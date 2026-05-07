Helene Fischer im WOMAN-Interview: Über Stärke, Mutterschaft und stille Momente

Fällt der Name Helene Fischer, beginnt das Kopfkino: Funkelnde Lichter, wummernder Bass, ein Refrain, der sich ins kollektive Gedächtnis brennt. Die 41-jährige deutsche Sängerin steht seit Jahrzehnten für große Emotionen und spektakuläre Bühnenshows. Sie ist ein Garant für gute Stimmung – das zeigt sich auch jenseits großer Bühnen. Als wir die Künstlerin Mitte März in einem Lokal in der Münchner Innenstadt treffen, tritt sie mit einem strahlenden Lächeln vor die Menge. Im eleganten schwarzen Hosenanzug mit silbernen Accessoires und Smokey-Eyes präsentiert sich Fischer an diesem Tag als neue Markenbotschafterin der Luxusmarke Mugler. Nach einer kurzen Ansprache zeigt die vielfach ausgezeichnete Schlager-Ikone auch gleich, wie unprätentiös sie an Dinge herangeht – trotz millionenfach verkaufter Tonträger: Als ihr die Lichtverhältnisse vor der Fotowand nicht optimal erscheinen, rückt Fischer kurzerhand selbst einen Sessel zurecht und platziert eine LED-Röhre darauf. Ein vermeintlich banaler Moment, der zeigt: Helene Fischer ist ein Profi – und sie weiß genau, was sie will.