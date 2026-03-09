Heiter weiter!

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Boston Marathon 1964

Historisch: Kathrine Switzer lief 1967 als erste Frau den Boston-Marathon. Sie ging damit in die Geschichte ein – und motivierte Millionen Frauen.

©Getty Images
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Ambition entsteht nicht aus Druck, sondern aus Ausdauer und Sinn. Was wir dafür von Faultieren lernen können – und andere inspirierende Erkenntnisse.

von

Bild von Nina Horcher

Nina Horcher

Unstoppable!

„Das Leben ist zum Mitmachen da, nicht zum Zuschauen“, lautet das Credo von Kathrine Switzer. Die heute 79-Jährige ließ sich nicht aufhalten: Allen Widerständen zum Trotz nahm die US-Amerikanerin 1967 als erste und einzige Frau beim Boston-Marathon teil (siehe links). Sie tat es nicht nur für sich selbst: „Ich wusste, wenn ich aufgebe, würde niemand jemals daran glauben, dass Frauen 42 Kilometer und mehr laufen können.“ Mit ihrer intrinsischen Ambition ging Switzer als Pionierin in die Geschichte ein. Bis heute motiviert es sie, andere Frauen zu empowern.

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