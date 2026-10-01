Eine eine Seite noch: Wie wir es schaffen wieder mehr zu lesen!

Die Augen fallen schon fast zu, die Bettdecke ist längst bis zum Kinn hochgezogen – aber eine Seite muss noch sein. Lesen hat etwas wunderbar Unvernünftiges: Es lässt uns die Zeit vergessen, egal wie früh der Wecker am nächsten Tag klingeln wird. Gute Geschichten berühren uns, lassen uns mitfiebern und emotional werden. Doch während Menschen nach wie vor viel zu erzählen haben, finden gleichzeitig immer weniger die Gelegenheit dazu, sich in einem Buch zu verlieren. Laut Statistik Austria sinkt insbesondere die Zahl der Leser:innen „komplexer“ Texte in Österreich. Im Durchschnitt werden pro Jahr 3,7 Bücher gelesen. Dabei gaben im Zuge des repräsentativen Galaxus Reports Anfang 2025 mehr als 38 Prozent der befragten Österreicher:innen an, wieder mehr lesen zu wollen. Wer eine Extraportion Motivation benötigt: Wir haben drei Frauen aus dem österreichischen Literaturbetrieb zum State of the Art befragt und wollten wissen, wie sie es selbst schaffen, dranzubleiben ...