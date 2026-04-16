Mister Fermentation: Was wir von Tim Spector über Mikroben lernen

Es wird oft nur als schlichte Beilage zur Bratwurst serviert und könnte dennoch unser inneres Ökosystem verändern: Fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut enthalten komplexe Gemeinschaften von Mikroorganismen, die erstaunlich weit reichende Effekte auf unsere Gesundheit haben – bis hin zu einer spürbar besseren Stimmung. Das zeigen Studien von Tim Spector. Der britische Ernährungswissenschaftler und Epidemiologe gilt als Pionier der Mikrobiomforschung. Er ist überzeugt: Nicht Proteine oder Ballaststoffe, sondern Mikroben – winzige Lebewesen, die im Boden, im Wasser, auf unserer Haut und besonders zahlreich in unserem Darm vorkommen – sind der wahre Schlüssel zu einem langen Leben. „Ihre Vielfalt beziehungsweise Dichte gilt mittlerweile als der geeignetste wissenschaftliche Indikator für die großen gesundheitlichen Unterschiede zwischen Menschen“, bringt es Spector in seinem neuen Buch „Die Wissenschaft der Fermentation“ (Dumont) auf den Punkt. Der renommierte Experte will darin mit weitverbreiteten Mythen rund um Darmgesundheit aufräumen, wie er im Zoom-Interview mit WOMAN Balance betont: „Wir haben lange unterschätzt, wie stark Mikroben unser Immunsystem, unser Nervensystem und unseren Stoffwechsel beeinflussen.“