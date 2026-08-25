So lügen die WOMAN Leser:innen

Mein Hund ist krank, ich bin leider gegen Zucchini allergisch und ich hab schon einen Freund, sorry!
Notlügen sind kleine Unwahrheiten, oft der Weg des geringsten Widerstands, die wir erzählen, um unangenehme Situationen zu entschärfen oder andere nicht zu kränken. Wir haben unsere Leserinnen nach ihren besten Notlügen gefragt und sie haben nicht enttäuscht. Hier sind unsere Lieblingslügen, die das Leben in manchen Situationen einfach leichter machen …
Unsere LinkedIn Community:
Almud Auner: Ich sage manchmal ich hätte meine Brille vergessen, wenn ich meine Sehbehinderung nicht erklären will und kurz Hilfe brauche. (Das passiert eh nur mehr selten seit ich das Smartphone als Sehhilfe nutzen kann.) Das verstehen alle und helfen sofort. Ich habe dann aber immer ein schlechtes Gewissen weil ich eigentlich ja Bewusstsein dafür schaffen will, was für komplexe Formen von "schlecht sehen" es gibt.
Unsere Bluesky Community:
@sisale.bsky.social: Als junge Frau war ich oft mit Freundinnen und Zelt in Spanien und Sardinien unterwegs. Erfand regelmäßig einen Campingplatz hassenden Ehemann in einem nahen Hotel, um die Avancen Testosteron gesteuerter Männer zu bändigen.
@marihatschi.bsky.social: "Du warst gut." Dann hat er endlich aufgehört...
@helgafink.eurosky.social: Auf einer Hütte ... der Hüttenwirt dachte, ich würde mit ihm flirten und versuchte mich zu küssen ... ich sagte ihm, dass es in meinem Leben jemanden gibt ... gottseidank habe ich nicht alleine auf der Hütte übernachtet ...
@diandralinnemann.bsky.social: "Ich muss leider gehen, meine Katze braucht ihre Medikamente" - wenn die Extrovertierten nicht verstehen wollen, dass ich auf bin und dringend nach Hause muss. Gleiche Situation: "Ich geh mal eben XYZ holen", um in Ruhe dreimal um den Block zu gehen.
Unser Instagram Community:
@mission.reallife_: Ich fahre gerade in die Tiefgarage kann sein da ........ und weg war ich wenn ein unnötiges Gespräch in die Länge gezogen wurde. Oh och sollte mich vielleicht mal zurückmelden!😂
@ehrhardtfelkl: Mein Uber ist da ...😂😍
@sabkupp: Hat gerade an der Tür geläutet ...😅
@miniloo.partnerlook: Meine Mutter klopft schon zum dritten Mal rein, ich muss jetzt rangehen...🤭
@elisabeth14131: Ich habe Karten für einen Kinobesuch!
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