „Nenne mir zehn Karrierewege, die zu meinen Interessen passen. Vergleiche diese. Welche davon haben das größte Gehaltspotenzial? Welche bieten Work-Life-Balance?“ Ja, die KI ist ein Instrument, das wir in vielen Bereichen wunderbar nutzen. Sie kann jedoch nicht wissen, welches Risiko ein Mensch persönlich eingehen möchte: „Sie kann nicht fühlen, welche Option sich nach dem eigenen Leben anfühlt. Und sie kann einem die Verantwortung für die Konsequenzen nicht abnehmen“, ist Varga-Polzhofer überzeugt.
Paradoxerweise fördert ausgerechnet eine Technologie, die Entscheidungen erleichtern soll, eine neue Form des Zögerns: „Natürlich können und sollen wir künstliche Intelligenz als Inspiration nutzen, aber wir brauchen dazu ein gutes, stabiles Fundament. Dieses ist bei Jugendlichen noch im Aufbau. Dadurch besteht die Gefahr, Antworten der KI zu schnell zu übernehmen, statt sie kritisch zu hinterfragen und eigene Gedanken zu entwickeln.“
Denkmusteränderung
Bemerkenswert: „Eine Gegenbewegung sitzt schon in den Startlöchern“, meint Varga-Polzhofer: „Vor allem bei sehr jungen Menschen stehen Verbindlichkeit und Leistungsbereitschaft wieder stärker im Vordergrund als etwa bei den 25- bis 30-Jährigen.“ Eine aktuelle Ö3-Jugendstudie untermauert diese These. Sie zeigt, dass 16- bis 25-Jährige nach mehreren Krisenerfahrungen pragmatischer und bedürfnisorientierter denken. Sicherheit und Klarheit für das eigene Leben stehen weit oben.
Gleichzeitig sind 86 Prozent von ihnen mit ihrem Leben zufrieden, rund 75 Prozent halten einen sicheren Arbeitsplatz, eine sinnvolle Tätigkeit sowie Arbeiten auf Augenhöhe und im Team für sehr wichtig. Die meisten wollen eine Familie gründen, ein Eigenheim schaffen. Stabile Werte. "Die Generationen wechseln sich immer ein bisschen ab. Die heute 20-Jährigen sehen, dass viele Möglichkeiten und offene Lebenswege auch Unsicherheiten mit sich bringen können. Daraus kann die Sehnsucht nach Stabilität und klarer Orientierung entstehen.“
Viele wollen das Handy weglegen, Instagram deinstallieren und wieder rausgehen, sich treffen, etwas mit den Händen arbeiten. „Das erkennt man auch daran, dass Handwerksberufe für viele wieder attraktiver werden“, weiß die Forscherin. „Eine Zukunftsentwicklung läuft nie linear, eindimensional ab.“ Neben Überfluss und Konsum gewinnen Gegenbewegungen wie der Minimalismus, Digital Detox, Slow Living und bewusst verbrachte Offline-Zeit an Bedeutung.
Imperfektion aushalten
Doch wie bringen wir diesen Ruf nach mehr Stabilität in die Gesellschaft? „Über zwischenmenschliche Beziehungen. Je individueller eine Gesellschaft ist, desto mehr Verbindung, Konnektivität braucht es wieder. Das bedeutet, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir müssen uns bewusst machen, was uns Menschen ausmacht und was uns von der KI unterscheidet, immer unterscheiden wird.
Geben wir das an jüngere Menschen weiter, wird alles stabiler, wir können besser mit Veränderungen jonglieren und in eine gute Zukunft gehen.“ Ist die Fähigkeit, nicht perfekte Entscheidungen auszuhalten, eine der wichtigsten Kompetenzen der Zukunft? „Ja, absolut“, so die Trendforscherin: „Wir kommen aus einer Wohlstandszeit, in der wir die Illusion aufgebaut haben, alles müsse perfekt und sicher sein und wir könnten auch die Zukunft kontrollieren. Menschliche Hybris. Das konnten wir noch nie und werden wir auch nie können. Je ungewisser alles wird, desto häufiger müssen wir Neuland betreten, und dabei kann mehr schiefgehen. Wir müssen lernen, das zu akzeptieren und damit umzugehen. Nur zu Hause zu sitzen, keine Wahl zu treffen, ins Internet zu starren und zu verharren, das geht nicht.
Da fehlt das Lebendige, das alles erst lebenswert macht.“ Varga-Polzhofer rät zur besseren Entscheidungsfindung: „Deadlines setzen und statt aus 20 Optionen zu wählen, lieber radikal auf drei reduzieren. Alles andere sofort aussortieren und das Gehirn entlasten. Bei einer anstehenden Berufswahl den Druck herausnehmen. Nur noch die wenigsten bleiben ein Arbeitsleben lang im selben Job.
Die bei Praktika oder Quereinstiegen erworbene Erfahrung hilft mehr als ewiges Grübeln dabei, herauszufinden, was man möchte.“ Auch Unis und Arbeitgeber sind gefordert. Sie sollten vermehrt Zukunftscoaching und Mentoring anbieten. Statt ziellos zu reisen, sollte man lieber strukturierte Programme wie ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren.
Verstand einsetzen
Eines ist fix: Information bleibt wertvoll. Die KI wird den Zugang dazu weiter beschleunigen. Und, so die Expertin: „Unsere Urteilsfähigkeit wird stärker gefordert. Zu wissen, welche Informationen relevant sind. Zu erkennen, wann weitere Recherche nichts mehr bringt. Unsicherheit auszuhalten. Eine Entscheidung zu treffen, obwohl nicht alle Variablen bekannt sind. Und anschließend nicht jede Woche zu überprüfen, ob man vielleicht die falsche getroffen hat.“ Das Problem der Zukunft ist nicht, dass wir zu wenig wissen, sondern jederzeit noch mehr wissen könnten. Vielleicht beginnt erwachsenes Entscheiden genau dort: Nicht bei 100 Prozent Sicherheit, sondern mit dem Satz: „Ich habe genug Infos. Ich entscheide mich jetzt.“