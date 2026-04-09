Erholung ist kein Zufall: Wie schnell gelingt echte Regeneration?

Das Haus ist ziemlich verwinkelt. „Es ist gesund gewachsen“, sagt Alfred Pierer, der gemeinsam mit seinem Bruder Franz das Hotel in vierter Generation führt. Dreimal täglich trifft sich die ganze Familie am „Stammtisch“ in einer gemütlichen Nische, um gemeinsam zu essen und sich auszutauschen. „Wir sind ganz klein gestartet, und es gab viele Herausforderungen. Am wichtigsten ist uns die Qualität. Ausrasten kommt nicht infrage.“

Den Begriff „Almwellness“ haben die Brüder schon vor 20 Jahren geprägt – eine Positionierung, die das Haus saison- und wetterunabhängig macht. „Genuss ist uns wichtig, aber auch Gesundheit. Das sollte kein Widerspruch sein“, sagt Alfred Pierer. Ab Mai will man den Kräuter-Fokus noch verstärken: Die Küche wird dann noch naturbewusster gestaltet. „Wir möchten auch alte Hausmittel wieder ins Leben rufen, wie etwa Oxymel. Das HonigEssig-Gemisch wirkt immunstärkend und regt den Stoffwechsel an“, so Pierer. Er wirkt zufrieden. Kein Wunder: Das Hotel ist zu 90 Prozent ausgelastet. Für Wiener und Grazer sei der Ort besonders attraktiv: „Sie haben ein Juwel vor der Haustür. Der Mitbewerb in der Region ist überschaubar.“ Unter den Gästen finden sich viele Freundinnen-Gruppen und Pärchen jeden Alters. Was sie hier am meisten schätzen? „Dass es menschelt beim Pierer“, ist sich der Hotelier sicher.