Generation Unverbindlich. Am liebsten möchte sich heutzutage jede:r alle Optionen offen halten. Es ist ja auch verlockend, schließlich gib es die unterschiedlichsten Beziehungsformen: Ob Offene Beziehung, Freundschaft Plusoder auch Polyamore Beziehungen. Wenn die andere Person aber vorher nicht klar kommuniziert, was ihre Absichten sind, kostet dich die fiese Hinhalte Masche des Benchings nur Zeit, unerwiderte Gefühle und Selbstzweifel. Ab und zu bekommst du ein paar liebe Nachrichten, um dich zu vertrösten. An einer ernsthafte Beziehung ist die andere Person aber (noch) nicht interessiert.

Was versteht man unter Benching?

Benching bezeichnet im Online Dating: Hinhalten. Du wurdest auf die Reservebank (vom englischen bench, zu deutsch Bank) geschickt. Hier spielt dir dein Match halbherziges Interesse vor, schreibt dir zwar, aber trifft sich parallel mit vielen anderen. Du bist also eine eine Option unter vielen, bekommst aber weiterhin gelegentliche Nachrichten, aber eben alles unverbindlich. Falsche Hoffnungen und unerwiderte Gefühle, die ganz schnell zu Liebeskummer führen können. Wenn kommt also nicht über die Kennenlernphase hinaus. Da es zu diesem Zeitpunkt keine Verpflichtung gib

Das sind die Gründe fürs "warmhalten"

Ursachen für Benching gibt es viele. Durch Dating Apps haben wir unbegrenzte Möglichkeiten. Hinter jedem swipe verbirgt sich ein potenziell "besseres" Match. Durch Benching will sich die Person vielleicht nur einen kleinen Ego-Push und ein bisschen Selbstbestätigung abholen. Man will einfach nur wissen, dass man den anderen haben kann, dass man begehrt wird und ebenfalls Komplimente und Flirt-Nachrichten zurückbekommt. Ebenso kann es sein, dass der „Bencher“ unter Bindungsangst leidet und sich nur schwer auf Beziehungen einlassen kann. Oder, dass er mit der Hinhaltetaktik sein Selbstwertgefühl steigern will. Auch wer mehrere Singles gleichzeitig datet, kann durchaus zum Benching neigen. Denn wer sich alle Möglichkeiten offen hält, muss keine Entscheidung treffen. Unverbindlichkeit und die unbegrenzten Möglichkeiten. Einige Menschen benchen, weil sie ihr Desinteresse nicht offen zugeben können. Jemandem ehrlich zu sagen: "Ich find dich ja nett, aber mehr nicht" erfordert Mut und ist nicht immer angenehm. Aus diesem Grund gibt es auch Breadcrumbing. Lieber schicken sie dir noch ein paar Nachrichten, wirkliches Interesse steckt aber nicht dahinter.

Eine Option von vielen: Daran erkennst du Benching

Du schaust die ganze Zeit aufs Handy und wartest auf seine/ihre Nachricht. Ahhhh endlich. Aber nur eine kurze Antwort, keine Gegenfrage und erst recht kein: "Wann sehen wir uns wieder?". Das sind klassische Anzeichen dafür, wenn du gebencht wirst:

Es dauert Tage, bis du eine Antwort erhälst.

Du bekommst Nachrichten und Komplimente, wirst aber auch schnell ignoriert.

Treffen werden wenn nur spontan ausgemacht.

Die Person meldet sich nur auf sozialen Netzwerken wie Instagram & Co. bei dir.

Die Person ist weiter auf Dating-Apps aktiv: Du bist keine Priorität, sondern nur eine Option.

Ausreden, Ausreden, Ausreden: Er/Sie erfindet irgendwelche Ausreden, wieso er/sie dir erst kurzfristig zu- oder absagen kann.

(c)iStock

Business Benching: Wenn man nach dem Bewerbungsgespräch nichts mehr hört

Natürlich kann dir diese Hinhalt Taktik auch in der Business Welt begegnen. Nach einem Bewerbungsgespräch hörst du plötzlich nichts mehr. Dein:e potenzielle:r Arbeitgeber:in wartet mit der Zu- oder Absage, weil er/sie noch potenziell bessere Kandidat:innen für den Job hat. Natürlich benötigen manche Entscheidungen Zeit und interne Absprachen, darum solltest aber auch du deine Optionen offen halten und weitere Bewerbungsgespräche führen. Wenn du nach zwei Wochen immer noch nichts hörst, rufe an und erkundige dich nach dem aktuellen Stand deiner Bewerbung.

So reagierst du am besten auf die Hinhalt-Taktik

Wie lange du das mit dir machen lässt, musst du für dich selbst entscheiden. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass du nur warmgehalten wirst, solltest du etwas tun. Fordere klare Aussagen von deinem/deiner Dating-Partner:in ein und mache klar, was du erwartest. Wenn alle Anzeichen für Benching sprechen, du deine Wünsche und Erwartungen mitgeteilt hast und sich trotzdem nichts ändert, solltest du die Sache beenden. Auch wenn es hart ist und dir schwerfällt: brich den Kontakt ab, lass dich nicht länger nur warmhalten. Am besten kannst du dich vor benching schützen, wenn du dich selbst liebst und deinen Wert kennst. Lasse dich von niemanden so behandeln. Laufe der anderen Person auf keinen Fall hinterher. Hör auf Energie in jemanden zu stecken, der es nicht wert ist.

Thank you, next

Wir alle kennen dieses Verhalten und sind bestimmt schon einmal "gebencht" worden. Es ist verständlich, dass du dich weiterhin fragst: "Warum bekomme ich immer nur unregelmäßige Antworten?" Du willst das Verhalten der anderen Person unbedingt erklären und kannst nicht aufhören daran zu denken. Aber wie willst du eine Erklärung dafür finden, wenn die andere Person vielleicht selber nicht weiß, was ihr eigentliches Problem ist? Gib dir also Zeit und suche auf keinen Fall die Schuld bei dir. Merke dir: Wenn jemand dich und deine Zeit nicht wertschätzt, sei dankbar. So eine Person brauchst du in deinem Leben nicht.Thank you, next.