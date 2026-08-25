So lügen die WOMAN Leser:innen

@sisale.bsky.social: Als junge Frau war ich oft mit Freundinnen und Zelt in Spanien und Sardinien unterwegs. Erfand regelmäßig einen Campingplatz hassenden Ehemann in einem nahen Hotel, um die Avancen Testosteron gesteuerter Männer zu bändigen.

@marihatschi.bsky.social: "Du warst gut." Dann hat er endlich aufgehört...

@helgafink.eurosky.social: Auf einer Hütte ... der Hüttenwirt dachte, ich würde mit ihm flirten und versuchte mich zu küssen ... ich sagte ihm, dass es in meinem Leben jemanden gibt ... gottseidank habe ich nicht alleine auf der Hütte übernachtet ...

@diandralinnemann.bsky.social: "Ich muss leider gehen, meine Katze braucht ihre Medikamente" - wenn die Extrovertierten nicht verstehen wollen, dass ich auf bin und dringend nach Hause muss. Gleiche Situation: "Ich geh mal eben XYZ holen", um in Ruhe dreimal um den Block zu gehen.