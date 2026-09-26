Inner Glow: Welche Supplements Haut und Haaren wirklich helfen

Die neuen Beauty-Must-haves stehen nicht nur im Badezimmer: Man rührt sie ins Wasser, trinkt oder schluckt sie. Kollagenpulver, Vitaminkapseln und sogenannte BeautyElixiere sind längst aus dem Reformhaus ins Luxussegment gewandert. Und Marken, die bisher vor allem für Cremen und Seren bekannt waren, ergänzen ihr Sortiment um Nahrungsergänzungsmittel. Das Versprechen dahinter klingt bestechend: Was von außen pflegt, soll von innen verstärkt werden.

Doch kann man sich schöne Haut tatsächlich antrinken? Ganz so einfach ist es nicht. „Cremen sind topische Mittel, deren Wirkung lokal und damit örtlich begrenzt bleibt“, erklärt Allgemeinmedizinerin Dr. Julia Harl, die sich auf Mikronährstoffe spezialisiert hat. Und ja, unsere Haut ist auch auf eine ausreichende Versorgung „von innen“ mit Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen und Fettsäuren angewiesen. Fehlen bestimmte Nährstoffe, kann sich das negativ auf Teint, Haare oder Nägel auswirken.

Das heißt allerdings nicht, dass jede Unregelmäßigkeit im Spiegel automatisch auf einen Mangel hindeutet oder dass wahllos eingenommene Kapseln die Lösung sind. Der sinnvollere Leitsatz lautet deshalb: Messen statt raten.