Viele Frauen haben sich in den vergangenen Jahren ganz an die Spitze des Musikbusiness gekämpft. Trotzdem werden Musikerinnen immer noch anders bewertet und mit Vorurteilen konfrontiert.
Ihre letzte Welttournee war die erfolgreichste und umsatzstärkste aller Zeiten. Damit stellte sie alle männlichen Kollegen (tot und lebendig) im Musikbusiness in den Schatten: Die Rede ist von Taylor Swift. Die Sängerin hat es ganz an die Spitze geschafft und unzählige Rekorde gebrochen. Sie beweist: Frauen wollen von Fans genauso gehört werden wie Männer. Frauen können genauso die Charts anführen. Frauen sind mindestens so kreativ und begabt.
Dabei ist die US-Amerikanerin längst nicht die einzige Künstlerin, die mit ihrem Schaffen die Massen begeistert. Von Olivia Rodrigo bis Florence+The Machine haben in den vergangenen Jahren zunehmend mehr Frauen die Ohren der Zuhörer:innen erobert - und zwar über alle Genregrenzen hinweg. Weibliche Superstars sind heute keine Ausnahmeerscheinung mehr, sind sind der Standard. Und das ist gut so.
Trotzdem herrscht in vielen Bereichen der Musikbranche nach wie vor ein massives Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern: Auf Festivalbühnen, speziell im deutschsprachigen Raum, sind Künstlerinnen und weibliche Bands unter Headlinern immer noch Mangelware. Die Gagen und Honorare fallen, wie in vielen Bereichen, auch hier für Frauen oft noch niedriger aus. Und ihre Werke werden in Musikrezensionen anders bewertet als jene von Männern. Eine Anaylse des Medienwatchblog Kobuk vom Frühjahr dieses Jahres zeigte etwa, dass weibliche Künstlerinnen in Kritiken häufig immer noch verniedlicht oder sexualisiert werden. Bei männlichen Pendants ist hingegen von “prägenden Instanzen” oder “Legenden” die Rede.
Einkommensfrage
Dass das alles keine individuellen Befindlichkeiten sind, zeigt ein Blick auf die realen Auswirkungen: Wer ganz oben auf dem Plakat steht, bekommt nicht nur mehr Publikum, sondern auch mehr Aufmerksamkeit und hat infloge bessere Verdienstmöglichkeiten. Wenn jahrelang vor allem Männer auf den großen Bühnen stehen, prägt das zudem unser Bild davon, wer als musikalisch relevant gilt und wer nicht. Veranstalter, die immer wieder auf dieselben etablierten Namen setzen, verstärken diesen Effekt.
Veränderung ist möglich
Dass es anders geht, zeigen Festivals, die Diversität nicht als lästige Pflichtübung, sondern als integralen Bestandteil ihres Bookings verstehen. Gerade in der elektronischen Musik hat sich einiges bewegt. Das österreichische Hyperreality-Festival gilt inzwischen als Positivbeispiel. Aber auch Festival-Größen wie das spanische Primavera Sound zeigen, dass man mit weiblichen Haupt-Acts Zigtausende Fans aus aller Welt anlocken kann.
Die gern strapazierte Ausrede, es gebe keine interessanten oder bekannten Frauenbands ist eigentlich schon lange widerlegt. Damit sollten sich weder Fans noch Künstler:innen abspeisen lassen. Die Forderung lautet: Zahlen auf den Tisch und mehr Transparenz in die Auswahlprozesse. Eine ausgewogene Besetzung entsteht nicht von selbst, sie muss von Beginn an mitgedacht werden.
Die Autorin geht selbst gerne auf Konzerte und Festivals und achtet dabei immer auf das Geschlechterverhältnis in den Line-ups.
zettel.claudia@woman.at