Männer, die sich betrinken, derbe Witze machen und das Gewehr als Verlängerung ihres Egos verstehen – auch Eva Reisinger hatte vor nicht allzu langer Zeit ein derart klischeehaftes Bild von der Jagd. „Ich verstehe alle, die Vorurteile haben. Ich wollte auch selbst von nichts weiter entfernt sein“, sagt sie rückblickend. Inzwischen hat die 34-jährige Bestsellerautorin das Bild für sich zurechtgerückt: Im Zuge der Recherche zu ihrem Buch „Männer töten“ begleitete sie einen befreundeten Waidmann und stellte fest, „dass es sehr wohl Jäger gibt, die sehr verantwortungsvoll handeln und viel praktische Arbeit für Wildtiere, Lebensräume und Artenvielfalt leisten – jedenfalls viel mehr, als ich es bis dahin getan hatte. Das wollte ich genauer verstehen und selbst lernen.“ Vor rund einem Jahr beschloss Reisinger, die Männerdomäne zu erobern und den Jagdschein zu machen. Mit ihrer Cockerspaniel-Dame Frieda hatte sie ohnehin bereits einen Jagdhund an ihrer Seite. Heute nehmen die beiden regelmäßig auf dem Hochsitz Platz.

Damit schließt sich Eva Reisinger einem Trend an: Die Jagd wird immer weiblicher und jünger. Während der Anteil der Frauen vor zehn Jahren noch bei neun Prozent lag, verzeichnet der Dachverband Jagd Österreich unter den rund 135.000 Jäger:innen mittlerweile rund 15 Prozent Frauen. Bei den Jungjägerkursen seien sogar 25 Prozent der Teilnehmer:innen weiblich. Dennoch: Als Frau ist man im Wald in der Regel in der Minderheit – und muss sich einmal mehr beweisen. „Letztes Jahr war ich in einer Gruppe jagen, in der ich die erste Frau war, die jemals mitgekommen ist“, erzählt Reisinger, noch immer etwas überrascht. „Die müssen sich dann erst daran gewöhnen, dass es an diesem Tag halt keine Männerrunde ist.“ Zum Glück habe sich die generelle Einstellung aber schon verändert. „Das bemerkt man, wenn man mit älteren Jägerinnen spricht, die es deutlich schwieriger hatten. Ich hatte als Jungjägerin bisher überraschend viele positive Erlebnisse, und es ergeben sich auch immer wieder schöne Gespräche außerhalb der eigenen Bubble.“