Wissen schafft Zukunft

Darja Rohden beschäftigt sich mit der Kleinteiligkeit des menschlichen Körpers: Sie erforscht die Struktur und Dynamik einzelner Bausteine von Proteinen als zentrale Maschinen des Lebens. Um diese zu erfassen, nutzt die Doktorandin eine innovative Methode namens NMR (Nuclear Magnetic Resonance)-Spektroskopie – „ähnlich wie MRT, nur dass ich mir viel kleinere Strukturen anschaue“. Rohdens Ziel ist dabei, „zu verstehen, wie Proteine im Körper funktionieren oder eben auch, was bei Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer aus dem Ruder läuft“. Denn nach wie vor gebe es im menschlichen Organismus etliche Prozesse, die trotz wissenschaftlicher Fortschritte noch nicht vollends erklärbar sind. Mit ihrer Forschung möchte Rohden dazu beitragen, dass kleinste Interaktionen spezifisch analysiert werden – und so komplexe Fragestellungen beantworten können. Die Stipendiatin zeigt sich optimistisch:„Ich hoffe, damit einen wichtigen Beitrag für das Verständnis von biologischen Prozessen zu leisten.“ Mithilfe der „For Women in Science“-Förderung könne sie ihre Forschung als Doktorandin in diesem Bereich vollenden.