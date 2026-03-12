Warum arbeiten Sie wirklich? Sieben Frauen geben Antworten

SILVIA ANGELO

VORSTÄNDIN DER ÖBB-INFRASTRUKTUR AG

„Bereits ein Fünftel unserer Lehrlinge sind Frauen. Das ist in der noch immer sehr männlich geprägten Bahnbranche ein toller Erfolg“, sagt Silvia Angelo. Die ÖBB-Vorständin begeistert es, zu sehen, „wie erfolgreich unsere vielen Initiativen und Projekte sind, um die Bahn weiblicher und noch besser zu machen“. Gleichzeitig ist Angelo überzeugt, dass es für „Die Begeisterung der jungen Menschen in unserer Lehrwerkstätte motiviert mich am meisten.“ Das Wichtigste, das Angelo als Führungskraft über nachhaltige Ambition gelernt hat: „Man kann nie genug kommunizieren. Auch wenn man glaubt, dass eh alles klar ist. Kommunikation selbst ist überdies ein Zeichen von Wertschätzung. Fehlt sie, wirkt das hingegen schnell demotivierend.“