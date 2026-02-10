Wenn der Körper mit uns spricht

SYMPTOME: Dumpf drückend oder pochend und bohrend: Kopfschmerzen zählen zu den häufigsten psychosomatischen Beschwerden. Sie „entstehen häufig in Phasen der inneren Überforderung“, weiß Psychologin Sabine Viktoria Schneider – vor allem, „wenn zu lange zu viele Eindrücke ungefiltert auf das eigene System einwirken“. Der innere Druck sucht mit der Zeit einen Weg nach draußen – Schmerz entsteht.

FRAGEN: Wo in meinem Leben erlebe ich gerade besonders viel Druck - und wessen Druck ist das? Was halte ich gedanklich fest, ohne es lösen oder loslassen zu können? Obwohl es mich stark belastet? Welche inneren und äußeren Reize ignoriere ich, obwohl sie mich längst überfordern? Welche Gedanken nehmen in meinem Kopf zu viel Platz ein?

LÖSUNGEN: „Die innere Heilung verlangt, vom Denken ins Spüren zu kommen, um das Ich und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen“, ist die Psychologin überzeugt. Was dabei hilft: Alkohol, Zucker und Koffeinüberschuss meiden sowie eine schmerzlindernde Ernährung mit viel Gemüse, Hafer, Beeren, stillem Wasser, komplexen Kohlenhydraten und hochwertigen Fetten. Genug trinken und auf ungestörten Schlaf achten!