Heiter weiter!

„Das Leben ist zum Mitmachen da, nicht zum Zuschauen“, lautet das Credo von Kathrine Switzer. Die heute 79-Jährige ließ sich nicht aufhalten: Allen Widerständen zum Trotz nahm die US-Amerikanerin 1967 als erste und einzige Frau beim Boston-Marathon teil (siehe links). Sie tat es nicht nur für sich selbst: „Ich wusste, wenn ich aufgebe, würde niemand jemals daran glauben, dass Frauen 42 Kilometer und mehr laufen können.“ Mit ihrer intrinsischen Ambition ging Switzer als Pionierin in die Geschichte ein. Bis heute motiviert es sie, andere Frauen zu empowern.