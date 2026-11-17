Ihre letzte Welttournee war die erfolgreichste und umsatzstärkste aller Zeiten. Damit stellte sie alle männlichen Kollegen (tot und lebendig) im Musikbusiness in den Schatten: Die Rede ist von Taylor Swift. Die Sängerin hat es ganz an die Spitze geschafft und unzählige Rekorde gebrochen. Sie beweist: Frauen wollen von Fans genauso gehört werden wie Männer. Frauen können genauso die Charts anführen. Frauen sind mindestens so kreativ und begabt.

Dabei ist die US-Amerikanerin längst nicht die einzige Künstlerin, die mit ihrem Schaffen die Massen begeistert. Von Olivia Rodrigo bis Florence+The Machine haben in den vergangenen Jahren zunehmend mehr Frauen die Ohren der Zuhörer:innen erobert - und zwar über alle Genregrenzen hinweg. Weibliche Superstars sind heute keine Ausnahmeerscheinung mehr, sind sind der Standard. Und das ist gut so.

Trotzdem herrscht in vielen Bereichen der Musikbranche nach wie vor ein massives Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern: Auf Festivalbühnen, speziell im deutschsprachigen Raum, sind Künstlerinnen und weibliche Bands unter Headlinern immer noch Mangelware. Die Gagen und Honorare fallen, wie in vielen Bereichen, auch hier für Frauen oft noch niedriger aus. Und ihre Werke werden in Musikrezensionen anders bewertet als jene von Männern. Eine Anaylse des Medienwatchblog Kobuk vom Frühjahr dieses Jahres zeigte etwa, dass weibliche Künstlerinnen in Kritiken häufig immer noch verniedlicht oder sexualisiert werden. Bei männlichen Pendants ist hingegen von “prägenden Instanzen” oder “Legenden” die Rede.