Ihr Sport, ihre Regeln: Sichtbarkeit im Spitzensport

Keine passenden Trikots, Stockbetten, mangelhafte Kommunikation und eine unbeheizte Hütte als Umkleide: Was klingt wie aus einem Beschwerdeformular nach einer Schulsportwoche, soll einige der besten Sportlerinnen Österreichs betroffen haben. Mitte August erhoben die Eishockey-Nationalteamspielerinnen schwere Vorwürfe gegen den österreichischen Verband (ÖEHV). „Genug ist genug. Unter dieser Führung und diesen Bedingungen werden wir nicht mehr für Österreich spielen.“ Teamkapitänin Anna Meixner zog mit der younion-Sportgewerkschaft die Reißleine und drohte sogar mit einem WM-Boykott. Es gehe nicht (nur) um Geld, sondern um Gleichbehandlung.

Dass die Causa eine breite Debatte ausgelöst hat, zeigt, dass die Bedingungen im Frauensport zumindest hinterfragt werden. Dennoch müssen nach wie vor viele um Anerkennung kämpfen und sie erst einklagen. Das wirft die Frage auf: Was braucht es, damit sportliche Höchstleistungen von Frauen ähnlich honoriert werden wie jene der Männer? Als wir Anna Meixner Anfang Oktober erreichen, befindet sie sich in einem Trainingscamp in Klagenfurt. Dort bereitet sie sich derzeit auf ihr nächstes großes Karriere-Highlight vor: Ab dem 6. November wird Meixner mit ihrem Team bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark antreten – als eine der zehn besten Nationen der Welt. Die Voraussetzung dafür war, dass der ÖEHV nach monatelangen Verhandlungen auf die Forderungen des Kaders einging.