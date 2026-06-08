„Digital ist nicht egal": Volksbegehren gegen digitale sexualisierte Gewalt gestartet

Die Technologie entwickelt sich schneller, als das Recht hinterherkommt. Genau diese Lücke wollen die Initiatorinnen von „Digital ist nicht egal" schließen: Mit einem Volksbegehren fordern sie, dass digitale sexualisierte Gewalt in Österreich endlich wirksam bekämpft wird – mit einem eigenen Straftatbestand, gesetzlich verankerten Beratungsstellen und der Möglichkeit, Übergriffe niedrigschwellig und digital anzuzeigen.

Der Handlungsdruck ist groß. Laut Dunkelfeldstudien werden mehr als 90 Prozent der Fälle digitaler Gewalt nicht angezeigt – die Mehrheit der Betroffenen bleibt damit unsichtbar und ohne ausreichenden Schutz. Gleichzeitig explodieren die Zahlen: Allein im ersten Halbjahr 2025 stieg die Menge KI-generierter Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern um 400 Prozent.