Eine Studie der TU Chemnitz hat eruiert, welche weiblichen Vornamen auf Männer besonders attraktiv wirken - warum auch immer. Aber gut, wissen wollten wir es dann doch auch...



Befragt wurden hierfür 149 Personen. Diese wurden aufgefordert, den einzelnen Namen auch das Alter, die Intelligenz und die Attraktivität zuzuschreiben. Damit wollte man herausfinden, welches Image verschiedene Namen haben.

Zwei Erklärungen für die vermeintliche Attraktivität, die man hinter gewissen Vornamen vermutet, werden ebenso geliefert:

Das Kaffeenamenprinzip - Was haben Vokale mit sexy Frauennamen zu tun?

Dieses Prinzip sagt aus, dass Namen, welche die Vokale A und O enthalten, besonders interessant wirken und positiv gesehen werden. Kaffeenamenprinzip heißt die Theorie deshalb, weil es sich auf die vielen verschiedenen Kaffeemarken wie Jacobs, Tchibo, Onko, Sana oder Prodomo bezieht. Da man bei der Aussprache solcher Namen den Mund weit öffnen muss, wird ein gewisser Genuss damit assoziiert, als würde man "Aah" oder "Ooh" sagen.

Verbindung zu Mama und Papa

Außerdem gehören die Worte "Mama" und "Papa" zu den ersten Worten, die wir als Kind lernen. Damit verbunden entsteht bei Namen wie Tara, Sarah, Susanna oder Anna eine gewisse emotionale Reaktion. Kein Wunder also, dass die folgenden Namen bei den Männern in der Umfrage am besten abgeschnitten haben.

Sexy Frauennamen: Die Top 10 der laut dieser Studie attraktivsten weiblichen Vornamen

Julia Sophie/Sophia Lara/Lea Sarah/Marie Lena Leonie Anna Jana Maria Susanne

So - und nun wüssten wir bitte auch gerne in ausgleichender Gerechtigkeit, welche männliche Vornamen denn als besonders sexy oder unsexy gelten! Wer macht die Studie?