Vor allem eine Überdosierung von Botox kann zu einem maskenhaften Gesicht führen, daher sollte so ein "Eingriff" gut überlegt sein und wenn von einem erfahrenen sowie qualifizierten Profi durchgeführt werden, damit die Dosierung richtig abgestimmt ist und auch die Injektionen an den korrekten Stellen gesetzt werden.

Einer der Gründe, warum sich Frauen für Schönheitsbehandlungen entscheiden, ist der Wunsch nach einem jüngeren Aussehen. Aber wie verändert sich die Mimik eigentlich beim Älterwerden: "Im Laufe des Alterungsprozesses ändert sich die Mimik, weil das Gesicht bei uns so aufgebaut ist, dass die Fettpakete, die sich in der Wangenpartie befinden, nach der Zeit nach unten rutschen. So entsteht ein herabfallender Effekt, der das Gesicht müde erscheinen lässt. Gleichzeitig geht das Volumen bei den Nasolabialfalten verloren, was den herabfallenden Effekt der Haut zusätzlich verstärkt.", so Nona Smelanski. (Anmerkung: Die Nasolabialfalte zeichnet sich zwischen Nasenflügel und Mundwinkel ab, sie wird auch als "Altersfalte" bezeichnet.)